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19 июня 2020 г.

Постановление правительства Кировской области от 19 июня 2020 года № 305-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", во исполнение пункта 2-1 Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности", с учетом предложений Главного государственного санитарного врача по Кировской области Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" следующие изменения:

1.1. В пункте 1:

1.1.1. В абзацах втором и пятом подпункта 1.2.5 подпункта 1.2 слова "до 400 кв. метров" заменить словами "до 800 кв. метров".

1.1.2. В подпункте 1.5.1 подпункта 1.5:

1.1.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:

"детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, при выполнении образовательными организациями, реализующими образовательные программы дошкольного образования, рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24;".

1.1.2.2. После абзаца "обучающихся, проходящих государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), в дни проведения ЕГЭ" дополнить абзацем следующего содержания:

"совершеннолетних обучающихся, проходящих обучение по образовательным программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным образовательным программам по индивидуальным планам, при условии соблюдения санитарного режима".

1.1.3. Абзац первый подпункта 1.7 изложить в следующей редакции:

"1.7. До отмены режима повышенной готовности, введенного Указом Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности", гражданам:".

1.2. Дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

"3-1. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении, с 23.06.2020 до отмены режима повышенной готовности, введенного Указом Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности", соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) указанных лиц, в том числе в жилых и садовых домах, расположенных на садовых, огородных участках".

1.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Министерству образования Кировской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области обеспечить контроль соблюдения подведомственными образовательными организациями, реализующими образовательные программы дошкольного образования, рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24".

1.4. В абзаце втором пункта 16 слова "в период с 31.03.2020 по 22.06.2020" заменить словами "в период с 31.03.2020 по 30.06.2020".

1.5. Внести изменение в приложение, заменив в заголовке слова "требующих соблюдения" словами "при наличии которых рекомендовано соблюдение".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением подпункта 1.5 пункта 1, вступающего в силу с 23.06.2020.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин



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