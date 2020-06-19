Указ губернатора Нижегородской области от 18 июня 2020 года № 106 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

"3.1. Запретить проведение на территории Нижегородской области любых массовых мероприятий (спортивных, зрелищных, деловых, публичных и иных) с очным присутствием людей.

Действие настоящего пункта не распространяется:

а) на проведение мероприятия, приуроченного к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, в городе Нижний Новгород;

б) на проведение органами записи актов гражданского состояния Нижегородской области церемоний государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке при условии ограничения одновременного присутствия: в залах проведения церемонии государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке - из расчета 1 человек на 10 кв.м площади зала, но не более 10 человек, включая ведущего церемонии; на открытых площадках для проведения церемонии (отдел ЗАГС "Дом бракосочетания" города Нижний Новгород, отдел ЗАГС "Заречный Дом бракосочетания" города Нижний Новгород, отдел ЗАГС "Автозаводский Дворец бракосочетания" города Нижний Новгород) - из расчета 1 человек на 10 кв.м пространства открытой площадки, но не более 15 человек, включая ведущего церемонии.".

1.2. В пункте 3.5:

а) подпункт "а" дополнить словами "и специализированные мебельные магазины площадью более 1000 кв.м с отдельным (уличным наружным) входом.";

б) дополнить подпунктом "е" следующего содержания:

"е) открытые террасы и веранды при стационарных ресторанах и кафе.".

1.3. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:

"3.8. Установить, что в пилотном режиме в случае оснащения зон приема (обслуживания) посетителей и входных групп системой видеонаблюдения, подключенной к системе видеоаналитики министерства информационных технологий и связи Нижегородской области (в соответствии с Техническими требованиями к системе видеонаблюдения, которой подлежат оснащению зоны приема посетителей (торговых площадей) и входные группы организаций, возобновляющих деятельность при переходе на первый этап снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19, утвержденными министерством информационных технологий и связи Нижегородской области) (далее - система видеонаблюдения), начиная с первого этапа снятия ограничений, могут возобновить деятельность:

салоны красоты без лицензии на медицинскую деятельность, парикмахерские, маникюрные салоны;

торговые организации с отдельным (уличным наружным) входом (не соответствующие по площади, установленным подпунктом "а" пункта 3.5 и подпунктом "а" пункта 3.6 настоящего Указа значениям), за исключением торговых организаций, находящихся в торгово-развлекательных центрах;

рестораны и кафе при заполнении не более 30% посадочных мест в помещениях, на крытых террасах и верандах.".

1.4. В пункте 5.3:

а) подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) ограничение одновременного размещения за одним столом не более 4 посетителей;";

б) дополнить подпунктом "д" следующего содержания:

"д) недопущение проведения банкетов, караоке и танцевальных вечеринок, а также иных аналогичных мероприятий.".

1.5. Дополнить новым пунктом 17 следующего содержания:

"17. Проведение конкурсных процедур, предусмотренных действующим законодательством, осуществляется преимущественно дистанционным способом с использованием видео-конференц-связи (при наличии технической возможности).

В случае невозможности проведения конкурсных процедур дистанционным способом, они проводятся при соблюдении требований, установленных пунктом 5.1 настоящего Указа, а также с ограничением одновременного присутствия в помещении количества участников (с учетом членов конкурсной комиссии и иных лиц) из расчета 1 человек на 10 кв.м площади помещения, в котором проводятся соответствующие конкурсные процедуры.".

1.6. Пункты 17 и 18 считать пунктами 18 и 19 соответственно.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







