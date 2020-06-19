Москалькова добилась отмены выселения многодетной семьи из квартиры

По ходатайству Уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой суд отменил выселение многодетной семьи из квартиры. К омбудсмену нередко поступают жалобы на махинации в сфере купли-продажи жилья, уточняет его пресс-служба.

Причем ситуации в них описываются самые разные: кого-то вынуждают обманным путем подписать бумаги, у кого-то продают квартиры по поддельным документам, бывает и так, что тяжелые жизненные обстоятельства толкают людей на отчаянные действия - человек закладывает свой дом и впоследствии лишается единственной крыши над головой.

Последний случай как раз и произошел в семье с тремя малолетними детьми, которая обратилась за помощью к омбудсмену.

Уже отчаявшись найти правду и добиться справедливости и находясь на грани выселения, 6 марта они приехали на встречу с Татьяной Москальковой - родители и трое маленьких сыновей - чтобы рассказать свою историю и просить помочь им сохранить единственное жилье.

Причем, глава семейства являлся основным акционером и директором хлебозавода, градообразующего предприятия города Углича. Но в результате произошедших долевых споров, судебных разбирательств и махинаций партнеров, на которых заявитель полагался, как на надежных товарищей, это предприятие было приведено к разрухе и банкротству.

"Я поступил как глава семьи крайне неправильно", - каялся заявитель. Чтобы спасти свой завод, он решил взять кредит в банке под залог единственного жилья - квартиры, где жила его семья.

В результате вырученные деньги не помогли, предприятие спасти так и не удалось из-за нестабильной в то время экономической ситуации в стране. А его долги по кредиту впоследствии банк продал микрофинансовой организации.

Компания решила ускорить процесс взыскания долга и сразу после покупки кредита подала в суд, который постановил взыскать долг с имущества. Так квартира была передана в службу судебных приставов для реализации на торгах и затем продана. Но сделка купли-продажи вызывала серьезные сомнения ввиду сильно заниженной стоимости жилья.

Семья решила обжаловать результаты торгов, но получила отказ. Новый же собственник квартиры, купивший ее на торгах, решил выселить бывших владельцев и запустил судебное разбирательство.

"Страшно подумать, какое будущее ждет трех мальчиков, если они останутся без крыши над головой. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь этой семье. Беру их под свою защиту", - сказала Татьяна Москалькова, выслушав рассказ заявителей и изучив все документы.

Уполномоченный направила кассационную жалобу заявителя и приложенные к ней материалы председателю Второго кассационного суда общей юрисдикции. А в адрес заместителя Генерального прокурора России Виктора Гриня было направлено обращение с просьбой рассмотреть заявленные аргументы и принять при наличии законных оснований меры прокурорского реагирования.

В защиту прав семьи федеральный омбудсмен обратилась также к заместителю мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой с просьбой оказать гражданам содействие в разрешении трудной жизненной ситуации.

Кроме того, по запросу Уполномоченного Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) рассмотрело процедуру реализации квартиры на торгах. В поступившем ответе сообщается, что "использование Исполнителем электронной торговой площадки, не указанной в перечне юридических лиц для организации продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме, являлось нарушением" соответствующего пункта договора.

18 июня представитель Уполномоченного присутствовал на заседании Второго кассационного суда общей юрисдикции по жалобе заявителя. По ходатайству федерального омбудсмена решение о выселении семьи из квартиры отменено. Суд признал недействительным результаты публичных торгов по продаже недвижимого имущества, дело направлено на новое рассмотрение.