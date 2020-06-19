Лавров и Макей подписали соглашение о взаимном признании виз двух стран

Главы дипломатический ведомств Союзного государства Сергей Лавров и Владимир Макей поставили в пятницу свои подписи в белорусской столице под соглашением о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора о создании СГ. Об этом информирует БЕЛТА 19 июня.

Как ранее уже информировал "СОЮЗ", этот документ предусматривает право иностранцев "въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории двух государств на основании визы одного из них и документов, удостоверяющих личность". Кроме того, иностранцы смогут следовать воздушным, железнодорожным транспортом, а также по шести автомобильным дорогам, которые определены в приложении к соглашению.

В этот же день в Минске у Сергея Лаврова состоялась встреча с главой государства Александром Лукашенко, в ходе которой руководитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что соглашение между двумя странами будет иметь очень позитивное значение для граждан третьих стран, которые посещают Россию и Беларусь, представителей бизнеса, дипломатов, одновременно аккредитованных в столицах двух государств.

"Думаю, что это будет очень хорошо воспринято и на деле будет продолжать наше совместное строительство Союзного государства", - подчеркнул Сергей Лавров.