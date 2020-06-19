На Садовом кольце скоро появится новая доминанта

На Садовом кольце приступили к строительству надземной части комплекса RED7 - первого в России дома по проекту культового голландского архбюро MVRDV, которое спроектировало десятки уникальных архитектурных шедевров по всему миру. Здание насыщенного красного цвета в авангардистском стиле с объемными фасадами имеет все шансы стать новой достопримечательностью центра Москвы.

Строительство этого дома в 2 километрах от Кремля - сложнейший технологический процесс. ГК "Основа" начала возведение нового комплекса пересечении Садово-Спасской улицы и Проспекта Академика Сахарова в самом конце 2018 года, и многие технологии здесь были применены впервые. Над проектом работала международная команда проектировщиков, дизайнеров и строителей, которой предстояло создать уникальный дом в знаковом месте столицы.

По словам управляющего партнера и акционера ГК "Основа" Олега Колченко, более полутора лет занял процесс подготовки котлована. "Глубина котлована RED7 составила более 16 метров - здесь на четырех подземных уровнях расположится паркинг и часть элементов инфраструктуры, - рассказал Олег Колченко. - От нижней отметки котлована на глубину до 15 метров мы забурили более 430 свай. Уникальность этого длительного и трудоемкого этапа работ заключается в том, что устройство свай велось параллельно демонтажу конструкции подземных уровней старого здания, которое находилось на месте будущего премиального комплекса. Для забуривания свай в существующих плитах вырезались отверстия, а буровая установка располагалась на передвижной металлической платформе, смонтированной на несущем монолитном каркасе старого здания. По мере выполнения буровых работ и строительства подземных этажей, старые конструкции поэтапно демонтировались".

Всего с площадки строительства RED7 было демонтировано и вывезено 17 250 тонн бетона и арматуры старых конструкций. А временная распорная система высотой в 15 метров весила 1100 тонн. Сегодня все подготовительные работы завершены и начато возведение первого надземного этажа.

Комплекс премиальных апартаментов RED7 имеет переменную высотность от 53 до 78 метров. В доме 4 подземных и 19 надземных этажей. Центром общественного пространства дома станет уникальный для жилых проектов атриум высотой 15 метров.

В составе RED7 запроектировано 289 апартаментов с дизайнерской отделкой "под ключ". Более 60% лотов являются видовыми.

Еще одно уникальное преимущество проекта - это общественные пространства. С -1 по 4 этаж дома располагаются инфраструктурные объекты и общественные пространства общей площадью 7000 кв м. К услугам жильцов RED7 двухэтажный фитнес-центр площадью 3500 кв. м с бассейном, 2 ресторана, кафе. Клубным пространством для жителей RED7 станет Небесная гостиная с террасой, общей площадью 1000 кв м. Здесь будет спортивная зона, детские игровые комнаты, кинотеатр на 15-20 человек, коворкинг, сигарная комната, зона кухни и места для отдыха с авторским ландшафтным дизайном на открытой террасе с видом на центр столицы.

Ввод проекта в эксплуатацию намечен на 2022 год.

Подробная информация представлена на сайте.

Пресс-служба ГК "Основа"