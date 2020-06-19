Лукашенко и Лавров подчеркнули братский характер отношений двух стран

Дружественным оптимизмом наполнен был диалог главы Беларуси Александра Лукашенко с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который прибыл 19 июня в Минск для подписания межправительственного соглашения о взаимном признании виз, отмечают обозреватели.

Учитывая, что буквально перед встречей с российским главой МИД Лукашенко переговорил по телефону со своим российским коллегой, министр начал со слов: "Я привет не передаю вам от Владимира Владимировича". На что белорусский руководитель с улыбкой парировал: "Это я вам хочу передать привет от начальника". Он подчеркнул, что у президентов двух братских стран "действительно состоялся открытый, добрый разговор. Хотя многие думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! А проблемы есть всегда", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Кстати, добавил Лавров, искра нужна для зажигания, чтобы двигаться вперед. "Совершенно верно, - согласился президент. - Так мы и рассматриваем наши отношения. Все, как у братьев: идет параллельно, зеркально отражаются проблемы, что у вас, что у нас". И выразил убеждение, что все они будут решены. "Это не катастрофические проблемы", - уверен белорусский лидер, добавив, что "если кто-то рассчитывает ухудшить наши отношения, это у него не получится".

Обсуждали главы двух государств и "проблемы пандемии", сообщил Лукашенко, пояснив, что Владимир Путин предложил новое лекарство, которое успешно апробировано в РФ. Президент РБ дал понять, что уже поручил Минздраву осуществить поставки из России.

В свою очередь, Сергей Лавров отметил, что его визит в РБ планировался еще месяц назад, но санитарная обстановка внесла свои коррективы. Он выразил признательность за прием и сотрудничество, которое внешнеполитические ведомства Союзного государства осуществляют на основании одобряемого двумя президентами плана. "Сегодня посмотрим, какие у нас есть достижения", - констатировал министр, отметив, что "работа слаженно идет по всем направлениям, во всех международных организациях".

Касаясь соглашения о взаимном признании виз, Лавров дал понять, что оно будет иметь очень позитивное значение для граждан третьих стран, которые посещают Россию и Беларусь, представителей бизнеса, дипломатов, которые одновременно аккредитованы в Москве и Минске. "Думаю, что это будет очень хорошо воспринято и на деле будет продолжать наше совместное строительство Союзного государства", - резюмировал глава МИД РФ.