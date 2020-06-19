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19.06.2020 18:35
Рубрика: Экономика

Минкомсвязь сократила список сайтов для доступного интернета

Текст: Ирина Алпатова
Минкомсвязь пересмотрела перечень социально значимых ресурсов с бесплатным доступом. Число сайтов, участвующих в эксперименте "доступный интернет" сократилось до 371. Обновленный список размещен на сайте министерства.

В рамках эксперимента, который стартовал 1 апреля 2020 года, россияне получают доступ к важным интернет-ресурсам даже при отсутствии интернета или заблокированном счете. Операторы связи "Ростелеком", МТС, "Вымпелком", "Мегафон" и "ЭР-Телеком" должны этот доступ обеспечить.

Фото: Александр Корольков
Волин: Аудитория традиционных СМИ увеличилась на 150 миллионов

Из первого варианта списка (391 ресурс) сейчас убрали сайт госзакупок, несколько сервисов в области проведения вебинаров и посвященных здоровью, а также и некоторые другие сайты. Зато перечень пополнился текстовыми версиями сайтов телеканалов и портал национальных проектов.

О том, что список будет регулярно меняться, недавно заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, в зависимости от востребованности ресурсов. "Можно провести аналогию между большой аптекой и маленькой дорожной аптечкой - в последней должно быть только самое необходимое, на крайний случай", - прокомментировал он.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязь

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