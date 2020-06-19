Лавров раскритиковал НАТО за наращивание активности у границ РФ и Беларуси

Активность Североатлантического альянса у границ России и Беларуси не добавляет стабильности в регионе, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Действия НАТО носят откровенно провокационный характер и ведут к дальнейшей фрагментации европейского пространства безопасности", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров в Минске со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Лаврова, военная активность в Прибалтике и Польше постоянно расширяется, что не может не вызвать озабоченности в Москве.