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19.06.2020 16:46
Рубрика: Власть

Мантуров: В РФ удалось избежать роста цен на продукты и пустых полок

Текст: Ксения Воронцова
В России без введения крайних мер в период коронавируса удалось избежать роста цен на продукты, пустых полок и километровых очередей, как это было в некоторых городах Европы и США, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на встрече президента с представителями отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями COVID-19.
Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости

Он рассказал, что в самом начале пандемии был ажиотажный спрос на продукты питания, товары первой необходимости. "На пике закупок впрок во второй половине марта продажи бакалеи по стране взлетели в 3,5 раза, мяса и консервов - в 2,5 раза, молока и рыбы - в 1,5 раза. Чтобы ритмично заполнять полки, нам пришлось, по сути, в ручном режиме координировать всю товаропроводящую сеть", - доложил он.

Министр отметил также работу коллег из Минсельхоза, которые оперативно развернули работу по наращиванию производства основных продуктов питания.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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"В результате граждане смогли купить все, в чем они нуждались без каких-либо ограничений. При этом, в полной мере были сохранены рыночные механизмы работы отрасли. Мы даже не рассматривали вопрос нормирования выдачи продуктов в одни руки или регулирование цен и прочие экстремальные решения, хотя такие предложения неоднократно звучали. Без крайних мер мы избежали пустых полок, километровых очередей и роста цен на продукты, как это было в ряде городов Европы и Америки", - отметил Мантуров.

Менее чем за месяц, подчеркнул он, спрос вернулся к нормальным значениям.

Продажи масок в торговых сетях на пике спроса в мае составляли до 3 миллионов штук в день, сейчас показатель снизился до 700 тысяч в день, сообщил также глава Минпромторга.

Кроме того, он попросил Владимира Путина в качестве оперативной меры поручить регионам снизить бюрократические барьеры в отношении малой торговли. "Это позволит расширить каналы сбыта товаров и, прежде всего, это относится к небольшим производителям и фермерских хозяйствам. И что немаловажно, это также будет содействовать занятости", - заключил Мантуров.

Власть Работа власти Госуправление Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Пандемия коронавируса COVID-19

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