Ученые описали причину масштабных эпидемий античности

Команда ученых, похоже, нашла ответ на вопрос, когда вирус кори начал распространяться среди людей. Как сообщается в Science, этот чрезвычайно опасный патоген "возник в шестом веке до нашей эры" и передался он людям от крупного рогатого скота.

Исследователи под руководством Ариан Дюкс из института им. Роберта Коха (Германия) установили, что корь начала свирепствовать примерно 2500 лет назад, когда появились первые крупные города с населением более 250 000 человек, и передалась она людям от домашнего рогатого скота.

Корь, опасное вирусное заболевание с высоким уровнем заразности, не только тяжело протекает, но и может вызывать опасные для жизни осложнения, связанные с работой ЦНС, дыхательной системы и ЖКТ. Возбудитель болезни, вирус кори (Measles morbillivirus), представляет собой одноцепочечный РНК-вирус, который встречается только у людей и некоторых видов обезьян. Однако самым близким родственником этого вируса является вирус чумы крупного рогатого скота. К слову, сегодня чума крупного рогатого скота ликвидирована: в 2011 году было официально объявлено о победе над ней.

Но когда вирус кори отделился от близкородственного вируса, поражающего крупный рогатый скот, до сих пор было неизвестно. Благодаря подробному отчету персидского врача (X в.), предполагалось, что этот патоген возник в IX веке.

Команде Ариан Дюкс удалось восстановить эволюцию вируса и получить интересные результаты в ходе исследования.

История их открытия такова. В Берлинском музее истории медицины ученые наткнулись на законсервированные в формалине ткани легкого из коллекции анатомических образцов Рудольфа Вирхова: "Это был случай девочки, умершей в 1912 году: она страдала от смертельной бронхопневмонии, вызванной корью".

Вирусы кори 1912 года, содержащиеся в этом образце, являются самыми старыми из известных на сегодняшний день. Следующим более молодым изолятом вируса кори стал так называемый штамм Эдмонстона 1954 года.

Открытие старого штамма вируса кори позволило команде Дюкс рассчитать скорость мутации вируса кори и, следовательно, темпы его эволюции.

Ученые сравнили генетический состав 129 различных изолятов вируса кори, а также геномы вирусов чумы крупного рогатого скота и близкородственного вируса чумы мелких жвачных животных.

Сопоставив изменения вируса кори, исследователи смогли восстановить частоту мутаций кори и когда они должны были отделиться от вируса чумы крупного рогатого скота. "По нашей модели это случилось примерно до 528 г. до н.э., - сообщают коллеги Дюкс. - Это означает, что корь возникла более 2500 лет назад".

Таким образом, предполагают ученые, многие эпидемии, описанные в исторических источниках со времен античности, вызваны вспышками вируса кори.

Распространению кори способствовал быстрый и резкий рост плотности населения в Европе и Азии в первом тысячелетии до нашей эры. Развивались крупные города с населением более 250 000 человек. Ученые рассчитали, что для развития вирусу кори как раз и необходимо такое количество. "Пока население было небольшим, это был тупик для вируса, - говорят ученые. - Но как только поселения достаточно разрослись, передача вируса кори была гарантирована, и он стал патогеном, поражающим людей".