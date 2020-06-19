Постановление правительства Магаданской области от 19 июня 2020 года № 458-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области"

В целях предотвращения угрозы распространения на территории Магаданской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и определения комплекса мер для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемиологического распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральным законом от 01 апреля 2020 г. № 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", Федеральным законом от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организаций законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 г. № 529 "Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего государственный санитарно- эпидемиологический надзор", распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2020 г. № 710-р "О приостановлении проведения Всероссийской диспансеризации взрослого населения Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 г. № 1391-р", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15 "Об Утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением главного государственного санитарного врача по Магаданской области от 31 марта 2020 г. П-106-2020 "О дополнительных мерах по предотвращению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции среди населения Магаданской области", методическими рекомендациями "3.1. Профилактика инфекционных болезней. Методические рекомендации МР 3.1.0178-20", Утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 08 мая 2020 г., указом губернатора Магаданской области от 02 апреля 2020 г. № 57-у "О введении режима повышенной готовности на территории Магаданской области", с учетом темпа прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), свободного коечного фонда для госпитализации больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), Правительство Магаданской области постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима "самоизоляции" согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Требования к проведению профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Рекомендации по организации работы салонов красоты и парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Рекомендации по организации работы с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующих организаций бытового обслуживания населения: ателье (мастерские) по пошиву и ремонту одежды, обуви и головных уборов; ателье (мастерские, сервисные центры) по обслуживанию и ремонту аппаратуры и бытовой техники; прачечные; химчистки согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Рекомендации по организации работы предприятий по техническому обслуживанию автомобилей с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Рекомендации по организации работы магазинов продовольственных и непродовольственных товаров с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Рекомендации по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.9. Рекомендации по организации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

1.10. Рекомендации по организации работы музеев в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

1.11. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.

1.12. Рекомендации при возобновлении доступа посетителей и работников в библиотеках согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.

1.13. Рекомендации при возобновлении доступа работников в здания, строения, сооружения (помещения в них) на территории театров, театральных и концертных организаций в целях проведения без участия зрителей репетиций творческих коллективов согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.

1.14. Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 согласно приложению № 14 к настоящему постановлению.

1.15. Рекомендации для социальных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 согласно приложению № 15 к настоящему постановлению.

1.16. Рекомендации по организации работы фитнес-центров в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 согласно приложению № 16 к настоящему постановлению.

1.17. Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 согласно приложению № 17 к настоящему постановлению.

1.18. Рекомендации по организации работы предприятий общественногЪ питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 согласно приложению № 18 к настоящему постановлению.

2. Установить, что снятие ограничительных мероприятий в отношении предприятий и организаций, деятельность которых связана с потребителями, в условиях эпидемического распространения COVID-19 осуществляется на основании предложений, предписаний главного государственного санитарного врача Магаданской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, вступает в силу с 22 июня 2020 г. и действует до 06 июля 2020 г. включительно.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов





Приложение №1

Утверждены постановлением Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп

Меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области

Меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области (далее также - Меры), устанавливают обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения, требования к осуществлению деятельности в условиях угрозы распространения на территории Магаданской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1. Лицам, прибывшим на территорию Магаданской области в аэропорт Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого, имеющим регистрацию по месту жительства или пребывания на территории Магаданской области, соблюдать режим "самоизоляции", установленный пунктом 2.1 настоящих Мер, до истечения 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Магаданской области.

2. Лицам, прибывающим на территорию Магаданской области в аэропорт Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого, не имеющим регистрации по месту жительства или пребывания на территории Магаданской области (за исключением лиц, прибывших на территорию Магаданской области по приглашению работодателя):

1) в срок не менее чем за 7 календарных дней до прибытия на территорию Магаданской области направлять форму уведомления, указанную в подпункте 2 пункта 2.2 настоящих Мер:

- в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области в письменном виде;

- в министерство труда и социальной политики Магаданской области (в письменном виде или в форме электронного документа посредством региональной информационной системы "Открытый регион" (https://mintrud.49gov.ru/feedback/desk/);

2) находиться до истечения 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Магаданской области в условиях режима "самоизоляции", установленного пунктом 2.1 настоящих Мер:

- в случае наличия в собственности либо пользовании жилых помещений, расположенных на территории Магаданской области, - в указанных жилых помещениях;

- в случае отсутствия в собственности либо пользовании жилых помещений, расположенных на территории Магаданской области, - за счет собственных средств в гостиницах, включенных в перечень гостиниц, размещенный на официальном сайте министерства труда и социальной политики Магаданской области (www.mintrud.49gov.ru).

2.1. Лицам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящих Мер, прибывшим на территорию Магаданской области, не покидать места проживания (пребывания) до истечения 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Магаданской области, за исключением следующих случаев:

1) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

2) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

3) выгула домашних животных;

4) выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

5) участия в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Установить, что действие настоящего пункта не распространяется на лиц, прошедших непосредственно перед прибытием в Магаданскую область изоляцию в условиях обсерватора на территориях иных субъектов Российской Федерации в соответствии с постановлениями главных государственных санитарных врачей соответствующих субъектов Российской Федерации, при наличии подтверждающих документов, лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией, при наличии подтверждающих документов медицинских организаций, на лиц, не имеющих признаков заболевания новой коронавирусной инфекцией, при наличии отрицательного результата исследования биоматериала на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразноцепной реакции, полученного не ранее чем за два дня до прибытия в Магаданскую область, а также на лиц, не имеющих признаков заболевания новой коронавирусной инфекцией, при наличии отрицательного результата исследования биоматериала на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразноцепной реакции, полученного после прибытия в Магаданскую область.

2.2. В целях организации и подготовки условий для изоляции лиц, прибывших на территорию Магаданской области в аэропорт Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого, и не имеющих регистрации по месту жительства или пребывания на территории Магаданской области (за исключением лиц, прибывших на территорию Магаданской области по приглашению работодателя), министерству труда и социальной политики Магаданской области разместить на официальном сайте министерства (www.mintrud.49gov.ru):

1) перечень гостиниц, в которых возможно размещение лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта;

2) форму уведомления лицами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, о прибытии на территорию Магаданской области, включающую информацию о дате и номере рейса, фамилии, имени, отчестве (при наличии), годе рождения, паспортных данных, месте их работы (наименование, ИНН, фактический адрес и телефон работодателя (при наличии), а также информацию об одном из способов "самоизоляции" до истечения 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Магаданской области, указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящих Мер (далее - форма уведомления).

3) Лицам, прибывшим в Магаданскую область для осуществления трудовой деятельности по приглашению работодателя, соблюдать режим "самоизоляции", установленный пунктом 2.1 настоящих Мер, в течение периода, определяемого по соглашению с работодателем, в помещениях, предоставляемых работодателем, в том числе в гостиницах в соответствии с договором об обеспечении режима "самоизоляции" работников, заключенным между работодателем и организацией независимо от организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателем, предоставляющими гостиничные услуги (далее - договор об обеспечении режима "самоизоляции").

Работодателям (юридическими или физическим лицам) независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности:

- обеспечить за счет собственных средств централизованную встречу прибывающих работников и их доставку к месту соблюдения работниками режима "самоизоляции";

- обеспечить условия соблюдения режима "самоизоляции" лицами, прибывшими в Магаданскую область по приглашению работодателя для осуществления трудовой деятельности, в течение периода, необходимого для обеспечения лабораторного обследования работников на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) за двое суток до их отправки к месту осуществления трудовой деятельности, в помещениях, предоставляемых работодателем, в гостиницах в соответствии с договором об обеспечении режима "самоизоляции", помещения которых отвечают требованиям мер по обеспечению профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утверждаемых главными государственными санитарными врачами и их заместителями;

- незамедлительно направлять в Управление Министерства внутренних дел России по Магаданской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области сведения о работниках, находящихся в режиме "самоизоляции" в помещениях, предоставляемых работодателем, в том числе в гостиницах в соответствии с договором об обеспечении режима "самоизоляции", а также копии указанных договоров;

- за двое суток до отправки работников к месту осуществления трудовой деятельности, обеспечить лабораторное обследование всех работников на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019);

- допускать работников к работе или направлять их к месту осуществления трудовой деятельности только при отсутствии признаков заболевания и наличии отрицательных результатов исследований биоматериала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019);

- обеспечить соблюдение рекомендаций по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (Приложение № 8).

3.1. Предупредить работодателей . - индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц о наступлении в соответствии с законодательством Российской Федерации мер административной ответственности, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Магаданской области, в виде наложения административного штрафа в размере от тридцати тысяч до одного миллиона рублей или административного приостановления деятельности на срок до девяноста суток, от ста тысяч до одного миллиона рублей, либо административного приостановления деятельности на срок до девяноста суток, соответственно, в случаях:

1. допуска работников к осуществлению трудовой деятельности с нарушением требований пункта 3 настоящих Мер;

2. привлечения к осуществлению трудовой деятельности лиц, указанных в пунктах 1 и 2 настоящих Мер, находящихся до истечения 14 календарных дней со дня их прибытия на территорию Магаданской области в условиях режима "самоизоляции", установленного пунктом 2.1 настоящих Мер.

4. Установить, что обязательному тестированию на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) за счет средств областного бюджета подлежат:

4.1. Лица, имеющие регистрацию по месту жительства или пребывания на территории Магаданской области, прибывающие на территорию Магаданской области в аэропорт Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого, в следующих случаях, установленных Санитарно- эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15:

1) лица, прибывшие из-за рубежа с наличием симптомов инфекционного заболевания;

2) контактные лица с больным COVID-19 при выявлении и при наличии симптомов, не исключающих COVID-19.

4.2. Лица, прибывающие на территорию Магаданской области в аэропорт Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) регионов, перечень которых определяется Роспотребнадзором и (или) министерством здравоохранения и демографической политики Магаданской области (незамедлительно непосредственно в аэропорту).

4.3. Категории лиц в следующих случаях, установленных Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15:

1) лица старше 65-ти лет при появлении респираторных симптомов;

2) лица, прибывшие из-за рубежа с наличием симптомов инфекционного заболевания (или при проявлении симптомов в течение периода медицинского наблюдения);

3) лица с диагнозом внебольничная пневмония;

4) медицинские работники, имеющие риск инфицирования (станции, отделения скорой медицинской помощи, инфекционные отделения, отделения для больных внебольничной пневмонией) при появлении симптомов, не исключающих COVID-19;

5) лица при появлении респираторных симптомов, находящиеся в закрытых коллективах по длительному уходу (интернаты, пансионаты для пожилых, учреждения ФСИН России);

6) работники организаций социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием людей, подведомственных министерству труда и социальной политики Магаданской области, находящиеся в условии превентивной изоляции (по графику, предоставляемому министерством труда и социальной политики Магаданской области в министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области не позднее пяти рабочих дней до смены работников);

7) работники линейного отдела полиции в аэропорту города Магадана Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Магаданской области осуществляющие досмотр лиц, пребывающих в аэропорт Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого - сотрудники аэропорта Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого (по графику предоставляемому заинтересованными структурами в министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области не позднее пяти рабочих дней до смены работников);

8) работники летних оздоровительных учреждений стационарного типа, расположенных на территории Магаданской области, и дети при заезде в указанные учреждения (1 раз в течение смены);

9) работники областного государственного казенного учреждения здравоохранения "Магаданский областной дом ребенка специализированный" (по графику, утверждаемому министерством здравоохранения и демографической политики Магаданской области).

4.4. Граждане, призванные на военную службу и подлежащие отправке из муниципальных образований Магаданской области на сборный пункт Магаданской области.

5. Установить, что лица, следующие из населенных пунктов Магаданской области в муниципальное образование "Северо-Эвенский городской округ" любыми видами наземного, внутреннего водного и воздушного транспорта, обязаны иметь при себе отрицательные результаты лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее двух суток до даты отправления в муниципальное образование "Северо-Эвенский городской округ".

6. Рекомендовать всем лицам, находящимся на территории Магаданской области, за исключением лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта, соблюдать режим "самоизоляции", установленный пунктом 12, по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках.

Лицам из группы повышенного риска, достигшим возраста 65 лет и старше, а также имеющим заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению, находящимся на территории Магаданской области, соблюдать режим "самоизоляции", установленный пунктом 12, по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках.

Дополнительные условия соблюдения режима "самоизоляции", в том числе освобождение работников от необходимости нахождения на рабочих местах в период "самоизоляции", предоставление гарантий и компенсаций в связи с вынужденным приостановлением работы, определяются локальными нормативными актами работодателей либо отдельными соглашениями сторон трудового договора.

7. Приостановить включительно по 06 июля 2020 года деятельность индивидуальных предпринимателей и организаций, находящихся на территории Магаданской области и осуществляющих независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, следующие виды экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, Утвержденным Приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст:

1) ОКВЭД 56.10.1 "Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания";

2) ОКВЭД 56.10.2 "Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок" (за исключением ОКВЭД 56.10.21 "Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос";

3) ОКВЭД 56.3 "Подача напитков";

4) ОКВЭД 90.04.1 "Деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс";

5) ОКВЭД 90.04.2 "Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания";

6) ОКВЭД 90.04.3 "Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества";

7) ОКВЭД 93.21 "Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков";

8) ОКВЭД 93.29 "Деятельность зрелищно-развлекательная прочая";

9) ОКВЭД 93.13 "Деятельность фитнес-центров";

10) ОКВЭД 96.04 "Деятельность физкультурно-оздоровительная" (деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг; деятельность саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения и т.п.).

Установить, что при строгом соблюдении требований к проведению профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников (Приложение № 3 к настоящему постановлению), рекомендаций по организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (приложения к настоящему постановлению), индивидуальные предприниматели и организации, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, вправе осуществлять виды экономической деятельности, указанные в подпунктах 1-3, 9 настоящего пункта, при условии, что готовность к началу их осуществления подтверждена актами органов исполнительной власти Магаданской области, реализующих полномочия в сфере соответствующей деятельности.

8. Запретить на территории Магаданской области:

1) пассажирские перевозки транспортом общего пользования граждан без средств индивидуальной защиты рук (перчаток и т.п.), лицевых масок для защиты дыхательных путей (медицинских одноразовых масок, ватно-марлевых масок, масок многоразового использования, респираторов или иных их заменяющих средств индивидуальной защиты дыхательных путей);

2) проведение детских межшкольных, муниципальных, межмуниципальных, региональных спортивных, культурных и иных мероприятий с участием жителей Магаданской области;

3) работу кружков и секций, а также проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения;

4) посещение обучающимися образовательных организаций всех форм собственности, предоставляющих начальное, основное, среднее общее образование и дополнительное образование (за исключением выпускников 11 классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории Магаданской области, на базе которых осуществляется проведение государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ и пунктах проведения ЕГЭ), студентами среднего профессионального образования (за исключением учреждений, организующих проведение аттестации в формате демонстрационного экзамена);

5) проведение профилактических медицинских осмотров, и диспансеризации групп взрослого населения, указанных в пункте 1 Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения,1 Утвержденного приказом Минздрава России от 13 марта 2019 г. № 124н "Об Утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения", в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

6) проведение культурных (свадебных и траурных церемоний, протокольных мероприятий, государственных, светских, религиозных и иных праздников и торжеств, проводимых в помещениях или на открытом воздухе), досуговых, развлекательных, зрелищных, физкультурных, спортивных (в том числе командирование сборных команд Магаданской области на соревнования всех уровней), выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

7) предоставление государственных услуг по торжественной регистрации брака, предоставляемых органами записи актов гражданского состояния;

8) выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов до особого распоряжения:

- гражданам, не проживающим на территории Магаданской области;

- гражданам старше 65 лет;

- в охотничьи угодья, границы которых расположены на территории двух и более муниципальных образований Магаданской области;

9) выдачу "путевок" предприятиями-организаторами любительского рыболовства для осуществления любительского рыболовства на предоставленных для этих целей рыболовных участках до особого распоряжения:

- гражданам, не проживающим на территории Магаданской области;

- гражданам старше 65 лет;

10) бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного и сезонного действия, расположенных на территории Магаданской области, гостиницах, за исключением бронирования мест для лиц, прибывших в Магаданскую область для осуществления трудовой деятельности по приглашению работодателя, лиц, указанных в подпункте 2 пункта 2, в целях обеспечения режима "самоизоляции" таких лиц в соответствии с договором об обеспечении режима "самоизоляции", членов экипажа воздушного судна в случае межрейсового и (или) предполетного отдыха, лиц, находящихся в служебных поездках (работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер), а также пассажиров воздушного судна, имеющих право на место в гостинице при перерыве в воздушной перевозке по вине перевозчика или при вынужденной задержке воздушного судна при отправке и (или) в полете.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:

- обеспечить условия для их "самоизоляции" и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания;

- организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора;

11) эксплуатацию специально выделенных изолированных помещений, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра и зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом.

9. Проведение публичных мероприятий в форме партийных съездов, конференций, собраний и других подобных мероприятий в форме совместного присутствия граждан в специально отведенном или приспособленном для этого месте, связанных с подготовкой, организацией избирательных кампаний и проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, единого дня голосования, может осуществляться при соблюдении требований к профилактике распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, утверждаемых Роспотребнадзором.

10. Гражданам:

1) соблюдать дистанцию (далее - социальное дистанцирование) до других граждан не менее полутора метров в общественных местах и общественном транспорте за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) обеспечить использование в общественном транспорте, в местах приобретения товаров, работ, услуг, в иных общественных местах, где невозможно соблюдение гражданами социального дистанцирования, на предприятиях и организациях лицевых масок для защиты дыхательных путей (медицинских одноразовых масок, ватно-марлевых масок, масок многоразового использования, респираторов или иных их заменяющих средств индивидуальной защиты дыхательных путей);

3) обеспечить использование в общественном транспорте средств индивидуальной защиты рук (перчаток и т.п.);

4) в случае проявлений острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний, любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций.

Рекомендовать гражданам временно воздержаться от поездок в целях туризма и отдыха.

И. Родителям (законным представителям) обеспечить исполнение требований настоящего постановления детьми.

12. Рекомендовать гражданам не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:

1) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

2) следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением;

3) осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Магаданской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

4) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

5) выгула домашних животных;

6) выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

7) участия в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

8) осуществления любительского рыболовства и охоты.

13. Всем юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, организационно-правовых форм, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Магаданской области:

1) не допускать посещение объектов торговли, предприятий, мест приобретения товаров, работ, услуг гражданами без лицевых масок для защиты дыхательных путей (медицинских одноразовых масок, ватно-марлевых масок, масок многоразового использования, респираторов или иных их заменяющих средств индивидуальной защиты дыхательных путей);

2) проводить на объектах торговли, предприятиях, в местах приобретения товаров, работ, услуг мероприятия по обеспечению усиленного дезинфекционного режима: влажную уборку помещений (служебных и мест общественного пользования) во время технического перерыва с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия не менее 2 раз в течение рабочего дня (смены), а также после окончания смены; дезинфекцию оборудования и инвентаря; обеззараживание воздуха; обеспечение дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря;

3) определить норму предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в одном помещении в целях приобретения товаров, работ и услуг, с учетом требований санитарных правил, площади помещения и требований к социальному дистанцированию, установленных подпунктом 1 пункта 10, не допускать превышения предельного количества лиц;

4) обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

5) обеспечить строгое соблюдение требований к проведению профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников (Приложение № 3 к настоящему постановлению);

6) обеспечить строгое соблюдение рекомендаций по организации работы с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (приложения № 4-18 к настоящему постановлению);

7) обеспечить контроль температуры тела работников при входе работников в организацию (предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

8) подавать сведения о режиме труда работников в личном кабинете работодателя в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России";

9) обеспечить доступ представителей операторов связи к местам установки сетевого оборудования и линий связи для производства аварийных работ в период действия режима повышенной готовности, обеспечив при необходимости наличие дежурного специалиста для взаимодействия;

10) принять меры по поддержанию двухмесячного запаса продовольственных товаров, обеспечивающего при осуществлении торговой деятельности соблюдение рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, Утвержденных приказом Минздрава России от 19 августа 2016 г. № 614 (для руководителей предприятий оптового и розничного сектора торговли, осуществляющих деятельность на территории Магаданской области);

И) выполнять распоряжения губернатора Магаданской области об ограничении доступа людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в результате распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Предупредить индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о наступлении административной ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, за несоблюдение требований настоящего пункта.

14. Операторам связи обеспечить устойчивую и бесперебойную работу сетей связи, находящихся в их ведении.

15. Собственникам зданий (помещений) административного (бытового, хозяйственного) назначения, расположенных на территории Магаданской области, обеспечить контроль температуры тела посетителей при входе в здание (помещение) с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным запрещением прохода лицам с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.

16. Государственным органам Магаданской области, органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Магаданской области, организациям, участвующим в предоставлении государственных и муниципальных услуг или организующим предоставление государственных и муниципальных услуг:

1) обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

2) использовать на территории Магаданской области на период действия режима "Повышенная готовность" формы взаимодействия с заявителями, исключающие риски возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

3) по возможности оказывать государственные услуги, в том числе в многофункциональных центрах, при условии обеспечения предварительной записи с целью избежания скопления людей в помещении. Государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставлять исключительно в электронном виде;

4) при предоставлении услуг по организации отдыха и оздоровления детей в летних оздоровительных учреждениях стационарного типа, расположенных на территории Магаданской области, обеспечить соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора.

17. Органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Магаданской области, за счет средств областного бюджета обеспечить проведение обязательного тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) граждан, призванных на военную службу и подлежащих отправке из муниципальных образований Магаданской области на сборный пункт Магаданской области.

18. Обязать глав городских округов Магаданской области вводить режим повышенной готовности местного уровня реагирования для принятия дополнительных мер по обеспечению защиты населения от заражения и распространения новой коронавирусной инфекцией COVID- 19 по согласованию с губернатором Магаданской области.

19. Дополнительные меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), кроме установленных настоящим постановлением, на территории Магаданской области или в отдельных ее местностях утверждаются отдельным постановлением Правительства Магаданской области.





Приложение № 2

Утвержден постановлением Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима "самоизоляции"

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней (МКБ-10) по коду Е10.

2. Болезни органов дыхания:

другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по коду J44;

- астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по коду J45;

- бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по коду J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по коду I 27.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантируемых органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по коду Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по коду N 18.0; N 18.3-N18.5.

6. Злокачественные новообразования любой локализации в числе самостоятельных, множественных локализации, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по кодам С00-С80, С97.

7. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, миелодиспластический синдром, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по кодам С81-С96, D46.





Приложение № 3

Утверждены постановлением Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп

Требования к проведению профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников

Работа по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) должна быть реализована работодателями по следующим направлениям:

1. Предотвращение заноса инфекции на предприятие (в организацию).

В рамках профилактических мер по предотвращению заноса инфекции на предприятие (в организацию) необходимо осуществлять следующие меры.

1.1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками инфекционного заболевания; уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта Российской Федерации (опрос, анкетирование и др.).

1.2. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.

1.3. Ограничение доступа на предприятие (в организацию) лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт и обслуживание технологического оборудования).

1.4. Организация работы курьерской службы и прием корреспонденции бесконтактным способом (выделение специальных мест и устройств приема корреспонденции).

2. Принятие мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в коллективах на предприятиях (в организациях).

В рамках профилактических мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), сокращения контактов между сотрудниками для ограничения воздушно-капельного и контактного механизмов передачи инфекции на предприятиях (в организациях) работодателям целесообразно организовать и осуществлять следующие мероприятия:

2.1. Ограничение контактов между коллективами отдельных цехов, участков, отделов и функциональных рабочих групп, не связанных общими задачами и производственными процессами (принцип групповой ячейки). Разделение рабочих потоков и разобщение коллектива посредством размещения сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организации работы в несколько смен.

2.2. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерывов на отдых: выхода за территорию предприятия (организации), перемещение на другие участки, в отделы, помещения, не связанные с выполнением прямых должностных обязанностей.

2.3. При необходимости выделение сотрудников, отвечающих за перемещение материалов, изделий и документов между цехами, участками, отделами и обеспечение их средствами защиты органов дыхания и перчатками.

2.4. Внедрение преимущественно электронного взаимодействия, а также использование телефонной связи для передачи информации.

2.5. Прекращение проведения любых массовых мероприятий на предприятии (в организации), запрет участия работников в мероприятиях других коллективов.

2.6. При централизованном питании работников организация посещения столовой коллективами цехов, участков, отделов в строго определенное время по Утвержденному графику.

При отсутствии столовой - запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения, с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

2.7. Организация работы столовых в соответствии с рекомендациями по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях общественного питания.

2.8. Оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для обработки рук кожными антисептиками в местах общественного пользования.

2.9. Обеспечение применения работниками средств индивидуальной защиты.

2.10. Обеспечение работников, контактирующих при работе с посетителями, запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлаженных масок не допускается.

2.11. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники.

2.12. Обеспечение не менее чем пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток.

2.13. Применение в помещениях с постоянным нахождением работников бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа.

2.14. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.

2.15. Усилить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты от воздействия вредных производственных факторов.

3. Другие организационные мероприятия по предотвращению заражения работников.

Другие организационные мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) должны включать следующие меры:

3.1. Проведение информирования работников о необходимости соблюдения мер профилактики, правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета, перед каждым приемом пищи.

Рекомендуется использование информационных материалов с сайта Роспотребнадзора и из других официальных источников (сайты Всемирной организации здравоохранения, органов исполнительной власти Магаданской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области).

3.2. Ограничение направления сотрудников в командировки.

3.3. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска, к которым относятся лица старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременные, с обеспечением режима самоизоляции в период подъема и высокого уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекции (COVID- 19).

3.4. Организация в течение рабочего дня осмотров работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией (при наличии на предприятии медицинского персонала).

3.5. Недопущение персонала к работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (работники организаций пищевой промышленности, общественного питания, бытового обслуживания, водопроводных сооружений, образовательных организациях) без актуальных результатов медицинских осмотров.





Приложение № 4

Утверждены постановлением Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп

Рекомендации по организации работы салонов красоты и парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Перед открытием салона красоты или парикмахерской проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

2. Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны (опрос, анкетирование и др.).

3. Организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенных для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70 % по массе, изопропилового не менее 60 % по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками.

4. Запрещение входа в салоны красоты или парикмахерскую лиц, не связанных с их деятельностью.

5. Ограничение контактов между работниками и между посетителями:

5.1 Организация обслуживания по предварительной записи с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними.

5.2 Исключение ожидания обслуживания посетителями внутри салона красоты или парикмахерской; при непредвиденном скоплении очереди организация ожидания на улице с соблюдением принципа социального дистанцирования (1,5 метра).

5.3 Оказание услуг каждому посетителю в отдельном кабинете.

5.4 Организация посменной работы сотрудников.

5.5 Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерыва на отдых: выхода за территорию предприятия (организации), перемещение внутри салона или парикмахерской.

5.6 Запрет приема пищи на рабочих местах, а также исключение для посетителей чая, кофе и т.д.

5.7 Выделение для приема пищи специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

6. Соблюдение принципов социального дистанцирования работников и посетителей (в том числе путем нанесения разметки для соблюдения расстояния 1,5 метра).

7. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей путем использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.

8. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников, а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70 % по массе, изопропилового не менее 60 % по массе; парфюмерно-косметической продукции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов.

9. Использование работниками средств индивидуальной защиты IV типа - пижама, медицинский халат, шапочка, маска (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа или респиратор фильтрующий, перчатки, носки, тапочки или туфли.

10. Ежедневную (после окончания работы) стирку по договору со специализированной организацией или непосредственно в салоне красоты или парикмахерской (при наличии соответствующих условий).

11. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты дезинфицирующих и моющих средств.

12. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа или после каждого посетителя.

13. Проведение влажной уборки помещений и мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

После завершения обслуживания каждого клиента проведение обработки всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, подлокотников и т.д.) с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

Проведение дезинфекции используемого инструмента после каждого клиента по вирусному режиму.

Обеспечить подтверждение проведения дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий (фото- и/или видеофиксация).

14. Проведение ежедневной уборки с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму салонов транспортных средств с обязательной обработкой контактных поверхностей (поручней, ручек, подлокотников и т.д.).

15. Организация контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты.

16. Организация в течение рабочего дня осмотра работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией.

17. Временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных с обеспечением режима самоизоляции).

18. Недопущение к работе сотрудников без актуальных результатов предварительных и периодических медицинских осмотров.





Приложение № 5

Утверждены постановлением Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп

Рекомендации по организации работы с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующих организаций бытового обслуживания населения: ателье (мастерские) по пошиву и ремонту одежды, обуви и головных уборов; ателье (мастерские, сервисные центры) по обслуживанию и ремонту аппаратуры и бытовой техники; прачечные; химчистки

1. Перед открытием организации проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

2. Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны (опрос, анкетирование и др.).

3. Организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенных для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70 % по массе, изопропилового не менее 60 % по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками.

4. Запрещение входа в организацию лиц, не связанных с их деятельностью.

5. Ограничение контактов между работниками и между клиентами путем организации обслуживания с соблюдением принципов социального дистанцирования:

5.1. Обеспечение приема по одному клиенту при условии соблюдения расстояния от сотрудника до клиента не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки) при минимизации необходимости проведения примерок.

5.2. При непредвиденном скоплении очереди организация ожидания на улице с расстоянием между людьми не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).

5.3. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерыва на отдых: выхода за территорию (при наличии), перемещение внутри предприятия.

5.4. Запрет приема пищи на рабочих местах.

5.5. Выделение для приема пищи специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

6. Соблюдение принципов социального дистанцирования работников (в том числе путем нанесения разметки для соблюдения расстояния 1,5 метра).

7. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей путем использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.

8. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников, а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70 % по массе, изопропилового не менее 60 % по массе; парфюмерно-косметической продукции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов.

9. Использование работниками средств индивидуальной защиты - маска медицинская (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа и перчатки.

10. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств.

11. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа или после каждого клиента.

12. Проведение влажной уборки помещений и мест общего пользования (комнаты приема пищи, санузлов) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

После завершения обслуживания каждого клиента проведение обработки всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

Обеспечить подтверждение проведения дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий (фото- и/или видеофиксация).

13. Проведение ежедневной уборки с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму салонов транспортных средств с обязательной обработкой контактных поверхностей (поручней, ручек, подлокотников и т.д.).

14. Организация контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты.

15. Организация в течение рабочего дня осмотра работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией.

16. Временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных с обеспечением режима самоизоляции).





Приложение № 6

Утверждены постановлением Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп

Рекомендации по организации работы предприятий по техническому обслуживанию автомобилей с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Перед открытием предприятия проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

2. Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны (опрос, анкетирование и др.).

3. Организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенных для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70 % по массе, изопропилового не менее 60 % по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками.

4. Запрещение входа лиц, не связанных с их деятельностью.

5. Ограничение контактов между работниками и между посетителями путем организации обслуживания с соблюдением принципов социального дистанцирования:

5.1. Организация обслуживания по предварительной записи с соблюдением временного интервала между посетителями не менее 20 минут для исключения контакта между ними.

5.2. При наличии отдельных боксов и входа (въезда) в них обслуживание одновременно не более одного транспортного средства на одном посту; при наличии общего входа (въезда) и отсутствия боксов обслуживание не более одного транспортного средства одновременно.

5.3. При непредвиденном скоплении очереди организация ожидания на улице с расстоянием между людьми не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).

5.4. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерыва на отдых: выхода за территорию предприятия, перемещение внутри предприятия.

5.5. Запрет приема пищи на рабочих местах.

5.6. Выделение для приема пищи специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

6. Соблюдение принципов социального дистанцирования работников (в том числе путем нанесения разметки для соблюдения расстояния 1,5 метра).

7. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей путем использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.

8. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников, а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70 % по массе, изопропилового не менее 60 % по массе; парфюмерно-косметической продукции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов.

9. Использование работниками средств индивидуальной защиты - маска медицинская (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа и перчатки.

10. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств.

11. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа или после каждого посетителя.

12. Проведение влажной уборки помещений и мест общего пользования (комнаты приема пищи, санузлов) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

После завершения обслуживания каждого клиента проведение обработки всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

Обеспечить подтверждение проведения дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий (фото- и/или видеофиксация).

13. Организация контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты.

14. Организация в течение рабочего дня осмотра работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией.

15. Временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных с обеспечением режима самоизоляции).





Приложение № 7

Утверждены постановлением Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп

Рекомендации по организации работы магазинов продовольственных и непродовольственных товаров с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Перед открытием магазина проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

2. Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны (опрос, анкетирование и др.).

3. Организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенных для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70 % по массе, изопропилового не менее 60 % по массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками.

4. Запрещение входа в магазины лиц, не связанных с их деятельностью.

5. Обеспечить соблюдение масочного режима. Не допускать посещение объектов торговли без лицевых масок для защиты дыхательных путей (медицинских одноразовых масок, ватно-марлевых масок, масок многоразового использования, респираторов или иных их заменяющих средств индивидуальной защиты дыхательных путей).

6. Ограничение контактов между работниками и между посетителями путем организации обслуживания с соблюдением принципов социального дистанцирования:

6.1. Нахождение в торговом зале и у касс посетителей при условии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).

6.2. При невозможности соблюдения пункта 6.1 ограничение доступа посетителей в магазин.

6.3. При непредвиденном скоплении очереди организация ожидания на улице с расстоянием между людьми не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).

6.4. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерыва на отдых: выхода за территорию (при наличии), перемещение внутри магазина.

6.5. Запрет приема пищи на рабочих местах.

6.6. Выделение для приема пищи специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

7. Соблюдение принципов социального дистанцирования работников (в том числе путем нанесения разметки для соблюдения расстояния 1,5 метра).

8. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей путем использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.

9. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников, а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70 % по массе, изопропилового не менее 60 % по массе; парфюмерно-косметической продукции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов.

10. Использование работниками средств индивидуальной защиты - маска медицинская (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа и перчатки.

11. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств.

12. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа.

13. Проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий в соответствии с Рекомендациями по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в организациях торговли (письмо Роспотребнадзора от 21 апреля 2020 г. № 02/7495-2020-32).

Проведение ежедневной (ежесменной) в течение рабочего дня, а также после окончания смены влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, ручек покупательских тележек и корзин, прилавков, транспортеров, кассовых аппаратов, считывателей банковских карт, лотков для продуктов, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники.

После завершения обслуживания каждого клиента на кассе проведение обработки всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

Обеспечить подтверждение проведения дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий (фото- и/или видеофиксация).

14. Организация контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты.

15. Организация в течение рабочего дня осмотра работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией.

16. Временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных с обеспечением режима самоизоляции).

17. Несоблюдение настоящих Рекомендаций влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством.





Приложение № 8

Утверждены постановлением Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп

Рекомендации по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

I. Мероприятия до периода нахождения на объекте производства работ вахтовым методом.

1. Общие требования.

1.1. Работники перед отправкой на вахту должны пройти осмотр врача по месту пребывания.

1.2. Для работ вахтовым методом не рекомендуется прием лиц старше 65 лет.

1.3. Целесообразна одномоментная доставка персонала вахты для заполнения мест временного пребывания, для чего необходимо откорректировать график планируемых работ.

В качестве специально приспособленных помещений, предназначенных для наблюдения за здоровьем работников, могут использоваться гостиницы, пансионаты, санатории, дома и базы отдыха - места (учреждения) временного пребывания, которые функционируют по типу обсерваторов: размещение до 4-х человек в помещениях, выход запрещен, ежедневная уборка с дезинфектантами, обработка посуды и кухонного инвентаря.

1.4. Работникам в период нахождения в местах временного пребывания проводится инструктаж по мерам профилактики COVID-19 с разъяснением необходимости неукоснительного соблюдения режима.

1.5. За двое суток до отправки на вахту проводится лабораторное обследование рабочих на COVID-19. При подозрении на GOVID-19 (наличие положительного результата) в отношении работника и его контактных лиц организуется комплекс соответствующих противоэпидемических мероприятий с запретом выезда.

1.6. При отсутствии признаков заболевания и наличии отрицательных результатов исследований биоматериала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) сотрудники направляются к месту осуществления производственной деятельности и допускаются к работе.

2. Требования для доставки рабочих, грузов.

2.1. Транспортное средство, осуществляющее доставку на вахту и с вахты работников, материалов, продуктов, должно пройти комплексную обработку средствами, активными в отношении вирусных инфекций, по окончании рейса.

2.2. Водители, пилоты, машинисты транспортных средств проходят предсменный медицинский осмотр, включающий в себя в том числе контроль температуры тела, оценку наличия признаков инфекционного заболевания (ОРВИ) и обеспечиваются достаточным запасом масок (с учетом замены каждые 3 часа), дезинфицирующими средствами (салфетками, гелями и т.д.) для обработки рук.

2.3. Транспортная упаковка материалов, оборудования, продуктов, поступающих на вахту, подвергается обработке средствами, активными в отношении вирусных инфекций.

II. Мероприятия, проводимые по месту проведения работ и в вахтовом поселке.

3. Общие требования.

3.1. Администрацией вахтовой организации утверждается внутренний порядок функционирования вахтового поселка с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории размещения.

3.2. Администрацией обеспечивается разделение потоков вновь прибывших и отправляемых с вахты работников, включая временное раздельное размещение на период обработки транспорта.

3.3. Работники и обслуживающий персонал информируются о клинических признаках COVID-19 и мерах профилактики в период нахождения в вахтовом поселке и на рабочих местах.

3.4. Ограничиваются контакты между коллективами отдельных цехов, участков, отделов и функциональных групп, не связанных общими задачами и производственными процессами. Разделение рабочих потоков и разобщение коллектива организуется посредством размещения сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организации работы в несколько смен. При компоновке проживающих, организации их питания, транспортировке следует соблюдать цеховой принцип.

3.5. Транспортные средства, предназначенные для доставки рабочих от места проживания до места проведения работ, подвергаются обработке средствами, активными в отношении вирусных инфекций в конце смены.

3.6. Все работники, занятые в производственной деятельности, персонал вспомогательных учреждений, организации питания, клининговых компаний, и иные лица, находящиеся на территории вахтового поселка и в местах проведения работ, подлежат контролю температуры тела в начале рабочего дня (обязательно), в течение рабочего дня (по показаниям). Измерение температуры проводится бесконтактным способом с обязательным отстранением (изоляцией) от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания (ОРВИ) с занесением данных в соответствующий журнал.

3.7. При прибытии и нахождении на рабочем месте все работники и обслуживающий персонал обрабатывают руки кожными антисептиками (в том числе с помощью установленных дозаторов) или дезинфицирующими салфетками. Администрацией обеспечивается контроль за соблюдением персоналом правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук и лица с мылом и после каждого посещения туалета или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета. В местах массового пребывания людей размещается информация о мерах по профилактике COVID-19.

3.8. В вахтовом поселке должен иметься не менее чем десятидневный запас моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток для бесперебойного обеспечения сотрудников клининговых служб, персонала пищеблока, медицинских работников.

3.9. Необходимо предусмотреть:

- организацию питьевого режима работников вахтовых поселков, в том числе посредством установки кулеров с бутилированной питьевой водой и обеспечение достаточным количеством одноразовых стаканчиков,

- оборудование умывальников для мытья рук мылом и дозаторами для обработки рук кожными антисептиками в местах общего пользования,

- обязательное использование всеми сотрудниками средств индивидуальной защиты (одноразовые или многоразовые маски), со сменой масок не реже, чем 1 раз в 3 часа (повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается),

- проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия силами штатных работников или клининговой компанией,

- проведение дезинфекции с кратностью обработки каждые 3-4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники,

- запрет на проведение любых массовых мероприятий (совещаний и т.п.) на предприятии (в организации), участие работников в мероприятиях других коллективов с обеспечением преимущественно электронного взаимодействия, а также с использованием телефонной связи для передачи информации,

- применение в помещениях с постоянным нахождением работников приборов для обеззараживания воздуха,

- регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих и жилых помещений.

3.10. В целях недопущения переохлаждения работников, занятых на открытом воздухе при низкой температуре атмосферного воздуха должны быть проработаны вопросы:

- обеспечения работников необходимым комплектом специальной одежды с соответствующими теплоизоляционными свойствами;

- оборудования комнаты для обогрева работающих и сушки одежды и обуви;

- перерывов в работе на обогрев и отдых.

3.11. Обеззараживание воздуха должно быть предусмотрено в помещениях постоянного пребывания людей, в помещениях пищеблока: обеденном зале, на линии раздачи, в холодном цехе, помещении для нарезки хлеба в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования.

3.12. Сбор использованных масок и перчаток в специальные промаркированные полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией осуществляется в порядке, установленном для ТБО. При наличии возможности утилизация отходов, в том числе медицинских, обеспечивается способом сжигания.

3.13. Отправка рабочих с вахты осуществляется только после пройденного медицинского осмотра с измерением температуры тела.

4. Организация питания в столовой вахтового поселка.

При наличии столовой:

4.1. Перед началом рабочей смены в отношении персонала пищеблока организуется ежедневный "входной фильтр" с проведением бесконтактной термометрии с записью в журнале. Запрещается допуск к работе лиц с признаками инфекционного заболевания (ОРВИ). Лица с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, респираторные явления) отстраняются от работы с помещением в изолятор и обследуются лабораторно на COVID-19.

4.2. Сотрудники пищеблока выполняют работу в спецодежде. На кассе, участке порционирования блюд (линия раздачи), в холодном цехе, в помещении нарезки хлеба должны обязательно использоваться маски и перчатки.

4.3. Перед входом в обеденный зал должны устанавливаться умывальники для рук, в помещениях пищеблока обеспечивается запас дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков, моющих средств с бактерицидным эффектом, одноразовых полотенец.

4.4. Количество используемой столовой посуды и приборов должно обеспечивать потребности организации на весь день. Приветствуется использование одноразовой посуды.

4.5. При мытье столовой и кухонной посуды после каждого приема пищи дополнительно проводится дезинфекция в соответствии с инструкциями по применению используемых средств.

4.6. Предварительная подготовка продуктов, поступающих на пищеблок в групповой (транспортной) упаковке, в потребительской промышленной упаковке путем протирания упаковки ветошью, смоченной дезраствором.

4.7. Расстановка посадочных мест в обеденном зале, обеденной мебели (столов, стульев) должна обеспечивать соблюдение рекомендуемой дистанции между питающимися не менее 1,5 метров, между столами - не менее 1 м.

При отсутствии столовой и самостоятельной организации питания.

4.8. Прием пищи на рабочих местах запрещается. При отсутствии столовой выделяется комната для приема пищи с умывальником с подводкой холодной и горячей воды. Обеспечивается наличие моющих средств.

4.9. После каждого приема пищи проводится влажная уборка помещений, поверхностей установленного оборудования, столовой мебели, дверных ручек, поручней, выключателей, контактных поверхностей с применением моющих и дезинфицирующих средств, проветривание помещения и (или) обеззараживание воздуха в помещении.

4.10. Для приема пищи должна использоваться преимущественно одноразовая посуда. Хранение продуктов питания, предназначенных для приема пищи, допускается в герметичных контейнерах (в т.ч. предусматривающих разогрев пищи в микроволновой печи).

4.11. Для сбора отходов, использованной одноразовой посуды в комнате приема пищи устанавливаются контейнеры с крышками в достаточном количестве. Контейнеры подлежат ежедневной дезинфекции.

5. Противоэпидемические мероприятия в организациях, осуществляющих работу вахтовым методом.

5.1. В случае выявления у работника признаков COVID-19, он помещается в изолированное помещение до момента направления в медицинское учреждение индивидуальным транспортом.

5.2. Контактные лица также переводятся в изолированное помещение на срок 14 календарных дней для наблюдения.

5.3. Администрацией вахтового поселка обеспечивается проведение заключительной дезинфекции помещения, где проживал больной и контактные с ним лица.

5.4. После истечения 14-дневного периода, лица, находящиеся в изолированном помещении при отсутствии признаков заболевания и отрицательных результатов исследований биоматериала на COVID-19, допускаются к работе.





Приложение № 9

Утверждены постановлением Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19

ПАССАЖИРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ

1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела водителей и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками инфекционного заболевания.

2. Уточнение состояния здоровья водителя и лиц, проживающих вместе с ним, а также информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта Российской Федерации (опрос, анкетирование и др.).

3. Наличие при входе на предприятие мест для обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.

4. Проведение работниками транспортного предприятия на рабочих местах регулярной обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками и осуществление контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры.

5. Соблюдение водителями социального дистанцирования при получении путевых листов, прохождения медицинского освидетельствования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

6. Проведение ежедневной дезинфекции транспортных средств (автобусов, троллейбусов, трамваев) организациями дезинфекционного профиля, а также собственными силами предприятия при наличии и соблюдении условий в соответствии с требованиями санитарного законодательства к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.

Дезинфекция осуществляется только после предварительного проведения тщательной мойки транспорта.

Дезинфекция транспорта осуществляется после рабочей смены на территории транспортных предприятий.

Дезинфекция транспорта должна проводиться на постах дезинфекции, оборудованных в моечных блоках или на специальных площадках, подключенных к водопроводу и канализации.

При условии выполнения дезинфекционных мероприятий силами транспортных компаний необходимо обеспечить создание запаса дезсредств, зарегистрированных в установленном порядке, разрешенных для дезинфекции и имеющих соответствующие документы (свидетельство о государственной регистрации, декларацию о соответствии, инструкцию по применению).

Для дезинфекции следует применять дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке: хлорсодержащие препараты (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06 %, хлорамин Б - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0 %, гипохлорит кальция (натрия) - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,5 %), средства на основе дихлорантина (в концентрации активного хлора в рабочем растворе 0,05 %), кислородактивные (перекись водорода - в концентрации не менее 3,0 %), катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ), четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5 %), третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05 %), полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2 %).

7. Проведение водителями обработки дезинфицирующими средствами, зарегистрированными в установленном порядке и разрешенными для применения (дезинфекции), салонов пассажирского транспорта (поручней, ручек дверей, подлокотников, сидений, водительского оборудования и др.) на конечных остановочных пунктах в период межрейсового перестоя.

При обработке салонов в обязательном порядке необходимо использовать средства индивидуальной защиты (маски, очки, респираторы, перчатки).

Должен быть обеспечен дневной запас дезинфицирующих средств в транспортном средстве для обработки салонов подвижного состава.

8. Водитель транспортного средства при перевозке пассажиров должен использовать средства индивидуальной защиты (одноразовые маски, перчатки), проводить регулярную обработку рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками. Периодичность смены масок должна составлять каждые 2-3 часа, перчаток - не реже 1 раза в смену, либо при их загрязнении, повреждении.

9. Ограничение доступа на предприятие лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными процессами.

10. Организация приема корреспонденции бесконтактным способом (выделение специальных мест и устройств приема корреспонденции).

11. Ограничение контактов между коллективами отдельных цехов, участков, отделов, не связанных общими задачами и производственными процессами (принцип групповой ячейки).

12. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерывов на отдых: выхода за территорию предприятия, перемещение на другие участки, в отделы, помещения, не связанные с выполнением прямых должностных обязанностей.

13. Внедрение преимущественно электронного взаимодействия, а также использование телефонной связи для передачи информации.

14. При централизованном питании работников организация посещения столовой коллективами цехов, участков, отделов в строго определенное время по Утвержденному графику. При отсутствии столовой - запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения, с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

Организация работы столовых проводится в соответствии с рекомендациями по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях общественного питания.

15. Оборудование умывальников для мытья рук в местах общественного пользования, санузлах дозаторами с жидким мылом и кожными антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами или электрическими сушилками для рук.

16. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, санузлы) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники.

17. Обеспечение на предприятии не менее чем пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток.

18. Применение в помещениях с постоянным нахождением работников бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа.

19. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.

20. Проведение разъяснительной работы среди работников о необходимости соблюдения мер личной гигиены (постоянное мытье рук с мылом, обработка рук кожными антисептиками, использование защитных медицинских масок и др.).

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

На водных транспортных средствах должен быть разработан и реализован план по профилактике заноса и распространения новой коронавирусной инфекции.

План предусматривает следующие разделы:

1. Предотвращение заноса инфекции на водное судно.

2. Принятие мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди экипажа и пассажиров судна.

3. Меры по обеспечению режима работы судна в условиях регистрации спорадической заболеваемости COVID-19 на территории.

В рамках мер по предотвращению заноса инфекции на судно необходимо предусмотреть:

- организацию круглосуточного вахтенного контроля доступа на судно;

- ограничение доступа на судно лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными процессами;

- проведение обязательной бесконтактной температурометрии входящих лиц с записью в журнале посещения судна, включая членов экипажа судна;

- недопущение на борт судна температурящих лиц, в том числе из числа членов экипажа судна;

- введение обязательного масочного режима для посещающих лиц;

- максимальное ограничение контактов экипажа судна с берегом с обязательным использование СИЗ при выходе на берег (перчатки, маски).

В рамках мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди экипажа судна предусматривается:

- проведение разъяснительной работы среди работников о необходимости соблюдения мер личной гигиены (постоянное мытье рук с мылом, обработка рук кожными антисептиками, использование защитных медицинских масок и др.);

- двукратный ежедневный температурный контроль экипажа судна с ведением температурного листа, согласно судовой роли, с обязательным отстранением от нахождения на судне лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками инфекционного заболевания;

- организация при входе/выходе в жилые и общественные помещения судна условий для обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками;

- организация и проведение качественной уборки помещений судна с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделяя особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, мест общего пользования (жилые, общественные и судовые помещения, находящиеся в режиме постоянной или регулярной эксплуатации с посещением членами экипажа) с кратностью обработки каждые 2 часа;

- максимально возможное использование СИЗ (перчатки, маски) в жилых и общественных помещениях судна;

- ограничение контактов между отдельными функциональными рабочими группами экипажа судна, не связанных общими задачами и производственными процессами (принцип групповой ячейки);

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений и общественных помещений;

- применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности);

- обеспечение ежемесячной дезинфекции системы вентиляции судна с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

- использование на камбузе посуды однократного применения с последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке;

оперативное информирование должностных лиц, осуществляющих санитарно-карантинный контроль или медицинскую службу порта, о каждом случае заболевания среди членов экипажей и пассажиров и санитарно-эпидемиологической обстановке на транспортном средстве.

В рамках мер по обеспечению режима работы судна в условиях регистрации спорадической заболеваемости COVID-19 на территории необходимо предусмотреть обеспечение экипажа судна:

- неснижаемым запасом СИЗ (маски, перчатки), респираторами в случае выявления температурящих лиц;

- дезинфицирующими средствами вирулицидного действия;

- бесконтактными термометрами;

- кожными антисептиками, дезинфицирующими салфетками;

продуктами питания только посредством официально зарегистрированных шипчандлерских организаций;

- одноразовой посудой для использования на камбузе и в столовой судна.

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

На воздушных судах с целью профилактики заноса и распространения новой коронавирусной инфекции должны предусматриваться и проводиться мероприятия по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди экипажа и пассажиров воздушного судна (ВС) судна, которые включают в себя:

- проведение разъяснительной работы среди членов экипажа ВС о необходимости соблюдения мер личной гигиены (постоянное мытье рук с мылом, обработка рук кожными антисептиками, использование защитных медицинских масок, перчаток и др.);

- контроль температуры тела членов экипажа при проведении предполетного медицинского осмотра экипажа и в течение рабочего дня (по показаниям) в случае выполнения нескольких рейсов - перед каждым рейсом, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

обеспечение возможности обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры при входе экипажей и пассажиров на борт ВС и в течение рейса;

- наличие на борту ВС запаса средств индивидуальной защиты: перчатки, маски (исходя из количества пассажиров и членов экипажа на борту, с учетом длительности полета и смены масок каждые 3 часа);

- ношение членами экипажа, контактирующими с пассажирами, средств индивидуальной защиты перчатки, маски на борту ВС во время выполнения рейсов, со своевременной сменой (не реже 1 раза в 3 часа);

- использование во время полета только одноразовой посуды для напитков и питания, сбор в течение полета использованной одноразовой посуды, а также средств индивидуальной защиты, масок, дезинфицирующих салфеток в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые размещаются в хвостовой части воздушного судна. По прибытии в аэропорт назначения собранная посуда непосредственно в пакетах должна подвергаться дезинфекции средствами и в режимах, активных в отношении вирусов. После проведения дезинфекции посуда утилизируется в обычном порядке;

- проведением качественной уборки ВС с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделяя особое внимание дезинфекции ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, дополнительные дезинфекционные мероприятия в помещениях кухни и туалетах во время рейсов, превышающих 2 часа (для дезинфекции следует применять дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению в гражданской авиации);

- обеспечение организованной доставки экипажей в места временного проживания, с предварительной дезинфекционной обработкой транспортного средства перед посадкой;

- при необходимости размещения экипажа в местах временного проживания (предполетный отдых, задержка рейса, перерыв в расписании и др.), обеспечение условий, исключающих его проживание совместно с иными гражданами.

На предприятиях транспортной инфраструктуры следует соблюдать Рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции среди работников, опубликованные на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Приложение № 7 к настоящему постановлению).





Приложение № 10

Утверждены постановлением Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп

Рекомендации по организации работы музеев в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

1. Перед открытием в помещениях музея и выставочных залах проводится влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия, разрешенных к применению в установленном порядке.

Система вентиляции очищается, проводится проверка эффективности ее работы.

Работники, участвующие в уборке помещений, проходят инструктаж по применению дезинфицирующих средств.

2. Ежедневно, перед началом работы музея и в течение рабочей смены осуществляется контроль температуры тела работников музея с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или признаками инфекционного заболевания.

3. Ограничиваются контакты между сотрудниками музея разных отделов и функциональных групп (научные сотрудники, смотрители, кассиры, реставраторы, технический персонал и т.д.) не связанных общими задачами и производственными процессами.

4. Обеспечивается дистанционная рассадка сотрудников в рабочих кабинетах, в случае невозможности - организовывается посменная работа.

5. Запрещается прием пищи на рабочих местах. Прием пищи осуществляется в столовой для сотрудников или специально выделенной комнате по заранее установленному графику с учетом соблюдения дистанции 1,5 метра.

6. Организовывается при входе в музей, а также на рабочих местах кассиров, в комнате приема пищи, иных мест возможного скопления посетителей, места обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе, с помощью установленных дозаторов.

7. Сотрудники музея обеспечиваются запасом одноразовых масок и перчаток (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок и перчаток не реже 1 раза в 3 часа), а также кожными антисептиками для обработки рук.

8. Обеспечивается контроль за использованием сотрудниками музея при обслуживании посетителей защитных масок и перчаток.

9. Рекомендуется установка защитных экранов в местах взаимодействия с посетителями (кассы, стойки администраторов и выдачи аудиогидов, места хранения личных вещей посетителей).

10. Допустимо проведение индивидуальных экскурсий и групповых экскурсии с количеством не более 5 человек и обеспечением дистанции между группами и посетителями музея 1,5 - 2 м.

11. Не допускается прием туристско-экскурсионных групп и реализация соглашений с туристическими компаниями. Прием туристско- экскурсионных групп возобновить после снятия всех ограничительных мероприятий, связанных с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

12. Обеспечивается соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра при нахождении посетителей и сотрудников в зоне кассового обслуживания, в фойе, при входе в музей и выходе из него, в том числе путем нанесения соответствующей разметки.

13. Организовывается маршрутизация, исключающая встречные потоки, а также обеспечивающая раздельные входы и выходы как в здание музея, так и в выставочные залы и помещения с установкой соответствующих указателей и ограничительных лент. Предусматривается продвижение по территории музейных парков, исключающее встречные потоки на одной дорожке/аллее.

14. Посетители допускаются в помещения музея при наличии гигиенической маски. Рекомендуется обеспечить возможность приобретения посетителями гигиенических масок перед входами и на территории.

15. Осуществляется сбор использованных масок и перчаток сотрудников и посетителей музея в полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией как ТБО.

16. Рекомендуется по возможности осуществлять реализацию продукции бесконтактными способами, в том числе, с помощью автоматов по продаже товаров (вендинговых машин).

17. Осуществляется ежедневная влажная уборка служебных помещений и мест общего пользования (комнаты отдыха сотрудников, кассовые зоны, фойемузея, комната приема пищи и т.д.) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

18. Осуществляется влажная уборка с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия каждые 2 часа в туалетах, в том числе всех контактных поверхностей. Обеспечивается в туалетах условия для соблюдения правил личной гигиены, устанавливаются дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук.

19. Осуществляется дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 часа всех контактных поверхностей в фойе музея, залах: дверных ручек, поручней лестниц и эскалаторов, перил, поверхностей столов, оргтехники, пультов управления в лифтах и т.д.

20. Осуществляется дезинфекционная обработка аудиогидов после каждого посетителя, используются аудиогиды с одноразовыми наушниками. Каждому посетителю с аудиогидом выдается одноразовая дезинфицирующая салфетка.

21. Осуществляется, при наличии оконных фрамуг, проветривание не реже чем 1 раз в два часа служебных помещений музея.

22. Организовывается информирование посетителей и сотрудников музея путем размещения текстовой и визуальной информации в кассовой зоне, в фойе, в том числе, с использованием цифровых постеров, о необходимости соблюдения посетителями музея мер по предотвращению распространения коронавируса, в том числе воздержаться от посещения музея при наличии респираторных симптомов, характерных для ОРВИ, соблюдать правила личной гигиены, в том числе пользоваться санитайзерами. Размещается необходимая информация на официальных сайтах музеев.

23. Предусматривается посещение музея, в том числе парковых зон, по заранее приобретенным преимущественно электронным билетам на конкретные сеансы.

24. Рекомендуется в кассах музея использовать бесконтактные способы оплаты билетов с помощью банковских карт, технологий оплаты смартфонами и т.д., избегая использования наличных денег, при наличии возможности реализацию билетов осуществлять преимущественно бесконтактным способом, используя автоматы по продаже билетов, мобильные приложения по продаже билетов и т.д.

25. Рекомендуется осуществлять контроль билетов при входе в музей бесконтактными способами с использованием сканеров штрих-кодов электронных билетов и аналогичных устройств.

26. Исключается проведение в помещениях музея массовых мероприятий.

27. Иные виды деятельности (общественное питание, торговля и др.) на территории музеев, музеев-заповедников осуществляются после принятия решений высших должностных лиц субъектов Российской Федерации о возобновлении такой деятельности на территориях субъектов с учетом санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций, разработанных для осуществления таких видов деятельности в условиях рисков распространения заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19).





Приложение № 11

Утверждены постановлением Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп

Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах

1. Ежедневно, перед началом рабочей смены и в течение рабочей смены осуществлять контроль температуры тела работников кинотеатров с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или признаками инфекционного заболевания.

2. Ограничить контакты между сотрудниками кинотеатров разных отделов и функциональных групп (администраторы, кассиры, бармены, технический персонал, сотрудники офиса и т.д.) не связанных общими задачами и производственными процессами.

3. Ограничить доступ в служебные помещения кинотеатра посторонних лиц.

4. Запретить прием пищи на рабочих местах. Прием пищи осуществлять в пунктах общественного питания или специально выделенной комнате.

5. Организовать при входе в служебные помещения кинотеатра, а также на рабочих местах кассиров, администраторов, барменов, технического персонала кинотеатра места обработки рук дезинфицирующими салфетками или кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе, с помощью установленных дозаторов.

6. Организовать в местах общего пользования кинотеатра (кассовая зона, входы в кинозалы, туалеты, зона кафе и баров) места обработки рук дезинфицирующими салфетками или кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе, с помощью установленных дозаторов.

7. Обеспечить сотрудников кинотеатров запасом одноразовых масок и перчаток (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок и перчаток не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.

8. Обеспечить использование сотрудниками кинотеатров при обслуживании кинозрителей защитных масок и перчаток.

9. Обеспечить соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра при нахождении зрителей и сотрудников в кинотеатре, в зоне кассового обслуживания, в фойе и зоне кинобаров кинотеатра, при входе в кинозалы и выходе из кинозалов, при расстановке столов кинобаров и сидячих мест в фойе (кресла, диваны, стулья).

10. Рекомендовать по возможности осуществлять реализацию продукции кинобаров бесконтактными способами, в том числе, с помощью автоматов по продаже товаров (вендинговых машин).

11. Осуществлять сбор использованных масок и перчаток сотрудников и посетителей кинотеатра в полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией как ТБО.

12. Осуществлять ежедневную (ежесменную) влажную уборку служебных помещений и мест общего пользования (комнаты отдыха сотрудников, кассовые зоны, фойе кинотеатра, зона кинобаров, туалетные комнаты и т.д.) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

13. Осуществлять дезинфекцию с кратностью обработки каждые 2 часа всех контактных поверхностей фойе кинотеатра, туалетных комнат и кинозалов: дверных ручек, выключателей, поручней лестниц и эскалаторов, перил, поверхностей столов, оргтехники, пультов управления в лифтах и т.д.

14. Осуществлять, по возможности, проветривание не реже чем раз в 2 часа служебных помещений кинотеатра.

15. Использовать системы вентиляции помещений кинотеатров, в том числе кинозалов с выключенным режимом рекуперации воздуха (использования отработанного воздуха в составе подаваемой воздушной смеси).

16. По возможности, в кинозалах и помещениях с нахождением посетителей применять бактерицидные облучатели с рециркуляцией воздуха для обеззараживания воздуха.

17. Организовать информирование посетителей и сотрудников кинотеатров путем размещения текстовой и визуальной информации в кассовой зоне, в зонах кинобаров, в фойе кинотеатров, в том числе, с использованием цифровых постеров, о необходимости соблюдения посетителями кинотеатров мер по предотвращению распространения коронавируса, том числе воздержаться от посещения кинотеатра при наличии респираторных симптомов, характерных для ОРВИ, соблюдать правила личной гигиены, в том числе пользоваться санитайзерами.

18. Рекомендовать использование гигиенических масок посетителями.

19. Установить дистанционный режим работы для сотрудников кинотеатра не ограниченных выполнением служебных обязанностей непосредственно на территории кинотеатра (отделы букинга, рекламы, бухгалтерии, юридической службы и т.д.).

20. Установить интервалы между сеансами не менее 30 минут с целью проведения проветривания и уборки кинозала с применением дезинфицирующих средств. В период проведения уборки кинозала между сеансами проводить дезинфекцию ручек и поверхности кресел кинозала дезинфицирующими средствами.

21. Установить время начала сеансов в кинозалах кинотеатра с разницей не менее 15 минут для кинотеатров с общим количеством кинозалов не более шести, и не менее 10 минут, для кинотеатров с общим количеством кинозалов семь и более.

22. Осуществлять реализацию кинобилетов для посетителей кинотеатров в кинозалах с учетом организации рассадки зрителей не менее одного метра (соблюдение норм социальной дистанции). Указанные ограничения не распространяются на кинозрителей, являющихся членами одной семьи либо проживающих вместе.

23. Обеспечивать регулярную, не реже одного раза в 15 минут, дезинфекцию поверхностей ввода информации на экранах и клавиатурах автоматов по продаже кинобилетов.

24. Рекомендовать в кассах кинотеатров использовать бесконтактные способы оплаты кинобилетов с помощью банковских карт, технологий оплаты смартфонами и т.д., избегая использования наличных денег, при наличии возможности реализацию кинобилетов осуществлять преимущественно бесконтактным способом, используя автоматы по продаже кинобилетов, мобильные приложения по продаже билетов и т.д.

25. Предоставлять посетителям кинотеатров ЗБ-очки только при условии осуществления мероприятий по дезинфекции очков. При выдаче ЗБ-очков, неупакованных в индивидуальную защитную упаковку, выдавать дезинфицирующие салфетки. Использование кинозрителями собственных 3D- очков для просмотра кинофильмов допускается без ограничений.

26. Рекомендовать осуществлять контроль кинобилетов при входе в кинозал бесконтактными способами с использованием сканеров шрих-кодов электронных билетов и аналогичных устройств.

27. С целью предотвращения скопления кинозрителей у входов в кинозалы осуществлять допуск зрителей в кинозалы не менее чем за 15 минут до начала сеанса.





Приложение № 12

Утверждены постановлением Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп

Рекомендации при возобновлении доступа посетителей и работников в библиотеках

При возобновлении доступа посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них) на территории учреждений библиотечной сети (в том числе по предварительной записи), указанным учреждениям (далее - библиотеки) рекомендуется:

1. Организовать работу трудового коллектива таким образом, чтобы при выполнении всех задач функционирования библиотеки по возможности минимизировать:

личные контакты между работниками разных отделов и секторов библиотеки, не связанных общим рабочим процессом; личные контакты работников с посетителями;

личное пребывание сразу нескольких работников и (или) посетителей в одном помещении.

организовать сервис выдачи литературы посетителям посредством заказа изданий через электронные ресурсы и их получения без личного контакта с работником библиотеки, а также сервис возврата посетителями литературы тоже без личного контакта с работниками;

определить внутренним документом тех работников библиотеки, чье личное присутствие на рабочем месте является настоятельно важным для приема посетителей, максимально используя в отношении остальных возможность их работы в дистанционном режиме.

установить графики прибытия на работу и убытия с работы сотрудников

определить по возможности для сотрудников разных отделов и секторов, не связанных общим рабочим процессом, разные места общего пользования (санузлы и др.);

организовать по возможности максимально разуплотненное размещение сотрудников на рабочих местах и в помещениях;

организовать по возможности функционирование библиотеки силами смен сотрудников, чередующихся по неделям;

организовать по возможности стабильный состав рабочих смен, без одновременной работы сотрудника в разных коллективах или на разных объектах;

2. Провести проверку и оценку эффективности работы механической приточно-вытяжной системы вентиляции и (или) систем кондиционирования воздуха, осуществить их промывку и дезинфекцию, необходимую замену фильтров, а также иные профилактические меры.

Обеспечить ежемесячное проведение работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и (или) кондиционирования, а также постоянный контроль за их работоспособностью с целью поддержания постоянных нормируемых показателей воздухообмена во время рабочего дня.

3. Организовать при входе в здания, строения, сооружения на территории библиотеки, а также при входе в читальные залы, в помещения для приема пищи, в санузлах, иных помещениях с массовым или интенсивным пребыванием работников или посетителей места обработки рук по выбору библиотеки:

кожными антисептиками (с содержанием этилового спирта не менее 70 % по массе, изопропилового не менее 60 % по массе), в том числе с помощью установленных дозаторов или санитайзеров; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов); дезинфицирующими салфетками.

4. Нанести на поверхность пола при входе в здания, строения, сооружения, а также при необходимости на прилегающей к входу в библиотеку территории разметку с обозначением минимальной допустимой социальной дистанции 1,5 метра.

Аналогичная разметка должна быть нанесена перед местом (кафедрой) выдачи и приема книг, а также перед входом в санузлы в случае возможного скопления людей и образования очереди.

5. Оборудовать место (кафедру) выдачи и приема книг защитным экраном либо обеспечить работников защитными щитками с проведением их дезинфекции после контакта с каждым посетителем.

6. Обеспечить на месте (кафедре) выдачи и приема книг постоянное наличие кожных антисептиков, запаса перчаток и масок.

7. Организовать расположение рабочих столов для сотрудников и посетителей в залах и кабинетах с групповым пребыванием таким образом, чтобы расстояние между ними составляло не менее 1,5 метров либо оборудовать между ними защитные экраны.

По возможности ограничить совместное использование клавиатур, телефонов, иного контактного оборудования, обеспечить его регулярную дезинфекцию в случае, если совместного использования нельзя избежать.

Временно удалить из залов ручки и карандаши, предназначенные для совместного использования посетителями.

Временно удалить из залов и детских зон микрофоны, наушники, детские игрушки и другие контактные предметы, не связанные с работой библиотеки в период режима повышенной готовности.

8. Обеспечить всех работников библиотеки средствами индивидуальной защиты органов дыхания (респираторами или одноразовыми масками, исходя из необходимости смены одноразовой маски не реже 1 раза в 3 часа в течение всего времени пребывания на рабочем месте), а также перчатками и кожным антисептиком для обработки рук и (или) дезинфицирующими салфетками.

Обеспечить постоянное наличие в библиотеке пятидневного запаса средств индивидуальной защиты и кожных антисептиков.

Обеспечить сбор использованных респираторов, одноразовых масок и перчаток в специальные промаркированные контейнеры с двойными полиэтиленовыми мешками с последующей утилизацией их в конце рабочего дня в контейнеры для твердых бытовых отходов.

9. Перед возобновлением доступа посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них) провести генеральную уборку с обеззараживанием и влажной уборкой с применением дезинфицирующих средств, применяемых при вирусных инфекциях.

Генеральную уборку и в дальнейшем профилактическую дезинфекцию проводить согласно действующим методическим документам (инструкциям) на конкретное средство с учетом концентрации раствора, применяемого при вирусных инфекциях.

Для проведения дезинфекции применять дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке (строго в соответствии с инструкцией по применению по режиму против вирусных инфекций):

хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06 %, хлорамин Б - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0 %),

кислородактивные (перекись водорода - в концентрации не менее 3,0 %), катионные поверхностноактивные вещества (КЛАВ);

четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5 %);

третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05 %);

полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2 %);

спирты (в качестве дезинфицирующих средств для обработки небольших поверхностей - изопропиловый спирт в концентрации не менее 70 % по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75 % по массе).

10. Все виды работ с дезинфицирующими средствами должны выполняться во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения. При проведении дезинфекции способом орошения необходимо использовать средства индивидуальной защиты: органы дыхания защищать респиратором, глаза - защитными очками или использовать противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью.

11. Обеспечить в библиотеке постоянное наличие пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств. Дезинфицирующие средства должны храниться в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном вентилируемом, прохладном, сухом и затемненном месте, недоступном для детей.

12. Обеспечить маркировку и использование уборочного инвентаря в соответствии с его функциональным назначением, а также проведение его обязательной дезинфекции после проведения уборки.

13. Провести обучение и инструктаж работников библиотеки по вопросам предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), о правилах личной и общественной гигиены и необходимости их соблюдения в течение всего рабочего дня, в том числе:

об организации и проведении противоэпидемических мероприятий, в том числе по проведению профилактической дезинфекции с учетом настоящих Рекомендаций;

о режиме регулярного мытья рук с мылом, а также их обработки кожными антисептиками и (или) дезинфицирующими салфетками;

о необходимости соблюдения минимальной допустимой социальной дистанции 1,5 метра между работниками и (или) посетителями, кроме ситуаций, обусловленных их прямым рабочим взаимодействием;

о необходимости ношения перчаток на рабочем месте и осуществлении приема и выдачи литературы строго в перчатках;

о ношения респираторов или одноразовых масок при одновременном нахождении в помещении двух и более человек, кроме ситуаций, обусловленных приемом пищи;

о необходимости обработки рук и (или) перчаток антисептиками не реже, чем каждые 2 часа.

Библиотека обязана обеспечить условия для соблюдения работниками указанных правил личной и общественной гигиены и осуществлять контроль за их соблюдением сотрудниками в течение всего рабочего дня

14. Установить, исходя из необходимости функционирования библиотеки, графики времени прибытия работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), а также их убытия таким образом, чтобы не допускать скопления сотрудников при входе и выходе.

Предусмотреть в разное время прибытие на работу и убытие с работы сотрудников разных отделов и секторов, не связанных общим рабочим процессом, а также, по возможности, их вход и выход через разные входные группы.

15. Обеспечить вход в здания, строения, сооружения на территории библиотеки работников и посетителей только после контроля температуры тела с помощью тепловизора или бесконтактного термометра и визуального осмотра. В случае ожидания при входе работники и посетители должны соблюдать минимальную допустимую социальную дистанцию 1,5 метра в соответствии с разметкой.

Работники и посетители с температурой тела выше 37°С и (или) имеющие визуальные симптомы респираторных заболеваний (кашель, насморк, слабость) на территорию библиотеки не допускаются. При этом работники библиотеки направляются с соблюдением мер предосторожности легковым автомобилем для диагностики и получения медицинской помощи.

16. Проводить замер температуры работника на рабочем месте каждые 3 часа в течение всего рабочего дня.

17. На информационных стендах при входе в библиотеку и на ее сайте в сети Интернет должна быть размещена информация о правилах личной и общественной гигиены и необходимости их соблюдения посетителями в течение всего пребывания на территории учреждения:

о недопустимости посещения библиотеки при температуре тела более 37°С и (или) при наличии симптомов респираторных заболеваний (кашель, насморк, слабость);

о необходимости ношения посетителями респираторов или одноразовых масок, а также ношения перчаток и недопустимости контактов с книгами без перчаток на территории библиотеки;

о необходимости соблюдения минимальной допустимой социальной дистанции 1,5 метра между посетителями и (или) работниками, кроме ситуаций, обусловленных их прямым рабочим взаимодействием.

Лица, нарушающие указанные правила личной и общественной гигиены, в библиотеку не допускаются, а при нахождении на территории библиотеки не обслуживаются.

18. Обеспечить в помещениях с постоянным пребыванием посетителей и (или) работников проветривание не реже, чем каждые 2 часа (не менее 5 минут), а также проводить регулярное обеззараживание воздуха путем использования УФ-бактерицидных излучателей закрытого типа, разрешенных для применения в присутствии людей в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.

Рекомендуется оставлять двери в читальных залах, иных помещениях с групповым или интенсивным пребыванием работников или посетителей в рабочее время в открытом состоянии для обеспечения проветривания и минимизации контактов с дверными ручками.

19. Проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия в соответствии с пунктами 9 и 11 настоящих Требований со следующей регулярностью:

общая уборка всех помещений - до открытия и после закрытия для посещения работниками и посетителями зданий, строений, сооружений (помещений в них);

читальные залы, залы выдачи и приема литературы, кабинеты с групповым пребыванием, комнаты приема пищи, санузлы для работников - каждые 3 часа;

санузлы для посетителей, поручни лестниц, перила, дверные ручки, поверхности столов и оргтехники, защитные экраны, другие контактные поверхности - каждый час;

компьютерные клавиатуры, мыши, ноутбуки, сенсорные экраны, иное контактное оборудование для посетителей - после каждого посетителя при индивидуальном использовании либо через каждые 15 минут при свободном доступе посетителей.

20. Организовать хранение возвращаемых посетителями экземпляров литературы изолированно от остального книжного фонда, а также отдельно по дням возврата.

Повторная выдача таких экземпляров посетителям допускается через 72 часа после возвращения. В течение этого времени вся работа с возвращенной литературой осуществляется строго в перчатках.

21. Запретить прием пищи на рабочих местах, а также организацию питания по типу "шведский стол".

В случае необходимости прием пищи может быть организован только в специально отведенном помещении, оборудованном раковиной для мытья рук либо местом обработки рук в соответствии с пунктом 4 настоящих Рекомендаций.

При приеме пищи работники должны соблюдать минимальную допустимую социальную дистанцию 1,5 метра.

22. Организовать доставку и вывоз грузов таким образом, чтобы минимизировать контакты между работниками библиотеки и посторонними лицами (водители, экспедиторы, грузчики и др.).

23. О всех внештатных ситуациях незамедлительно информировать Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области.





Приложение № 13

Утверждены постановлением Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп

Рекомендации при возобновлении доступа работников в здания, строения, сооружения (помещения в них) на территории театров, театральных и концертных организаций в целях проведения без участия зрителей репетиций творческих коллективов

При возобновлении доступа работников в здания, строения, сооружения (помещения в них) на территории театров, театральных и концертных организаций, в целях проведения без участия зрителей репетиций творческих коллективов указанные учреждениям рекомендуется:

1. Проинформировать всех работников, что при появлении первых симптомов респираторных заболеваний (кашель, насморк, слабость) и (или) при повышении температуры тела выше 37 градусов работнику необходимо оставаться дома, незамедлительно обратиться за диагностикой и получением медицинской помощи и поставить в известность об этом администрацию организации.

Администрации организации вести учет таких работников и следить с помощью средств связи за их состоянием.

В случае выявления у работника наличия новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) организация обязана проинформировать об этом территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области.

2. Проинформировать работников о правилах личной и общественной гигиены в рабочее время, необходимости их соблюдения в течение всего рабочего дня, в том числе:

- о режиме регулярного мытья рук с мылом, а также их обработки кожными антисептиками и (или) дезинфицирующими салфеткамщо необходимости соблюдения минимальной допустимой социальной дистанции 1,5 метра между работниками, кроме ситуаций, обусловленных их прямым рабочим взаимодействием или участием в репетиции;

- о необходимости ношения перчаток, а также ношения респираторов или одноразовых масок при одновременном нахождении в помещении (зале, кабинете, цехе и др.) двух и более человек, кроме ситуаций, обусловленных их прямым рабочим взаимодействием, участием в репетиции или приемом пищи;

- о необходимости обработки рук и (или) перчаток антисептиками не реже, чем каждые 2 часа.

3. Обеспечить вход в здания, строения, сооружения на территории организации работников только после контроля температуры тела с помощью тепловизора или бесконтактного термометра и визуального осмотра.

Работники с температурой тела выше 37 градусов и (или) имеющие визуальные симптомы респираторных заболеваний (кашель, насморк, слабость) к работе не допускаются, направляются с соблюдением мер предосторожности легковым автомобилем для диагностики и получения медицинской помощи.

4. Организовать при входе в здания, строения, сооружения на территории организации, а также при входе в репетиционные и зрительные залы, производственные цеха, помещения для приема пищи, в гримерных и туалетных комнатах, иных помещениях с массовым или интенсивным пребыванием работников места обработки рук кожными антисептиками (с содержанием этилового спирта не менее 70 % по массе, изопропилового не менее 60 % по массе), в том числе с помощью установленных дозаторов или санитайзеров; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов); дезинфицирующими салфетками.

5. Провести проверку и оценку эффективности работы механической приточно-вытяжной системы вентиляции и (или) систем кондиционирования воздуха, осуществить их промывку и дезинфекцию, необходимую замену фильтров, а также иные профилактические меры.

Обеспечить ежемесячное проведение работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и (или) кондиционирования, а также постоянный контроль за их работоспособностью с целью поддержания постоянных нормируемых показателей воздухообмена во время рабочего Дня.

В помещениях с постоянным пребыванием работников обеспечить проветривание не реже, чем каждые 2 часа (не менее 5 минут), а также проводить регулярное обеззараживание воздуха путем использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.

6. Ежедневно минимум дважды - до открытия и после закрытия для посещения работниками зданий, строений, сооружений (помещений в них) проводить их генеральную уборку с обеззараживанием и влажной уборкой с применением соответствующих дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

7. Организовать расположение рабочих столов сотрудников таким образом, чтобы расстояние между ними составляло не менее 1,5 метров.

По возможности ограничить совместное использование работниками клавиатур, телефонов, иного "контактного" оборудования, обеспечить его регулярную дезинфекцию в случае, если совместного использования нельзя избежать.

8. Организовать расположение гримерных столов таким образом, чтобы расстояние между ними составляло не менее 1,5 метров, а также наличие на рабочем месте гримера кожных антисептиков, запаса перчаток и масок.

Обеспечить использование грима (тушь, помада, тон и др.) только из индивидуальной упаковки (набора) для каждого артиста отдельно, не допуская случаев совместного использования грима несколькими артистами.

Обязать гримеров проводить дезинфекцию рук до и после наложения грима каждому артисту. Это же правило должно соблюдаться костюмерами до и после работы с каждым артистом.

9. Исходя из необходимости функционирования организации и репетиций творческих коллективов, определить тех работников, чье личное присутствие на рабочем месте является настоятельно важным.

Рекомендуется по возможности максимально использовать работу сотрудников в дистанционном режиме, в том числе с чередованием их личного присутствия на рабочем месте.

10. Установить, исходя из необходимости функционирования организации и репетиций творческих коллективов, графики времени прибытия работников в здания, строения, сооружения (помещения в них) таким образом, чтобы не допускать их скопления при входе.

Предусмотреть прибытие на работу в разное время сотрудников разных цехов, отделов, творческих групп, не связанных общими творческими задачами и производственными процессами, а также, по возможности, их вход и выход через разные входные группы.

Нанести на поверхность пола при входе в здания, строения, сооружения разметку с обозначением минимальной допустимой социальной дистанции 1,5 метра. Прибывающие на работу сотрудники в случае ожидания при входе контроля температуры тела и визуального осмотра должны соблюдать указанную социальную дистанцию в соответствии с разметкой.

11. Обеспечить всех работников организации средствами индивидуальной защиты органов дыхания (респираторами или одноразовыми масками, исходя из необходимости смены одноразовой маски не реже 1 раза в 3 часа в течение всего времени пребывания на рабочем месте), а также перчатками и кожным антисептиком для обработки рук и (или) дезинфицирующими салфетками.

Обеспечить постоянное наличие в организации пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств.

Обеспечить сбор использованных респираторов, одноразовых масок и перчаток в специальные промаркированные контейнеры с двойными полиэтиленовыми мешками с последующей утилизацией их в конце рабочего дня в контейнеры для твердых бытовых отходов.

12. Проводить замер температуры работника на рабочем месте каждые 3 часа в течение всего рабочего дня.

В случае повышения у работника температуры тела более 37 градусов и (или) появления у него симптомов респираторных заболеваний (кашель, насморк, слабость) такой работник незамедлительно изолируется от других членов трудового коллектива и направляется с соблюдением мер предосторожности легковым автомобилем для диагностики и получения медицинской помощи.

13. Установить очередность и перерывы в проведении репетиций таким образом, чтобы обеспечить возможность проводить в интервалах регулярную дезинфекцию реквизита, "контактного" оборудования (микрофоны, стойки, пюпитры и др.), а между репетициями влажную уборку сценического пространства или репетиционного зала с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, а также обеззараживание воздуха и проветривание помещений, указанные в пункте 5 настоящих Рекомендаций.

Проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия со следующей регулярностью:

сценические пространства и репетиционные залы - после каждой репетиции;

подсобные помещения (гримерные, комнаты приема пищи, санузлы и др.) - каждые 3 часа;

дверные ручки, другие "контактные" поверхности - каждый час.

14. Считать приоритетными репетиции с одновременным присутствием на сцене (в репетиционном зале) не более 10 человек.

15. Организовать работу трудового коллектива таким образом, чтобы минимизировать контакты между сотрудниками разных цехов, отделов, творческих групп, не связанных общими творческими задачами и производственными процессами.

16. Организовать доставку и вывоз декораций, оборудования, реквизита и других грузов таким образом, чтобы минимизировать контакты между работниками организации и посторонними лицами (водители, экспедиторы, грузчики и др.).

17. Запретить прием пищи на рабочих местах, а также организацию питания по типу "шведский стол".

В случае необходимости прием пищи может быть организован только в специально отведенном помещении, оборудованном раковиной для мытья рук либо местом обработки рук в соответствии с пунктом 4 настоящих Рекомендаций.

При приеме пищи работники должны соблюдать минимальную допустимую социальную дистанцию 1,5 метра.

Прием пищи должен быть организован таким образом, чтобы обеспечить возможность клининговым службам проводить регулярную дезинфекцию мебели, а также обеззараживание воздуха и проветривание помещения в соответствии с пунктом 6 настоящих Требований.

18. О всех нештатных ситуациях незамедлительно информировать Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области.





Приложение № 14

Утверждены постановлением Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп

Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

I. Общие положения

1.1. Перед открытием организации провести генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

1.2. Закрепить за каждым классом (группой) учебное помещение (групповую), организовав предметное обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым классом (группой) помещении. Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и припроведении прогулок.

1.3. По возможности сократить число обучающихся и воспитанников в классе (группе).

1.4. Исключить объединение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) в одну группу продленного дня, не допускать формирование "вечерних дежурных" групп.

1.5. Исключить проведение массовых мероприятий.

1.6. Обеспечить проведение ежедневных "утренних фильтров" с обязательной термометрией (целесообразно использовать бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения в организации обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей), сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в здание, исключив скопление детей и их родителей (законных представителей) при проведении "утреннего фильтра".

1.7. Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

1.8. Пересмотреть режим работы организации, в т.ч. расписание учебных занятий, изменив время начала первого урока (занятия) для разных классов и время проведения перемен, в целях максимального разобщения классов (групп).

1.9. Обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся и воспитанников с признаками респираторных заболеваний, до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой помощи.

1.10. С учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе. Использовать открытую спортивную площадку для занятий физической культурой, сократив количество занятий в спортивном зале.

1.11. Проводить во время перемен (динамических пауз) и по окончанию работы текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов). Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций.

1.12. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха.

1.13. Обеспечить после каждого урока проведение в отсутствие обучающихся сквозного проветривания помещений и групповых помещений в отсутствие детей.

1.14. Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

1.15. Столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого использования дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высушиванием либо мыть в посудомоечных машинах с соблюдением температурного режима.

1.16. Организовать работу персонала пищеблоков с использованием средств индивидуальной защиты (маски и перчатки).

1.17. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведением обработки кулеров и дозаторов.

1.18. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для детей и сотрудников, установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

1.19. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей). Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены обучающимися и сотрудниками.

II. Рекомендации по проведению экзаменов и итоговой аттестации

2.1. Провести генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму мест проведения экзаменов до их начала и после завершения.

2.2. При проведении итоговой аттестации, экзаменов в общеобразовательных организациях при входе в здание обеспечить проведение обязательной термометрии с использованием бесконтактных термометров с целью выявления и недопущения обучающихся и персонала с признаками респираторных заболеваний.

2.3. Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

2.4. Составить график прихода на экзамен обучающихся и персонала в целях максимального разобщения обучающихся при проведении утренней термометрии.

2.5. Исключить скопление детей в зоне рекреации.

2.6. В местах проведения экзаменов обеспечить социальную дистанцию между обучающимися не менее 1,5 метров, зигзагообразную рассадку за партами (по 1 человеку).

2.7. Предусмотреть возможность оснащения помещений для проведения экзаменов оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии детей.

2.8. Обеспечить персонал, присутствующий на экзамене средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки).

2.9. Организовать питьевой режим с использованием воды в емкостях промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды (куллеры, помпы и т.п.), обеспечив достаточное количество одноразовой посудой и проведение обработки кулеров и дозаторов.





Приложение № 15

Утверждены постановлением Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп

Рекомендации для социальных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

1. Органам исполнительной власти Магаданской области в сфере социальной защиты, здравоохранения, образования:

1.1. Обеспечить организацию круглосуточного медицинского наблюдения за состоянием здоровья проживающих в стационарной организации социального обслуживания и организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - Организация) граждан, в том числе несовершеннолетних, с проведением ежедневной термометрии (2 раза в сутки) и опроса о состоянии здоровья, а также организацию оказания им своевременной медицинской помощи.

1.2. Ограничить круг лиц, имеющих доступ в Организацию, работниками Организации, работниками служб, обеспечивающих функционирование Организации, представителями негосударственных организаций (с учетом требований пункта 2.9) а также представителями органов исполнительной власти.

1.3. Обеспечить разработку и Утверждение комплекса принимаемых мер в случае выявления факта заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19) проживающих в Организации граждан, в том числе несовершеннолетних, и работников Организации.

1.4. Обеспечить в надлежащем объеме работников Организации, работников служб, обеспечивающих функционирование Организации, средствами индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчатки, кожными антисептиками в соответствии с действующими требованиями.

1.5. Предусмотреть возможность на основании приказа Организации временного перемещения на весь период до завершения мероприятий, связанных с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции (COVID-19):

проживающих в Организации граждан, в том числе несовершеннолетних, (при их информированном письменном согласии) в семьи законных представителей (при их письменном согласии и обязательстве обеспечить выполнение в домашних условиях комплекса мероприятий по недопущению распространения заболеваний коронавирусной инфекцией (COVID-19);

проживающих в Организациях граждан, в том числе несовершеннолетних, (при их информированном письменном согласии) к родственникам или иным лицам, с которыми у граждан, в том числе несовершеннолетних, имеются устойчивые личные отношения (при их письменном согласии и обязательстве обеспечить выполнение в домашних условиях комплекса мероприятий по недопущению распространения заболеваний коронавирусной инфекцией (COVID-19).

2. Руководителям Организаций:

2.1. Обеспечить на входе в Организацию:

- контроль температуры тела всех входящих в Организацию лиц с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательной дезинфекцией приборов для контактного применения после каждого использования способом протирания рекомендованными для этих целей средствами;

- условия для мытья рук или обработки их спиртосодержащими кожными антисептиками.

2.2. Не допускать в Организацию лиц, имеющих признаки респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк), а также лиц, прибывших из регионов с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции (COVID- 19), или находившихся в контакте с заболевшими данным заболеванием.

2.3. Обеспечить мониторинг состояния здоровья сотрудников Организации и других лиц, допущенных к уходу за проживающими, с измерением температуры тела по показаниям в течение рабочего дня и незамедлительным отстранением от работы лиц с признаками острых респираторных инфекций.

2.4. Обеспечить круглосуточное медицинское наблюдение за состоянием здоровья проживающих в Организации граждан, в том числе несовершеннолетних, с проведением ежедневной термометрии (2 раза в сутки) и опроса о состоянии здоровья, а также организацию оказания им своевременной медицинской помощи.

2.5. Запретить проведение в Организации всех массовых мероприятий.

2.6. В период ограничительных мероприятий по новой коронавирусной инфекции обеспечить допуск в коллектив вновь поступающих на проживание граждан, в том числе несовершеннолетних, после прохождения ими необходимой временной изоляции (обсервации) на срок 14 дней, обеспеченной в Организации.

2.7. Обеспечить эпидемиологическую безопасность среды в Организации, соблюдение воздушно-теплового режима, режима проветривания и обеззараживания воздуха, проведение регулярной уборки и профилактической дезинфекции в помещениях, соблюдение работниками Организации и проживающими в Организации гражданами, в том числе несовершеннолетними, правил респираторной гигиены, рекомендаций медицинских работников, минимизацию рисков передачи сезонных респираторных инфекций от одного человека к другому.

2.8. Обеспечить оказание психологической помощи и поддержки проживающим в Организации гражданам, в том числе несовершеннолетним, в целях профилактики стрессовых ситуаций (в том числе силами негосударственных организаций, оказывавших до начала ограничительных противоэпидемических мероприятий

профессиональную помощь работникам Организации в оказании психологической помощи и поддержки проживающим в Организации гражданам, в том числе несовершеннолетним);

2.9. Предусмотреть возможность дистанционного общения проживающих в Организациях граждан, в том числе несовершеннолетних, при их желании, с их родными, близкими, друзьями, находящимися вне указанных Организаций, а также обеспечить свободу использования проживающими в Организациях гражданами, в том числе несовершеннолетними, личных электронных средств связи (телефонов, планшетов, компьютеров) с организацией их регулярной дезинфекции.

2.10. Организовать прогулки проживающих в Организации граждан на территории Организации с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности и мер социального дистанцирования.

2.11. Организовать обучение проживающих в Организации граждан, в том числе несовершеннолетних, работников Организации и других лиц, допущенных к уходу за проживающими, мерам личной профилактики сезонных респираторных инфекций и новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечить информирование о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены.

2.12. Питание проживающих организовать преимущественно в жилых помещениях с соблюдением требований к мытью и дезинфекции посуды в предприятиях общественного питания.

2.13. Обеспечить в столовых и иных помещениях для приема пищи проживающими и персоналом, санитарных комнатах и санузлах

Организации бесперебойное наличие условий для мытья рук с мылом и бумажных полотенец (салфеток), либо дезинфицирующих средств для рук в дозаторах (салфеток). Использование электрополотенец запрещается.

2.14. Обеспечить проживающих в Организации граждан, в том числе несовершеннолетних, при наличии показаний, соответствующим индивидуальным потребностям абсорбирующим бельем.

2.15. Обеспечить режим ежедневного позиционирования, высаживания, профилактики аспирации при кормлении, недопущения кормления в положении лёжа с целью профилактики внебольничиой застойной пневмонии у маломобильных, проживающих в Организации граждан.

2.16. Обеспечить соблюдение проживающими в Организации гражданами, в том числе несовершеннолетними, режима дня, графика выполнения лечебных, реабилитационных, учебных и иных мероприятий, дневной занятости и других жизненно необходимых мероприятий с соблюдением принципа максимального их проведения в жилых помещениях или при использовании рекреационных зон по графику с соблюдением мер социального дистанцирования.

2.17. Предусмотреть, при наличии возможности, перемещение работников Организации из дома до работы и обратно без использования общественных видов транспорта.





Приложение № 16

Утверждены постановлением Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп

Рекомендации по организации работы фитнес-центров в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

1. Перед открытием учреждений физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружений, физкультурно- оздоровительных комплексов, плавательных бассейнов и фитнес-клубов) (далее - спортивные сооружения):

1.1. Проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

1.2. Проведение работы по очистке, дезинфекции и оценке эффективности работы вентиляционной системы, за исключением случаев наличия актов о эффективности работы вентиляционной системы, за исключением случаев наличия актов о проведении таких работ менее 1 года назад.

2. Назначение ответственного сотрудника, контролирующего соблюдение настоящих рекомендаций.

3. Обеспечение соблюдения социального дистанцирования в местах общего пользования (холлы, стойки регистрации) не менее 1,5 метров с помощью сигнальной разметки.

4. Ограничение входа в спортивные сооружения лиц, не связанных с их деятельностью, за исключением работ по ремонту и обслуживанию оборудования.

5. Проведение в помещениях профилактической дезинфекции с соблюдением соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора с учетом эпидемиологической ситуации.

Использование для дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

6. Проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств: всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), спортивного инвентаря, лежаков, скамеек - не реже 1 раза в 2 часа, общественных туалетов, помещений душевых, раздевалок и бассейнов, детских комнат - не реже 1 раза в 2 часа, помещений общего пользования - не реже 1 раза в 4 часа.

7. Организация при входе и в местах общего пользования мест обработки рук антисептическими средствами, обеспечение условий для соблюдения гигиены рук.

8. Обеспечение пятидневного запаса дезинфицирующих, моющих, антисептических средств и средств индивидуальной защиты (маски, перчатки).

9. Проведение в залах для занятия спортом обеззараживания воздуха с применением соответствующих устройств согласно инструкции.

10. Организация при возможности проветривания помещений каждые 2 часа.

11. Организация перед началом смены "входного фильтра" с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. Не допускается к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк). Проведение термометрии не менее 2-х раз в день (утром и вечером).

12. Обеспечение персонала запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией), перчатками, дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук.

Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлаженных масок не допускается.

Обеспечение контроля за применением персоналом средств индивидуальной защиты.

Организация централизованного сбора использованных одноразовых масок с герметичной упаковкой их в 2 полиэтиленовых пакета перед размещением в контейнеры для сбора отходов.

13. Соблюдение персоналом (включая работающих по совместительству, персонал компаний, предоставляющий услуги по договорам аутсорсинга, а также сервисных предприятий, эксплуатирующих оборудование учреждения) при выполнении своих служебных обязанностей мер личной гигиены, использование масок и перчаток (смена одноразовой маски каждые 3 часа, фильтров многоразовых масок - в соответствии с инструкцией, перчаток - по мере загрязнения или повреждения).

Использование масок тренерским составом за исключением времени проведения тренировок.

14. Снижение контактов между персоналом и между посетителями:

14.1. Расстановка спортивного оборудования с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров.

14.2. Площадь залов для занятия спортом - 4 м2 на 1 посетителя.

14.3. Площадь зеркала воды в бассейне для групповых занятий акваэробикой - 5 м2 на 1 посетителя.

14.4. Использование кабинок в раздевалке с учетом социальной дистанции не мене 1,5 метров (сигнальная разметка).

15. Усиление производственного контроля в бассейнах за качеством воды, эффективностью водоподготовки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями санитарных правил.

16. Запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

17. Организация работы предприятий общественного питания в спортивных сооружениях осуществляется согласно соответствующим рекомендациям.

18. Предоставление посетителям только упакованных напитков и готовой пищевой продукции (блюд) исключительно в промышленной упаковке (ланч-боксах) с возможностью разогрева в специально оборудованных местах.

19. Обеспечение работы бань, СПА и т.д. (при наличии) согласно соответствующих методическим рекомендациям.

20. Проведение 1 раз в сутки обеззараживания уличных беседок, детских игровых площадок, скамеек, площадок у входа, урн, терминалов банковских и парковочных; обработку контактных поверхностей на улице (поручней, дверных ручек) - не реже 1 раза в 2 часа; обработку оборудования открытого бассейна (при наличии) - после каждого гостя.





Приложение № 17

Утверждены постановлением Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп

Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

I. Общие требования к работе спортивных организаций.

1. Перед открытием спортивной организации, тренировочной базы (далее - спортивная организация) проводится генеральная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов, проводится обработка спортивного инвентаря.

2. Ежедневно организуется "утренний фильтр" с обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров среди спортсменов и персонала с целью своевременного выявления и изоляции людей с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой.

3. Вход лиц, не связанных с обеспечением организации тренировочного процесса, на территорию спортивной организации ограничивается.

4. Организация бесконтактной термометрии всего рабочего персонала и спортсменов 2 раза в день: до начала и после окончания тренировок. Контроль наличия жалоб на состояние здоровья

5. Использование масок, перчаток обслуживающим персоналом в течение всего рабочего дня, с заменой масок каждые 3 часа, перчаток - по мере загрязнения или повреждения.

7. Прием пищи на рабочих местах и в раздевалках запрещается.

Для приема пищи персоналу должна быть выделена комната с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

8. В случае нахождения в помещении спортсменов и сотрудников спортивной организации, обеспечивающих тренировочный процесс (сотрудники пищеблока, клининговый персонал, технические работники) должны соблюдаться принципы социального дистанциирования, не менее 1,5 метров (в том числе путем нанесения разметки для соблюдения расстояния).

9. Организация мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, обладающими активностью в отношении вирусов. Оборудование для этих целей автоматических бесконтактных дозаторов на входе в организацию, перед раздевалками, возле санузлов, душевых, в тренерских помещениях, командных комнатах и в других общественных зонах.

10. Организация и проведение регулярных гигиенических мероприятий в помещениях спортивной организации:

- дезинфекционная обработка контактных поверхностей (поручни, перила, ручки дверей и шкафчиков);

- проветривание помещений каждые 2 часа или после каждой тренировки;

- проведение обработки воздуха замкнутых помещений бактерицидными ультафиолетовыми рециркуляторами закрытого типа, разрешенными для применения в присутствии людей.

11. Обеспечение наличия пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств в спортивной организации.

12. Рекомендуется назначить ответственного сотрудника, который должен контролировать соблюдение указанных рекомендаций в спортивной организации.

II. Рекомендации по организации тренировочного процесса.

13. Минимизация любых видов деятельности, требующих активного взаимодействия различных групп спортсменов. Необходимо применять последовательное разделение друг от друга групп людей, не связанных тренировочным процессом, планируя графики тренировок последовательно, со сдвигом по времени.

14. Доступ к инвентарю, а также площадке для тренировок, тренировочному помещению должен быть только для спортсменов, тренеров, персонала, проводящего очистку и дезинфекцию инвентаря.

Организация тренировочного процесса должна исключить пересечение любого случайного персонала со спортсменами (членами команды).

15. Дезинфекция спортивного инвентаря индивидуального и коллективного использования. Для инвентаря коллективного использования, (мяч, штанга, гиря, булава и т.д.), а также спортивных снарядов (брусья, бревно, турник и т.д.) рекомендуется проводить дезинфекцию после каждой тренировки силами персонала по уборке.

Обработку индивидуального инвентаря и специальных приспособлений личного назначения (лыжи, коньки, шлем, очки, утяжелители) рекомендуется проводить спортсменам самостоятельно и ежедневно, по окончании тренировки.

Рекомендуется предусмотреть закрепление и использование индивидуального спортивного инвентаря для тренировок в негрупповых видах спорта.

16. Организация ношения масок и перчаток спортсменами в течение всего времени пребывания на территории тренировочного комплекса, за исключением периода самой тренировки.

17. Минимизация продолжительности пребывания спортсменов в раздевалке до и после тренировки. В целях разобщения спортсменов, при наличии возможности, рекомендуется использовать несколько раздевалок для уменьшения количества спортсменов, пребывающих в одной раздевалке.

Дезинфекция должна проводиться после каждого использования раздевалки, с использованием дезинфицирующих средств с антивирусным действием.

18. Проведение ежедневного медицинского осмотра спортсменов врачом команды или спортивной организации с термометрией и фиксацией в журнале.

19. Перед началом работы или тренировочного процесса, а также в период тренировок проведение не реже 1 раза в неделю тестирования персонала и спортсменов на предмет возможного инфицирования новой вирусной инфекцией COVID-19.

Организация такого тестирования перед каждой игрой не ранее 2 суток до начала мероприятия.

20. В случае выявления больного после заезда на спортивный объект, все места его посещения подвергаются заключительной дезинфекции; специалист-эпидемиолог определяет круг контактных лиц и перечень мероприятий по купированию очага.

III. Рекомендации для отдельных зон и процессов.

21. Должен быть установлен запрет на коллективный прием пищи для не групповых видов спорта, а для команд - с соблюдением дистанциирования не менее 1,5 м.

22. Стирка спортивной одежды спортсменов, тренерского состава, персонала, и необходимых индивидуальных тренировочных материалов должна осуществляться централизованно на спортивном объекте.

Необходимо исключить контакты между сотрудником прачечной и другим персоналом и ограничить доступ к прачечной.

23. Дезинфекцию корзин и помещения прачечной необходимо проводить после каждого использования.

24. При централизованном транспортировании спортсменов к месту тренировки рекомендуется использовать автобусы с достаточным количеством мест, чтобы гарантировать соблюдение правил в отношении рассадки с соблюдением социальной дистанции между пассажирами (рассадка в шахматном порядке).

25. При ежедневном использовании транспортное средство должно ежедневно, по окончании перевозки убираться и дезинфицироваться.





Приложение № 18

Утверждены постановлением Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп

Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками респираторного заболевания; уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта Российской Федерации (опрос, анкетирование и др.).

2. Обеспечение персонала запасом одноразовых и многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией) для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами.

Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлаженных масок не допускается.

Обеспечение контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты от воздействия производственных факторов.

Организация централизованного сбора использованных одноразовых масок. Перед их размещением в контейнеры для сбора отходов герметичная упаковка в 2 полиэтиленовых пакета.

3. Организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.

4. Ограничение доступа на объект лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт и обслуживание технологического оборудования и т.д.).

5. Размещение столов в предприятиях общественного питания с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 м.

6. Оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для обработки рук кожными антисептиками в местах общественного пользования.

7. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники.

8. Применение для дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке и разрешенных к применению в организациях общественного питания, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

9. Обеспечение не менее пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток.

10. Применение в закрытых помещениях с постоянным нахождением работников устройств для обеззараживания воздуха.

11. Проветривание (при возможности) рабочих помещений каждые два часа.

12. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно обеспечивать потребности организации. Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью.

13. Рекомендуется оснащение организаций общественного питания современными посудомоечными машинами с дезинфицирующим эффектом для механизированного мытья посуды и столовых приборов. Механическая мойка посуды на специализированных моечных машинах производится в соответствии с инструкциями по их эксплуатации, при этом применяются режимы обработки, обеспечивающие дезинфекцию посуды и столовых приборов на максимальных температурных режимах.

14. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды осуществляется ручным способом с обработкой всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению.

15. При выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий для соблюдения технологии ручного мытья и дезинфекции посуды, применяется одноразовая столовая посуда и приборы или работа организации не осуществляется.

16. При применении одноразовой посуды производится сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты.







