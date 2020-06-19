Ковер из миллионов цветов украсит Минск ко Дню Независимости

Даже миллион алых роз от щедрого мастера, которые так ярко оторачивают творчество прославленной примадонны, могут восприниматься дополнительным музыкальных салютом, полагают обозреватели, на праздничном пространстве белорусской столицы накануне Дня независимости, который отмечается в республике 3 июля.

Особое очарование Минску, утверждают мастера озеленения, придадут более двух миллионов новых цветочных композиций. Среди них: сальвия фаринацея, гайлардия и солнечная гацания.

На традиционный вопрос, какие растения считаются не только украшением мегаполиса, но и идеальными по своему характеру уживчивости для Минска, руководитель службы благоустройства Анжелика Пузанкова уточняет, что особую нарядность площадям добавляют королевы ковровых растений: бегония, цинерария и резиния.

А вот среди вертикальных конструкций ландшафтные дизайнеры предпочтение отдают вьющемуся ампельному растению: петунии и различного плана наполнителям - гелихризумам, ипомеи, бакопам. Во-первых, они сохраняют свою декоративность до поздней осени, продолжая свое цветение и радуя глаз до конца октября. А во-вторых, даже после заморозков ипомея, например, не теряет своей декоративности.

Во всех районах города, по словам Пузанковой, которые приводит БЕЛТА, уже сейчас можно увидеть цветочные панно и новые композиции. Скажем, возле гостиницы "Орбита" теперь красуется цветочный белорусский орнамент. Новый цветник появился и на проспекте Победителей. Высажен партер из злаковых и многолетних растений в обновленном парке имени Купалы. Видоизменилось и цветочное оформление площадок возле главного корпуса БГУ и костела святого Симеона и святой Елены.

"Чтобы цветники не теряли эстетической привлекательности, на клумбах в течение всего сезона дополнительно высаживаются растения. Тюльпаны, радовавшие горожан в мае, отцвели и уступили место бархатцам, агератумам, петуньям, бегониям и другим летним цветам", - поясняют городские садовники.

Остается добавить, что Минск уже украшает полтора миллиона цветов из тех двух, которые добавят жизнерадостного настроения и красоты помолодевшей столице Беларуси в июльские дни.