Лукашенко заявил о предотвращении "майдана" в Беларуси

О планах "дестабилизации Беларуси и привода страны к некоему майдану" заявил Александр Лукашенко, заверив, что власти смогли сорвать этот масштабный план. Об этом он заявил 19 июня на совещании в белорусской столице, уточнив, что в последние сутки в стране активизировались определенные силы, которые "начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию". По словам президента, он никому не позволит "сломать страну", сообщает его пресс-служба. "Для меня нет большей ценности, чем Беларусь - суверенная и независимая. И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило", - заявил Лукашенко.

Именно проблемы, возникшие в реальном секторе экономики Беларуси, констатируют местные аналитики, потребовали от руководства страны провести оперативное совещание, посвященное мерам его поддержки со стороны банковской системы, сообщает пресс-служба президента страны.

Прежде всего, Лукашенко обратил внимание участников встречи на необходимости сконцентрировать ресурсы в экономике на помощь людям и тем предприятиям, которые попали в сложную ситуацию и нуждаются в поддержке. И хотя глава государства не склонен сгущать краски, оценивая текущую ситуацию, как "катастрофу в экономике", но он признает наличие определенных проблем, которые он связывает с мировой реакцией на COVID-19.

Белорусский лидер жестко предупредил финансового регулятора республики и руководство исполнительной власти, что, если "и отдельные члены правительства этого не понимают, значит, готовьтесь на выход". Президент призвал быть в нынешних условиях предельно сконцентрированными, объединить все ресурсы, чтобы, прежде всего, "помочь людям".

Он в связи с этим упомянул о выплате заработной платы, особенно на частных предприятиях. "Благо, что под моим давлением зарплату хоть выплатили, остались там единицы. Но к ним надо, наверное, принимать иные меры, потому что это частные предприятия. На курорты - Канары, Гоа, Таиланд - деньги нашли выехать и отдохнуть, а своим рабочим заплатить зарплату не могут", - заметил президент. Однако есть предприятия, по его словам, которые действительно попали в сложное положение, "и этим предприятиям надо помочь".