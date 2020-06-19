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Текст:   Марина Трубилина 
14:26 19.06.2020

Хуснуллин: Собираемость платежей за ЖКУ снизилась на 7-10%

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги в мае была ниже обычного на 7-10%. Об этом сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании с представителями "Деловой России".

По его словам, платежная дисциплина падала, пока люди находились на самоизоляции. Но по итогам мая объем платежей населения был ниже обычного лишь на 7-10%.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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В начале апреля решением правительства было временно - до начала 2021 года - приостановлено начисление пеней за несвоевременное внесение платежей за ЖКУ. Это было сделано, чтобы поддержать жителей, у которых из-за пандемии упали доходы, а также тех, кто не умеет платить за жилье онлайн. В итоге доля неплатежей за последние месяцы заметно выросла, а представители отрасли ЖКХ выступают за досрочную отмену моратория на пени.

Долги физических лиц за ЖКУ в стране продолжают расти и уже приближаются к психологической отметке в 1 трлн, сказал на совещании председатель Комитета по коммунальной инфраструктуре и ЖКХ "Деловой России" Лев Гориловский. Справиться с этой ситуацией и в целом улучшить состояние отрасли может, по его мнению, цифровизация коммунальной инфраструктуры. Это, в частности, комплексное оприборивание домов счетчиками и сбор данных по аварийности объектов в онлайн-режиме.

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