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19.06.2020 16:28
Рубрика: Культура
Проект: Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности

Netflix начнет выплачивать роялти испанским актерам

Испанская организация AISGE (Artistas Intérpretes, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual), занимающаяся управлением правами на интеллектуальную собственность киноактеров, актеров дубляжа и режиссеров, заключила историческое соглашение с Netflix. Согласно его условиям, испанские актеры смогут получать отчисления за показ контента с их участием в Испании. Американской компании также придется отдать всю сумму, которую они задолжали, начиная с 2015 года по 31 декабря 2018 года.
Фото: Olivier DOULIERY / AFP Фото: Olivier DOULIERY / AFP
Фото: Olivier DOULIERY / AFP

В первом квартале 2020 года случилось сразу два крупных события, поменявших глобальную киноиндустрию: пандемия и вступление в силу долгожданного Пекинского договора по аудиовизуальным произведениям. Соглашение, подписанное в далеком 2012 году, было наконец ратифицировано необходимым количеством стран - и как нельзя кстати. За время пандемии российская киноиндустрия потеряла более трети доходов, а около 30 процентов кинотеатров по всему миру так и не смогут оправиться от кризиса. Совсем по-другому ситуация складывается в сфере видеостриминга.

Фото: Предоставлено пресс-службой журнала "КиноРепортер"
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По подсчетам американского ресурса Kill the Cable Bill, в период самоизоляции пользователи крупнейшей платформы Netflix посмотрели миллиарды часов и миллионы терабайтов контента. Более того, к сервису присоединилось 16 миллионов человек - таким образом, за три месяца карантина реальный рост компании превзошел прогнозы в два раза.

Эти цифры еще раз доказывают: контент стремительно мигрирует в онлайн, и киноиндустрии нужно подстраиваться под эти реалии. На этом фоне обострилась проблема справедливого вознаграждения актерам. Решить ее был призван Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям, позволяющий актерам и другим исполнителям получать не только гонорар за участие в съемках, но и отчисления за использование созданного ими контента по телевидению или в интернете.

На прошедшем 16 июня первом выпуске серии Creative Global Talks на тему "Пекинский договор: от Рима до Пекина", посвященной эффекту от вступления в силу Пекинского договора на глобальный кинорынок, эксперты выразили мнение, что улучшить ситуацию актерского сообщества в России сможет создание сильного профсоюза, представляющего их интересы. Тем более что подобные примеры уже есть, в том числе испанская AISGE.

"В нашей стране активно работают продюсерские и авторские сообщества, но при этом нет объединений актеров, которые могли бы отстаивать свои права, как это делает, например, Российское авторское общество, - отметил заместитель директора нормативно-правового департамента Министерства культуры Российской Федерации Алексей Кубышкин. - Такие общества есть, к примеру, в Испании. Они собирают вознаграждения за использование актерских исполнений в фильмах, в том числе и с контент-агрегаторов, таких как Netflix. Надеюсь, что и в нашей стране появится ОКУП для актеров".

Фото: Предоставлено пресс-службой ЕАКОП
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Соглашение между AISGE и Netflix, по всей видимости, станет прецедентом, и похожего развития событий стоит ожидать и в отношении других платформ: HBO, Disney+, Movistar+ и Amazon Prime. Возможным такой подход стал благодаря особенностям национального законодательства об интеллектуальной собственности Испании, согласно которому за актерами признается право на получение справедливого вознаграждения за использование созданного при их участии контента на территории страны.

Договор охватывает все фильмы, сериалы и другие аудиовизуальные произведения, предоставляемые Netflix в Испании. Вознаграждение рассчитывается на основе доходов, полученных компанией на территории Королевства, независимо от успеха проекта в других странах. Ответственность за сбор и выплату такого роялти несут организации, связанные с AISGE. Регулярные выплаты актерам начнутся с 20 июля, актерам дубляжа - с 20 сентября. С учетом высокой популярности испанского контента - например, "Бумажный дом", ставший самым востребованным сериалом в мире с более чем 65 миллионами просмотров (побив рекорд "Игры престолов" и "Бродячих мертвецов"), - эти выплаты помогут частично смягчить последствия экономического кризиса для киноиндустрии Испании.

Пекинский договор также позволит испанским актерам получать вознаграждение за показ фильмов и клипов в других странах - участницах договора, в национальном законодательстве которых закреплены аналогичные права. Россия присоединилась к Пекинскому договору в 2015 году. Однако на данный момент часть 4 ГК РФ исключает актеров и других исполнителей из списка субъектов смежных прав на произведение.

Фото: Агентство комплексных коммуникационных решений Prophet
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"В киноиндустрии есть огромное количество проблем, которые касаются не только справедливого вознаграждения, но и переработок и других производственных моментов. Поэтому жаль, что у нас пока нет гильдии, которая бы отстаивала права актеров. Наверно, это связано с тем, что у нас всегда было развито режиссерское кино, в последние годы - продюсерское. И актеры здесь находятся в некотором подчиненном положении, они редко могут диктовать свои условия. Думаю, что рано или поздно тенденция к объединению появится. Уже сейчас есть гильдия актерских агентов, так что это произойдет в ближайшей перспективе", - считает главный редактор портала "Кино-театр.ру" Жан Просянов.

Скорее всего, появление такого профсоюза будет неинтересно продюсерам, добавил Просянов. "В любом случае это приведет к удорожанию производства. Это очевидный факт. Но в целом такая ситуация "цивилизует" рынок: инструменты авторского права должны быть доступны как можно большему количеству людей. Однако нашей киноиндустрии нужно еще какое-то время, чтобы к этому прийти", - заключил эксперт.

Культура Кино и ТВ Мировое кино

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