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19.06.2020 11:59
Рубрика: Власть

Минобороны из-за коронавируса поменяло правила приема в военные вузы

Текст: Александр Степанов

Набор слушателей в высшие военные учебные заведения Минобороны России в 2020 году будет впервые проводится дистанционно.

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Как рассказали в военном ведомстве, такие меры для поступления в академии принимаются в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Офицеры будут сдавать экзамены посредством дистанционных образовательных технологий и систем видеоконференц-связи без отрыва от исполнения служебных обязанностей или боевой службы.

В Минобороны пояснили, что с 1 июня по 15 июля кандидаты-офицеры, будущие командиры соединений и воинских частей, которые прошли предварительный конкурсный отбор участвуют во вступительных испытаниях в 15 академий Минобороны.

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"Планируется, что из более чем 1,5 тысяч кандидатов будут отобраны наиболее мотивированные офицеры, которых рекомендуют приемные комиссии вузов для зачисления", - отметили в ведомстве. С 1 сентября они приступят к обучению по программам магистратуры.

В Минобороны пояснили, что прием абитуриентов в военные вузы в этом году также проходит в новом формате. Абитуриенты будут поступать в вузы по месту жительства.

В субъекты РФ отправятся специальные выездные группы, в которые войдут представители вузов, специалисты профессионального психологического отбора и физической подготовки. Они будут проводить отбор на базе военкоматов всех регионов России. Каждая выездная группа будет отбирать кандидатов для поступления во все высшие военные учебные заведения Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Общество Образование Правительство Минобороны

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