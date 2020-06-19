Le Figaro: Путин о попытках Запада пересмотреть итоги Второй мировой войны

Вклад советского народа и принесенные им жертвы во время войны - "главный лейтмотив мощного и исполненного патриотизма" выступления российского президента, подчеркивает газета.

Владимир Путин уделил большое внимание попыткам явно антироссийской направленности пересмотреть итоги той войны. При этом газета приводила слова российского президента о "проявлениях исторического ревизионизма на Западе", что опасно и дестабилизирует "принципы мирного развития", установленные союзниками в 1945 году.

В своей статье Владимир Путин, пишет Le Figaro, раскритиковал некоторые европейские страны и, в первую очередь, Польшу за их попытки возложить равную ответственность за развязывание войны на Германию и Советский Союз, ссылаясь на "секретный пакт" Молотова-Риббентропа (имеется ввиду секретное приложение к пакту). Он также разъяснил причины, по которым СССР пошло на заключение этого документа. По словам Владимира Путина, отмечает французское издание, "у СССР не было иного выхода в условиях, когда англичане и французы пошли на уступки нацистам, заключив Мюнхенский договор в 1938 году, и когда поляки "торпедировали" возникновение альянса между Парижем, Лондоном и Москвой".

По убеждению российского лидера, пишет Le Figaro, "последовавшая затем трагедия Польши - полностью на совести ее тогдашнего руководства".

Le Figaro также обратила внимание на высказанную ранее Владимиром Путиным и подтвержденную им статье инициативу о проведении саммита лидеров пяти стран - постоянных членов Совета безопасности ООН с тем, чтобы обсудить коренные вопросы миропорядка. При этом газета выделила предложение главы РФ о поиске совместных путей выхода из экономического кризиса мире, вызванного коронавирусной пандемией.