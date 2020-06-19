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19.06.2020 15:53
Рубрика: Культура

Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану

Текст: Сусанна Альперина
Кристен Стюарт. Фото: Асатур Есаянц/ РИА Новости Кристен Стюарт. Фото: Асатур Есаянц/ РИА Новости
Кристен Стюарт. Фото: Асатур Есаянц/ РИА Новости

В преддверии Каннского рынка контента Marche du film новости мира кино продолжают сыпаться, как орехи из мешка. Мировые издания кидаются на них, как голодные белки. Так, сегодня стало известно - и об этом в рубрике "Эксклюзив" первым поведало индустриальное издание Deadline - что голливудская звезда Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новой драме "Спенсер" (режиссер Пабло Ларраин).

Фото: kinopoisk.ru
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То, что фильм, по выражению издания, станет "горячим пакетом для виртуального Каннского рынка", сомневаться не приходится. Сценарий фильма Стивена Найта описывает тот самый печально известный уикэнд в начале 90-х, когда Диана решила, что ее брак с принцем Чарльзом не сложился, и ей нужно принять решение и выбрать другой путь. Действие драмы происходит в течение трех дней, в один из Рождественских праздников в доме Виндзоров в их поместье в британском Норфолке. Ожидается, что производство фильма начнется в начале 2021 года. Пакет будет представлен покупателям на виртуальном Каннском рынке компаниями CAA Media Finance (с ней, кстати, работают и некоторые российские кинопроизводители) и FilmNation Entertainment.

Продюсером фильма также выступит Ларраин. Кстати, чилийский кинематографист снимал, как режиссер, фильмы "Джеки" о Жаклин Кеннеди, а также биографическую ленту "Неруда". В последний год о Пабло Ларраине говорят и в связи с его фильмом "Эма: танец страсти". Сценарий к ленте о Принцессе Диане напишет звездный шоураннер Стивен Найт - он знаком нашему зрителю по сериалам "Табу" и "Острые козырьки".

Однако, как ни крути, основная интрига вокруг будущего проекта разворачивается вокруг Кристен Стюарт. Вот что сказал о выборе именно этой актрисы на главную роль Ларраин в интервью голливудскому изданию:

"Кристен - одна из величайших актрис современности... Она может быть очень загадочной и хрупкой, и, в конечном счете, очень сильной, а это именно то, что нам нужно. Сочетание этих качеств заставило меня подумать о ней. Любопытно наблюдать, за тем, как она отреагировала на сценарий и как она "примеряет на себя" персонаж. Я думаю, что она собирается сделать что-то потрясающее и интригующее одновременно".

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