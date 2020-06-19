Минобороны из-за коронавируса поменяло правила приема в военные вузы

Набор слушателей в высшие военные учебные заведения Минобороны России в 2020 году будет впервые проводится дистанционно.

Как рассказали в военном ведомстве, такие меры для поступления в академии принимаются в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Офицеры будут сдавать экзамены посредством дистанционных образовательных технологий и систем видеоконференц-связи без отрыва от исполнения служебных обязанностей или боевой службы.

В Минобороны пояснили, что с 1 июня по 15 июля кандидаты-офицеры, будущие командиры соединений и воинских частей, которые прошли предварительный конкурсный отбор участвуют во вступительных испытаниях в 15 академий Минобороны.

"Планируется, что из более чем 1,5 тысяч кандидатов будут отобраны наиболее мотивированные офицеры, которых рекомендуют приемные комиссии вузов для зачисления", - отметили в ведомстве. С 1 сентября они приступят к обучению по программам магистратуры.

В Минобороны пояснили, что прием абитуриентов в военные вузы в этом году также проходит в новом формате. Абитуриенты будут поступать в вузы по месту жительства.

В субъекты РФ отправятся специальные выездные группы, в которые войдут представители вузов, специалисты профессионального психологического отбора и физической подготовки. Они будут проводить отбор на базе военкоматов всех регионов России. Каждая выездная группа будет отбирать кандидатов для поступления во все высшие военные учебные заведения Минобороны РФ.