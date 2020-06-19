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19.06.2020 15:20
Рубрика: Общество

Археологи выяснили, как кошки поссорили Рим и Византию

Текст: Денис Передельский

Турецкие археологи обнаружили свидетельства того, что чуть менее 1000 лет назад Византия отвернулась от Рима из-за "войны", которую объявил Папа Римский обычным кошкам.

Об этом любопытном исследовании рассказало издание Daily Sabah. В Стамбуле при строительстве железнодорожных путей глубоко под землей была обнаружена целая коллекция кошачьих останков. Их возраст составляет около 1000 лет. Примечательно, что это были именно захоронения, что свидетельствует о бережном к ним отношении.

Фото: Denis Gliksman / Inrap
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Это удивило ученых, ведь возраст костей совпадает с периодом действия одного из самых спорных указов. В XIII веке Папа Римский Григорий IX издал указ под названием "Vox in Rama". Он обязал всех христиан уничтожать кошек. Папство основывало приказ на невежественном представлении о том, что кошки являются земными представителями ада и находятся в союзе с самим дьяволом.

В своем указе Папа Римский писал, что глаза кошек светятся в темноте потому, что "дьявол смотрит на мир ночью своими глазами". Для кошек в Европе это были поистине тяжелые времена. Их сжигали тысячами. Из письменных источников также известно, что женщин, обвиненных в колдовстве, нередко сжигали в мешках, наполненных кошками.

Чтобы пролить свет на загадочные захоронения, найденные археологами, исследователи из Стамбульского университета в Церрапаше детально изучили останки кошек в лаборатории. В результате они пришли к выводу, что византийцы фактически пошли против папского приказа и решили защитить кошек.

Последних, вероятно, в Византии было немало. В ту эпоху в Стамбуле и близлежащих городах было много торговцев рыбой. Вероятно, это привлекало кошек, желавших полакомиться. Кроме того, в византийскую эпоху было много крыс. Для борьбы с ними купцы нарочно заводили кошек.

Фото: wikipedia.org
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Кстати, указ Папы Римского, как считается, спровоцировал появление эпидемий. Из-за массового уничтожения кошек в Европе почти не осталось. В результате расплодились крысы, которые являются переносчиками многих опасных инфекционных заболеваний.

Между 1300 и 1500 годами в Европе произошла целая серия смертоносных вспышек чумы. Ученые считают, что болезнь распространялась именно крысами. Кошки были своего рода страховкой от чумы. Судя по данным нового исследования, это прекрасно понимали в Византии.

"Теперь мы знаем, что византийские купцы, которые торговали с Сирией, держали кошек в качестве домашних животных, для защиты от крыс и мышей, - говорит соавтор исследования профессор Алтан Армутак. - В результате мы видим империю, которая отвернулась от Европы. Найденные при раскопках кошачьи скелеты ясно указывают на это. В отличие от Европы, в Византии кошки содержались не только в домах, но и в лавках. Это одна из причин того, что в Византии не было эпидемий, которые длились месяцами и годами".

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