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19.06.2020 22:17
Рубрика: Экономика

Минпромторг: Снижение розничного оборота в мае - следствие ограничений

Текст: Светлана Ментюкова

Снижение розничного товарооборота на 19,2% в мае 2020 года продолжающее следствие ограничительных мер, действовавших из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил замминистра Минпромторга Виктор Евтухов, комментируя данные Росстата.

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"Снижение розничного товарооборота в мае текущего года по сравнению с маем 2019 года на 19,2% - закономерное следствие ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса", - сказал Виктор Евтухов, слова которого передает пресс-служба министерства.

Он отметил, что по сравнению с апрелем, наблюдается некоторое улучшение, так как аналогичный показатель прошлого месяца составил минус 23,4% по отношению к тому же периоду прошлого года. Данное улучшение в министерстве связывают со снятием в мае части ограничений в ряде регионов, позволивших открываться непродовольственной рознице.

По данным Росстата, в мае 2020 года розничный товарооборот в РФ снизился по сравнению с маем прошлого года на 19,2%. Объемы розничной торговли в мае выросли по сравнению с апрелем 2020 года на 6,7%.

Впрочем, в ведомстве планируют провести более глубокий анализ причин позитивных изменений. В Минпромторге не исключают, что это может быть связано, в том числе, с активизацией онлайн-рынка потребительских товаров, активизацией потребительского спроса в продовольственных магазинах и супермаркетах.

"Там, где непродовольственный ритейл сегодня уже запустился - он показывает неплохие результаты. В данном случае помогли и меры господдержки, и эффект "отложенного спроса", когда потребители начали массово покупать непродовольственные товары ввиду открытия магазинов", - пояснил Виктор Евтухов.

По данным торгового ведомства, в порядка 45 субъектах РФ непродовольственные магазины все еще работают с ограничениями.

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"Статистика наглядно иллюстрирует, что вопрос открытия непродовольственного ритейла сегодня является одним из центральных", - подчеркнул Виктор Евтухов. По его словам, в связи с проведением профилактических мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции большинство игроков (как крупных, так и мелких) данного сегмента были закрыты. Сейчас, уверен он, все зависит от того, как скоро будут отменены действующие ограничения в субъектах в отношении нонфуд-торговли.

В Минпромторге напомнили, что на сегодня действуют таки меры господдержки для непродовольственной розницы, как перенос сроков сдачи отчетности по налогам и взносам; мораторий на проведение проверок; освобождение и отсрочки по штрафам; продление аренды государственной или муниципальной недвижимости; бесплатное получение сертификата о форс-мажоре и другие.

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