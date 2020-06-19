Новости

Росстат: Ввод жилья в мае упал на 25% 19:07
Росстат рассказал о показателях безработицы в мае 19:00
Восточный экономический форум-2020 отложили на год 18:44
В Оренбуржье изъятых из многодетной семьи детей вернули родителям 18:41
Лавров отверг претензии Венецианской комиссии по поправкам к Конституции 18:37
Новый закон поможет в кадастровых работах и исключит ошибки 18:29
Лавров раскритиковал НАТО за наращивание активности у границ РФ и Беларуси 18:26
Лавров и Макей подписали соглашение о взаимном признании виз двух стран 18:19
Покупаем машины за 350 и 500 тысяч рублей: как бы выбирал автоэксперт 18:03
В Индии нашелся пропавший 80 лет назад храм Шивы 18:00
В Петербурге разрешили работу каршеринга и санаториев 17:55
В новой версии "Ну, погоди!" Волк станет некурящим 17:47
Меркель недовольна темпами реализации Минских соглашений 17:37
В Госдуме оценили продление санкций против России 17:36
Ученые нашли способ ускорить рост растений в теплицах с помощью ламп 17:31
Водитель Aston Martin сбежала после аварии, оставив хозяина машины в салоне 17:21
Путин объяснил выход из пандемии в России с минимальными потерями 17:19
В Израиле оценили статью Путина о Второй мировой войне 17:16
Директор новосибирского колледжа пойман на взятке в 241 тысячу рублей 17:15
Ученые описали причину масштабных эпидемий античности 17:13
Работавшая в купальнике медсестра снялась в рекламе спортивного бренда 17:11
Нижегородцев бесплатно протестируют на антитела к COVID-19 17:03
"Справедливая Россия" подготовила проект о повышении налогов для богатых 16:55
ФСБ рассекретила новые документы о зверствах фашистов в Крыму 16:55
Немец по ошибке купил 27 электрокаров Tesla 16:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Накануне Дня медицинского работника "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
Накануне Дня медицинского работника "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
19.06.2020 18:26
Рубрика: В мире

Лавров раскритиковал НАТО за наращивание активности у границ РФ и Беларуси

Текст: Владимир Шилов

Активность Североатлантического альянса у границ России и Беларуси не добавляет стабильности в регионе, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Фото: AP Photo
Видео: Россия подняла истребители на перехват самолетов США

"Действия НАТО носят откровенно провокационный характер и ведут к дальнейшей фрагментации европейского пространства безопасности", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров в Минске со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Лаврова, военная активность в Прибалтике и Польше постоянно расширяется, что не может не вызвать озабоченности в Москве.

В мире США Правительство МИД Международные организации НАТО Россия и НАТО

Главное сегодня

Путин заявил о восстановлении экономики после пандемии
Володин об оценке Венецианской комиссией поправок: РФ - на правильном пути​
В Госдуме оценили продление санкций против России
Видео: Россия подняла истребители на перехват самолетов США
Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы
В Крыму ученые обнаружили большие запасы подземных пресных вод
Зачем протестующие превратили столицу штата Вашингтон в "автономную зону"
Как на практике заработало авиасообщение в пределах Шенгенской зоны