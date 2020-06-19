На ТВ стартует военная драма "Операция "Дезертир"

24 июня в эфире телеканала НТВ состоится премьера четырехсерийной военной драмы "Операция "Дезертир" режиссера Александра Сальникова. Главную роль в картине - контрразведчика Александра Громова - исполнил актер театра и кино Кирилл Мелехов. Актер дебютировал в игровом кино в 2008 году, когда еще был студентом ГИТИСа. Он снялся в серии "Встряска. Фильм 5" популярного криминального телесериала "Закон и порядок: Отдел оперативных расследований - 3". Затем было участие во многих российских сериалах и фильмах: "Погоня за тенью", "Глухарь-3", "Жизнь и приключения Мишки Япончика" и др. Снялся в популярной комедии "Кухня" белоруса Виталия Шляппо.

Действие фильма происходит весной 1944 года. Оккупированная Беларусь. В результате проведенной разведывательной операции получены данные о том, что в квадрате Z находится лагерь для военнопленных советской армии и штрафников Вермахта и СС. Лагерем управляет комендант полковник Блюхер, а помогает ему молодой и дерзкий капитан СС Шульц. Но есть в лагере и третья сила, которая никому не подчиняется и внушает ужас - это полковник СС Оскар Дирлевангер. Командование советских войск принимает решение провести диверсионную операцию, выполнение которой ранее казалось невозможным, цель которой нейтрализовать Оскара Дирлевангера. Возглавить операцию вызвался контрразведчик Александр Громов. Он подготовил крайне рискованную операцию "Дезертир", которая должна пройти в два этапа. Но война вносит жёсткие коррективы в планы группы.

- Все проекты о Великой отечественной войне, - говорит актер Кирилл Мелехов, - индивидуальны и каждый несет в себе внутреннюю историю, но самое главное, что их объединяет - это память. Мне очень хочется, чтобы новое поколение помнило об этом страшном времени: об ошибках прошлого и героических поступках наших дедов. И чтобы ни в коем случае не допустило войны вновь. На протяжении всего съёмочного периода я чувствовал огромную ответственность, так как это была моя первая работа в картине о войне, а это жёсткий и страшный материал. Все, что касается войны - страшно, поэтому самым сложным было следить за эмоциональным фоном. Я думаю, что зрителям будет интересно посмотреть наш телефильм "Операция дезертир".

В телефильме снялась белорусская актриса Вероника Пляшкевич. Она родилась в городе Жодино Минской области. В 2006 году окончила театральный факультет Белорусской государственной академии искусств, сейчас актриса Национального академического драматического театра им. Горького Минска.