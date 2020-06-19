Лавров отверг претензии Венецианской комиссии по поправкам к Конституции

Глава МИД России Сергей Лавров отверг претензии международных экспертов к поправкам в Конституцию РФ, назвав изменения абсолютно легитимными с точки зрения международного права.

"Если брать ЕСПЧ, целый ряд стран, которые себя причисляют к развитым демократиям, такие как Германия, Великобритания, ряд других, в их законодательствах есть аналогичные резервации, которые гарантируют, что никакие решения, выносимые в их адрес, не должны исполняться, если они противоречат соответствующей конституции", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров в Минске со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем. Его слова приводит ТАСС.

Напомним, на этой неделе Венецианская комиссия Совета Европы рекомендовала исключить поправку ст. 79 Конституции, которая устанавливает примат национального права по отношению к международному. Эксперты организации высказали опасения, что в случае ее принятия, Россия получит возможность избирательно исполнять свои обязательства в рамках Европейской конвенции по правам человека.