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19.06.2020 00:01
Рубрика: Общество

Минобороны рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войны

Текст: Александр Степанов
К годовщине начала Великой Отечественной войны Минобороны РФ опубликовало уникальные документы из фондов Центрального архива военного ведомства. На интернет-портале военного ведомства открыт новый мультимедийный раздел "В первые дни Великой Войны".

Рассекреченные материалы опубликованы ко Дню памяти и скорби, когда в России вспоминают одну из самых трагических дат в истории страны. На сайте военного ведомства каждый посетитель сможет ознакомиться с уникальными, ранее неизвестными архивными документами. Это оперативные и разведывательные сводки Генштаба Красной Армии, сводки с фронтов, шифрограммы, воспоминания участников первых боев и дневниковые записи.

Фото: Александр Фридлянский/РИА Новости
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В Минобороны отметили, что особый интерес у посетителей сайта должны вызвать страницы дневника, который вел в 1941 году начальник штаба 3-й армии Белорусского особого военного округа генерал-майор Александр Кондратьевич Кондратьев. Так, в записи датированной 20 июня генерал пишет, что в последнее время над Гродно каждый день появляются немецкие самолеты. "…Почему не дают приказа о встрече этих "гостей" нашими активными средствами?", - задается вопросом Кондратьев. Свою запись за 23 июня генерал начал со слов: "Итак, война. 22.6 в 4:00 немцы обрушились своей авиацией и танками на наши войска, города и села…".

Кроме того, на сайте можно увидеть документ с данными Разведуправления Генштаба Красной Армии. В нем говорится, что к 22 июня 1941 года гитлеровское командование сосредоточило на границе с СССР 114 пехотных, 11 моторизованных и 15 танковых дивизий.

В документах можно прочитать оперативную сводку Генерального штаба Красной Армии от 22 июня 1941 года по состоянию на 10.00 утра. Там сообщалось, что в 4:00 22 июня немцы без всякого повода совершили налет на наши аэродромы и города и перешли границу наземными войсками…". Далее в сводке говориться о ситуации, которая сложилась на Северном, Северо-Западном и Юго-Западном фронтах.

Начальник Генштаба генерал армии Георгий Константинович Жуков констатировал, что противник упредил советские войска в развертывании. Гитлеровцы вынудили части Красной Армии принять бой в процессе занятия исходного положения по плану прикрытия и, воспользовавшись образовавшимся преимуществом, достигли на отдельных направлениях частного успеха.

Фото: Макс Альперт/ТАСС
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23 июня для непосредственного руководства фронтами, флотами и авиацией была создана Ставка Верховного Командования. Ставка стала высшим органом стратегического руководства.

На сайте Минобороны опубликована шифрограмма военным советам фронтов, округов и военно-морских флотов от 23 июня 1941 года. Там сообщается, что в состав Ставки включены маршал Тимошенко, маршал Жуков, Сталин, Молотов, маршал Ворошилов, маршал Буденный и адмирал Кузнецов. При ставке был организован институт постоянных советников в который были включены маршал Кулик, маршал Шапошников, Мерецков, Жигарев, Ватутин, Воронов, Микоян, Каганович, Берия, Вознесенский, Жданов, Маленков и Мехлис.

В первые дни войны Красная армия не только терпела поражения.

Так, в рассекреченных документах говорится, что на отдельных участках фронта, несмотря на тяжелейшее положение войск, нашим частям удавалось не только наносить урон противнику, но и одерживать первые победы, отбрасывать наступающих обратно за государственную границу. В частности, в одном из документов отмечается, что во Львовской области в районе Рава-Русская части 6-й армии, разгромив противника, восстановили положение, отбросив врага за госграницу. "В течение 23 июня уничтожено 50 самолетов противника, на одном из участков р. Дунай фашисты силами до двух батальоном форсировали реку, но успешной контратакой советских войск были отброшены на правый берег", - говорится в документах.

Кроме того, в оперативной сводке Генштаба сообщается, что "в результате успешных атак частей 12-й армии Юго-Западного фронта противник был отброшен за госграницу, потеряв убитыми и ранеными до 800 человек. Так, только 24 июня авиация фронта уничтожила 177 самолетов и 6 танков противника.

Фото: Роман Щербенков/СОЮЗ
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Также еще одним свидетельством упорного сопротивления является сводка боевых действий в Литве. В частности там говорится, что введенная противником в прорыв от Скаудвиле на Кражиоай танковая дивизия была встречена огнем 9-й противотанковой бригады. "В результате боя танковая дивизия, понеся потери и оставив часть танков на поле боя, в беспорядке отошла за Скаудвиле. Захвачены в плен два немецких офицера", - отмечается в документах.

Помогали в борьбе с гитлеровцами и бронепоезда, которые были брошены на фронта уже на второй день войны. В частности, в шифротелеграмме штаба Киевского Особого военного округа приказывается личному составу дивизиона бронепоездов совершить марш-бросок из Киева на фронт, чтобы нанести удары по моторизованным и механизированным частям, а также авиадесанту противника.

На сайте Минобороны размещены документы, которые свидетельствуют о том, что командование Красной Армии придавало огромное значение всестороннему анализу положения на фронтах. В частности, опубликован отчет об опросе командиров разных степеней, которые находились на излечении после ранений, полученных в первых боях с гитлеровскими войсками. Мнения многих командиров о первых боях Красной Армии с противником указывают на эффективное применение немцами минометов и хорошее взаимодействие пехоты с авиацией с помощью сигнальных ракет.

Командиры указывали и на слабости врага, в частности докладывали, что "ночью немцы не наступают", проявляют "беспечность в расположении танковых частей на отдых", артиллеристы врага ведут огонь "без учета его действенности, с тем, чтобы только показать силу своего огня", и в целом - "немцы наступают методично и по расписанию".

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Еще одной слабостью немцев назывался то факт, что они очень бояться штыковых атак и после криков "ура" бросались в бегство. Кроме того, при появлении наших истребителей, даже одного, немецкие бомбардировщики уходили.

Говоря о недостатках Красной Армии командиры указывали на слабое бронирование танка Т-26 и плохую меткость в стрельбе наших танкистов. Также говорилось о необходимости организации в ближних тылах авторемонтных мастерских. Кроме того, командиры предлагали в обязательном порядке обеспечить картами весь командный состав, до командира взвода включительно. Отмечалось неудобство солдатского ранца и предлагалось заменить его на вещевой мешок, а на летнее время выдавать бойцам вместо шинели походную палатку. Многие из этих предложений уже в начальный период войны были реализованы командованием.

В документах также отмечается, что с первых дней войны государство придавало большое значение информационному противоборству.

В кадры Красной Армии из запаса были призваны видные писатели Советского Союза Сергей Михалков, Александр Твардовский, Михаил Матусовский, Борис Горбатов, Вадим Кожевников, Евгений Долматовский и многие другие. Они должны были грамотно и профессионально со страниц фронтовых и армейских газет освещать события боевых будней.

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