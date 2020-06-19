Ковер из миллионов цветов украсит Минск ко Дню Независимости

Особое очарование Минску, утверждают мастера озеленения, придадут более двух миллионов новых цветочных композиций. Среди них: сальвия фаринацея, гайлардия и солнечная гацания.
На традиционный вопрос, какие растения считаются не только украшением мегаполиса, но и идеальными по своему характеру уживчивости для Минска, руководитель службы благоустройства Анжелика Пузанкова уточняет, что особую нарядность площадям добавляют королевы ковровых растений: бегония, цинерария и резиния.
А вот среди вертикальных конструкций ландшафтные дизайнеры предпочтение отдают вьющемуся ампельному растению: петунии и различного плана наполнителям - гелихризумам, ипомеи, бакопам. Во-первых, они сохраняют свою декоративность до поздней осени, продолжая свое цветение и радуя глаз до конца октября. А во-вторых, даже после заморозков ипомея, например, не теряет своей декоративности.
Во всех районах города, по словам Пузанковой, которые приводит БЕЛТА, уже сейчас можно увидеть цветочные панно и новые композиции. Скажем, возле гостиницы "Орбита" теперь красуется цветочный белорусский орнамент. Новый цветник появился и на проспекте Победителей. Высажен партер из злаковых и многолетних растений в обновленном парке имени Купалы. Видоизменилось и цветочное оформление площадок возле главного корпуса БГУ и костела святого Симеона и святой Елены.
"Чтобы цветники не теряли эстетической привлекательности, на клумбах в течение всего сезона дополнительно высаживаются растения. Тюльпаны, радовавшие горожан в мае, отцвели и уступили место бархатцам, агератумам, петуньям, бегониям и другим летним цветам", - поясняют городские садовники.
Остается добавить, что Минск уже украшает полтора миллиона цветов из тех двух, которые добавят жизнерадостного настроения и красоты помолодевшей столице Беларуси в июльские дни.