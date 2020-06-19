Honor и Xiaomi снизили цены на смартфоны в России

Компания Xiaomi объявила о проведении летней распродажи, в рамках которой можно получить скидку на популярные модели смартфонов, включая бюджетные.

Так, Redmi 8A продается по цене 6990 рублей вместо прежних 8990, а его старший брат Redmi 8 0 за 7490 вместо 9990.

Скидки также распространяются на устройства Redmi Note 8T, Redmi 7A, Redmi Note 9 и 9 Pro, Redmi Note 9S, флагманские Xiaomi Mi10, Mi Note 10 Lite, Mi 9T и другие.

На новый Mi Smart Band 4 NFC скидка, к сожалению, не действует.

Одновременно с Xiaomi о скидках объявил официальный магазин Honor на платформе Tmall. Со скидкой можно приобрести Honor 10i, Honor 10 Lite, Honor 9s, Honor 20 Pro и 20 Lite, Honor 8s и 8A, ноутбуки MagicBook, наушники, часы и другие устройства.