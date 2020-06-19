Минпромторг: Россия готова экспортировать около 200 млн масок в месяц

Около 200 миллионов штук защитных масок готовы в месяц экспортировать более 20 российских производителей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга России.

"На данный момент в экспорте заинтересованы более 20 отечественных производителей, их общая готовность к поставкам продукции на экспорт составляет порядка 200 миллионов медицинских масок в месяц", - сообщили в пресс-службе министерства, добавив, что компании уже получают запросы на поставку.

Там также добавили, что отечественный бизнес может начать экспорт антисептиков и дезинфицирующих средств в США, Китай, Великобританию и ряд других стран. "Компании потенциально готовы к зарубежным поставкам до 3,5 миллиона литров антисептиков и 25 тысяч тонн дезинфицирующих средств", - уточняется в сообщении.

Что касается географии поставок, то, как отметили в министерстве торговли, наряду со странами ЕАЭС, экспортировать дезинфицирующие средства российские компании планируют в страны СНГ, США, Китай, Филиппины, Великобританию, Грузию, Иран и другие страны.