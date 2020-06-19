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19.06.2020 16:26
Рубрика: Экономика

Набиуллина рассказала о стандарте снижения ключевой ставки

Текст: Роман Маркелов
Банк России не считает снижение ключевой ставки сразу на один процентный пункт, как это произошло сегодня, новым стандартом денежно-кредитной политики. Об этом заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы будем дальше оценивать целесообразность дополнительных мер по смягчению нашей денежно-кредитной политики, снижению ставки. Тем не менее, вы знаете в целом наш подход: двигаться постепенно, аккуратно, отслеживая все эффекты, анализируя всю поступающую информацию, поэтому, конечно, мы не считаем сегодняшний принятый шаг, как стандартный шаг. Все будет зависеть от обстоятельств, но мы не рассматриваем это как переход к новому стандарту принятия решений", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос "Российской газеты".

Фото: iStock
Банк России снизит ставку по кредитам для поддержки МСП

На следующем заседании совета директоров в конце июля, где будет обсуждаться уровень ключевой ставки, Банк России может либо понизить ставку, либо взять паузу в снижении, исходя из актуальных на тот момент данных по инфляции и экономике, дала понять глава ЦБ.

В пятницу Банк России опустил ключевую ставку с 5,5 до 4,5% годовых. Это новый исторический минимум для показателя, введенного в 2013 году. ЦБ заметно снизил ставку на фоне низкой годовой инфляции - 3,1% при цели в 4% и преобладания в будущем дезинфляционных факторов.

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