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19.06.2020 12:51
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые вывели коз, способных давать противораковое молоко

Текст: Майя Бирюкова

Ученые из Новой Зеландии выяснили, что генетически модифицированные козы могут давать молоко, которое содержит антираковые вещества. Речь идет о моноклональном антителе, известном как цетуксимаб.

Препринт исследования опубликован на сервере bioRxiv. Там указано, что терапевтические моноклональные антитела - это один из важнейших классов фармацевтических белков, используемых для лечения заболеваний человека. Производятся они в клетках млекопитающих в контролируемой среде, но традиционная технология является достаточно дорогой. Поэтому был предложен вариант производства, когда антитела содержатся в молоке животных.

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Специалисты создали несколько модифицированных линий коз, которые получили дополнительные гены для производства моноклональных антител. Некоторые животные показали хорошие результаты. Полученный цетуксимаб может быть легко очищен для использования в терапевтических целях.

В отличие от зарегистрированного препарата, содержащего это действующее вещество, "козий" цетуксимаб обладает меньшей иммуногенностью, что важно для белковой терапии. В препринте указано, что промышленное лекарство вызывало нежелательный иммунный ответ у некоторых пациентов.

Потенциал технологии оценивается высоко. Однако об испытаниях нового варианта цетуксимаба in vivo в публикации ничего не сказано.

Препараты на основе цетуксимаба применяются для лечения плоскоклеточного рака головы и шеи, колоректального рака.

Общество Наука В мире Океания Новая Зеландия Онкология: как победить рак

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