В преддверии Каннского рынка контента Marche du film новости мира кино продолжают сыпаться, как орехи из мешка. Мировые издания кидаются на них, как голодные белки. Так, сегодня стало известно - и об этом в рубрике "Эксклюзив" первым поведало индустриальное издание Deadline - что голливудская звезда Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новой драме "Спенсер" (режиссер Пабло Ларраин).

То, что фильм, по выражению издания, станет "горячим пакетом для виртуального Каннского рынка", сомневаться не приходится. Сценарий фильма Стивена Найта описывает тот самый печально известный уикэнд в начале 90-х, когда Диана решила, что ее брак с принцем Чарльзом не сложился, и ей нужно принять решение и выбрать другой путь. Действие драмы происходит в течение трех дней, в один из Рождественских праздников в доме Виндзоров в их поместье в британском Норфолке. Ожидается, что производство фильма начнется в начале 2021 года. Пакет будет представлен покупателям на виртуальном Каннском рынке компаниями CAA Media Finance (с ней, кстати, работают и некоторые российские кинопроизводители) и FilmNation Entertainment.

Продюсером фильма также выступит Ларраин. Кстати, чилийский кинематографист снимал, как режиссер, фильмы "Джеки" о Жаклин Кеннеди, а также биографическую ленту "Неруда". В последний год о Пабло Ларраине говорят и в связи с его фильмом "Эма: танец страсти". Сценарий к ленте о Принцессе Диане напишет звездный шоураннер Стивен Найт - он знаком нашему зрителю по сериалам "Табу" и "Острые козырьки".

Однако, как ни крути, основная интрига вокруг будущего проекта разворачивается вокруг Кристен Стюарт. Вот что сказал о выборе именно этой актрисы на главную роль Ларраин в интервью голливудскому изданию:

"Кристен - одна из величайших актрис современности... Она может быть очень загадочной и хрупкой, и, в конечном счете, очень сильной, а это именно то, что нам нужно. Сочетание этих качеств заставило меня подумать о ней. Любопытно наблюдать, за тем, как она отреагировала на сценарий и как она "примеряет на себя" персонаж. Я думаю, что она собирается сделать что-то потрясающее и интригующее одновременно".