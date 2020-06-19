Кремль: Легитимность на голосовании по поправкам в Конституцию важнее явки

Легитимность на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ гораздо важнее явки, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

В пятницу он принял участие в заседании Общественной палаты РФ.

"Для нас в процессе голосования по поправкам в Конституцию самое главное - это легитимность", - приводит его слова ТАСС. По словам Новикова, "не так важны цифры явки, потому что сейчас лето, выход их карантина, да и вообще в целом за документы люди голосуют с меньшей охотой, чем за конкретного человека".

"Легитимность здесь очень важна, потому что это будет одно из исторических изменений, которые должны произойти", - подчеркнул он.