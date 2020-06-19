Кабмин расширил перечень крупных проектов, финансируемых за счет ФНБ

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении перечня крупных проектов с госучастием, финансируемых за счет Фонда национального благосостояния и в рамках федеральных целевых программ.

Перечень дополнен 15 новыми позициями, уточнили в пресс-службе кабмина. В него вошли, в частности, строительство ледоколов, реконструкция участков трасс "Каспий" и "Новороссийск - Керчь". В списке также оказалось строительство терминала сжиженного природного газа "Утренний", возведение многофункциональной ледовой арены в Новосибирске, проект "Сибирского кольцевого источника фотонов".

В то же время из перечня исключены футбольные стадионы и некоторые автомобильные дороги. Это связано с тем, что эти объекты уже ввели в эксплуатацию, говорится в сообщении.