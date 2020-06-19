Нарышкин: Запад ошибается, считая, что миром можно управлять из Вашингтона

Попытки какой-либо из стран управлять всем миром чреваты провалом, заявил директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в интервью Би-би-си. Те, кто думает, что миром можно управлять из Вашингтона, ошибаются, убежден он.

"У некоторых политиков на Западе есть неоправданные представления о том, что миром можно управлять из одного центра, который называется Вашингтон, - цитирует ТАСС слова Нарышкина. - На мой взгляд, самый важный урок прошлого заключается в том, что попытка любой страны единолично управлять миром несомненно приведет к краху".

Коснувшись в интервью инцидента в Солсбери, он признал, что не доверят оценке британских властей в этом вопросе.

"У нас нет доверия к словам официального Лондона о событиях в Солсбери. Когда мы слышим заявления о том, что за произошедшим, весьма вероятно, стоят русские, они нас не убеждают", - заявил глава СВР.