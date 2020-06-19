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19.06.2020 17:47
Рубрика: В мире

Le Figaro: Путин о попытках Запада пересмотреть итоги Второй мировой войны

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Влиятельная французская газета Le Figaro откликнулась на статью Владимира Путина, посвященную 75-летию окончания Второй мировой войны, которая была опубликована "Российской газетой" и американским журналом National Interest за несколько дней до торжеств и военного парада по случаю этой даты в Москве.
Фото: DAMIEN MEYER / AFP Фото: DAMIEN MEYER / AFP
Фото: DAMIEN MEYER / AFP

Вклад советского народа и принесенные им жертвы во время войны - "главный лейтмотив мощного и исполненного патриотизма" выступления российского президента, подчеркивает газета.

Фото: пресс-служба СФ
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Владимир Путин уделил большое внимание попыткам явно антироссийской направленности пересмотреть итоги той войны. При этом газета приводила слова российского президента о "проявлениях исторического ревизионизма на Западе", что опасно и дестабилизирует "принципы мирного развития", установленные союзниками в 1945 году.

В своей статье Владимир Путин, пишет Le Figaro, раскритиковал некоторые европейские страны и, в первую очередь, Польшу за их попытки возложить равную ответственность за развязывание войны на Германию и Советский Союз, ссылаясь на "секретный пакт" Молотова-Риббентропа (имеется ввиду секретное приложение к пакту). Он также разъяснил причины, по которым СССР пошло на заключение этого документа. По словам Владимира Путина, отмечает французское издание, "у СССР не было иного выхода в условиях, когда англичане и французы пошли на уступки нацистам, заключив Мюнхенский договор в 1938 году, и когда поляки "торпедировали" возникновение альянса между Парижем, Лондоном и Москвой".

По убеждению российского лидера, пишет Le Figaro, "последовавшая затем трагедия Польши - полностью на совести ее тогдашнего руководства".

Le Figaro также обратила внимание на высказанную ранее Владимиром Путиным и подтвержденную им статье инициативу о проведении саммита лидеров пяти стран - постоянных членов Совета безопасности ООН с тем, чтобы обсудить коренные вопросы миропорядка. При этом газета выделила предложение главы РФ о поиске совместных путей выхода из экономического кризиса мире, вызванного коронавирусной пандемией.

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