У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Honor и Xiaomi снизили цены на смартфоны в России

Текст:   Антон Благовещенский
19.06.2020,  
18:59

Компания Xiaomi объявила о проведении летней распродажи, в рамках которой можно получить скидку на популярные модели смартфонов, включая бюджетные.

Так, Redmi 8A продается по цене 6990 рублей вместо прежних 8990, а его старший брат Redmi 8 0 за 7490 вместо 9990.

Скидки также распространяются на устройства Redmi Note 8T, Redmi 7A, Redmi Note 9 и 9 Pro, Redmi Note 9S, флагманские Xiaomi Mi10, Mi Note 10 Lite, Mi 9T и другие.

На новый Mi Smart Band 4 NFC скидка, к сожалению, не действует.

Назван самый популярный в мире смартфон. В России его продают за 52 тысячи рублей

Одновременно с Xiaomi о скидках объявил официальный магазин Honor на платформе Tmall. Со скидкой можно приобрести Honor 10i, Honor 10 Lite, Honor 9s, Honor 20 Pro и 20 Lite, Honor 8s и 8A, ноутбуки MagicBook, наушники, часы и другие устройства.

смартфоны
Фото: Warner Bros
Игру Injustice: Gods Among Us раздают бесплатно и навсегда 17:14
Что нельзя разрешать приложениям на iPhone и Android 18.06.2020
Xiaomi
Фото: FRANCK ROBICHON/ EPA
Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября 18.06.2020
Новый Xiaomi Mi Band с NFC приходит в Россию. Цена 16.06.2020
Официально. Какие смартфоны Xiaomi первыми получат Android 11 15.06.2020
Honor
Фото: Andre Souza Tr/Instagram
Парень подрос. В Сети показали, как выглядит повзрослевший Атрей из God of War 18.06.2020
В Россию пришли смартфоны Honor 30 Series. Названы цены 28.05.2020
Huawei привезла в Россию новые дешевые смартфоны. Цены 04.05.2020