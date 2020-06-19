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19 июня 2020 г.

Постановление администрации Липецкой области от 19 июня 2020 года № 364 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области"

Дата подписания 19 июня 2020 г.
Опубликован 19 июня 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" администрация Липецкой области постановляет:

Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 "О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 27 марта; 30 марта; 2 апреля; 7 апреля; 8 апреля; 10 апреля; 15 апреля; 16 апреля; 21 апреля; 23 апреля; 27 апреля; 28 апреля; 29 апреля; 30 апреля; 6 мая; 8 мая; 13 мая; 20 мая; 22 мая; 29 мая; 03 июня; 08 июня; 09 июня; 16 июня) следующие изменения:

1. В пункте 1.1 слова "20 июня" заменить словами "24 июня".

2. В подпункте 2 пункта 1.2 слова "20 июня" заменить словами "24 июня".

3. В абзаце первом пункта 1.4 слова "20 июня" заменить словами "24 июня".

4. Приостановить до 24 июня 2020 года включительно действие подпункта 3, абзаца тринадцатого пункта 1.6.

И.о. главы администрации Липецкой области Н.Ф.Тагинцев



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