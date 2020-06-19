Матвиенко: Ценность статьи Путина - в неопровержимых фактах о войне

"Ценность статьи Владимира Владимировича прежде всего в ее документальности, в фактах, которые невозможно опровергнуть. Статья отвечает на важнейшие вопросы истории исключительно аргументированно. Видно, что президент сам много работал с архивами", - отметила председатель СФ.

По ее мнению, для главы государства "это одна из нравственных, личных миссий - сохранение правды и памяти о Великой Отечественной войне".

В статье Путина, подчеркнула спикер, "четко изложены основы для формирования ответственных подходов к международной безопасности и сегодня, и на перспективу". "Я думаю, что специалисты-международники, политиков самых разных странах уже начали досконально, скрупулезно препарировать статью, ее изучать", - заявила Матвиенко.

Она также отметила, что Россия в последние годы открывает свои архивы для изучения и анализа. "Хотелось бы призвать западные страны следовать нашему примеру, ведь это в наших общих интересах, в интересах будущих поколений - закрыть пробелы в истории, чтобы никогда впредь не допустить ее искажения", - заключила глава Совфеда.