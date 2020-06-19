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19.06.2020 11:18
Рубрика: Общество

На снимок марсохода Curiosity впервые попали две планеты

Текст: Алена Ларина
Фото: NASA / JPL-Caltech / MSSS Фото: NASA / JPL-Caltech / MSSS
Фото: NASA / JPL-Caltech / MSSS

Космический аппарат Curiosity сделал уникальный кадр на Марсе: на фото впервые можно увидеть одновременно две планеты.

Фото: esa.int
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Как сообщает NASA, марсоходу, находящему на Красной планете, удалось запечатлеть на одном снимке сразу и Землю и Венеру. Снимок был сделан пятого июня спустя 75 минут после заката солнца на Марсе. Это был 2784 марсианский день миссии Curiosity.

Кроме этого, космическое агентство показали команду, создающую новый марсоход Perseverance, запуск которого запланирован на 20 июля. Аппарат должен приземлиться в марсианском кратере Джезеро в феврале будущего года.

Общество Наука Общество Космос Исследование Марса

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