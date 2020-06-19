Новая инфраструктура становится стимулом для развития экономики

На недавнем собрании Политбюро Коммунистической партии Китая рассматривались основные задачи по стабилизации экономической и социальной деятельности в стране. Одним из результатов обсуждения стало решение ускорить строительство новой инфраструктуры, в частности сетей связи стандарта 5G и центров обработки данных. Готова ли вкладываться в новую инфраструктуру Россия?

Китай начал активно развивать эти направления еще в 2018 году. Но пандемия нового типа заставила двигаться к цифровой экономике быстрее, и новая инфраструктура в этом процессе стала жизненно необходима. Строительство сети стандарта 5G сегодня может оказаться более перспективной инвестицией, чем прокладка новой железной дороги - об этом наглядно говорят объемы инвестиций Китая в этот сектор.

Несколько провинций страны уже запустили серию проектов по строительству новой инфраструктуры. По состоянию на март 2020 года 20 провинций и городов объявили о планах инвестировать в это направление 44 трлн юаней (около 447 трлн рублей) в рамках ключевых проектов по развитию регионов. И это на фоне растущего давления на экономику, из-за которого многие местные органы власти и предприятия в Китае сталкиваются с финансовыми сложностями. Даже в таких условиях энтузиазм по поводу инвестиций в новую инфраструктуру в стране невероятно высок благодаря тому, что она лежит в основе технического прогресса. Новая инфраструктура - серьезная движущая сила для модернизации промышленности, она создает импульс для развития экономики высокого качества.

Что нового в "новой" инфраструктуре?

Востребованность "новой инфраструктуры" резко возросла в последние годы. В конце 2018 года на Конференции китайского правительства по центральной экономической деятельности было предложено ускорить внедрение в коммерческом секторе стандарта связи 5G и таких технологий, как искусственный интеллект, промышленный Интернет и интернет вещей (IoT). На конференции прошлого года была подчеркнута необходимость интенсифицировать строительство стратегической и сетевой инфраструктуры.

"В прошлом инвестиции в инфраструктуру были преимущественно сосредоточены на железных дорогах, автомагистралях и аэропортах. Эти масштабные, долгосрочные вложения имели очевидные краткосрочные стимулирующие эффекты, - отметил заместитель директора Института природных ресурсов и экологии, научно-исследовательского центра при Государственном совете КНР Ли Цзоцзюнь. - Однако возврат инвестиций был относительно медленным. Новая инфраструктура связана с разработкой высоких технологий и является важным инструментом цифровизации. Кроме того, она гарантирует появление и удовлетворение новых запросов на рынке".

Китайская экономика сегодня испытывает сильнейшее давление как со стороны внутренних, так и со стороны внешних факторов, в частности пандемии. Невозможно добиться прежней эффективности инвестиций в экономику, полагаясь на прежние рецепты стимулирования экономической активности, уверен эксперт. Требуются новые идеи и подходы.

Китайская экономика нуждается в ускорении трансформации и модернизации традиционных отраслей, расширении развивающихся отраслей, а также создании нового импульса для экономического развития. Подобное невозможно реализовать без серьезной поддержки информатизации, интеллектуальных сервисов и цифровизации. Это стало еще одной важной причиной, заставившей власти страны ускорить развертывание новой инфраструктуры.

По словам заместителя директора Комитета по экономической политике Совета политических исследований Китая Сюй Хунцая, важно не только создание, но и использование новой инфраструктуры. Она способна сама по себе создавать и удовлетворять спрос, а значит, стимулировать экономику.

Локомотив роста

В 2020 году инвестиции в сети стандарта 5G в Китае составят почти 300 млрд юаней (3,05 трлн рублей), а в центры обработки данных - 100 млрд юаней (1 трлн рублей). Еще 35 млрд юаней (356 млрд рублей) будет вложено в разработку искусственного интеллекта. Для сравнения, капиталовложения в железные дороги составят 500 млрд юаней (5 трлн рублей), в линии электропередач сверхвысокого напряжения - около 60 млрд юаней (611 млрд рублей). И это только начало: инвестиции в новую инфраструктуру только набирают обороты, запас для их наращивания в будущем огромен.

Отдельные эксперты до сих пор выражают сомнения в том, что новая инфраструктура может выступить сильным стимулом для экономики. Однако здесь стоит учитывать текущее состояние экономики Китая. Сегодня общий ВВП страны приблизился к 100 трлн юаней (1 квадрлн рублей), внутренний спрос, особенно потребление услуг - фундамент, придающий устойчивость экономической деятельности в стране, - достиг своего пика. При таком огромном общем объеме экономики недостаточно полагаться исключительно на инвестиции для стимулирования экономического роста. Китаю необходимо переходить на устойчивые модели потребления.

"В последние годы маржинальность и эффективность инвестиций в традиционную инфраструктуру уменьшилась. Новый тип инфраструктуры, основанный на технологических инновациях, может создать рабочие места и обеспечить рост в краткосрочной перспективе, - полагает Сюй Хунцай. - Также он может содействовать структурным изменениям и модернизации производства, что поспособствует здоровому развитию экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Увеличение инвестиций в новую инфраструктуру может не только привести к трансформации и развитию традиционных отраслей, но и повлиять на их долгосрочное развитие".

Например, центр обработки данных является не только важной частью новой инфраструктуры. Этот центр сам станет базовой инфраструктурой для развития сервисов, составляющих новую инфраструктуру, обеспечит поддержку для развития цифровой экономики. "С развитием цифровой экономики дефицит центров обработки данных во многих регионах будет продолжать расти. Поэтому необходимо увеличить инвестиции в создание таких центров", - отметил Сюй Хунцай.

А как в России?

Национальная программа "Цифровая экономика" с бюджетом в 3,5 трлн рублей и достаточно амбициозными целями была утверждена в России в 2018 году. Проект предусматривал увеличение до 97% доли домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к Интернету, устойчивое покрытие сетями 5G всех городов-миллионников, создание единой платформы государственных услуг, увеличение до 5% доли Российской Федерации в мировом объеме оказания услуг по хранению и обработке данных (сейчас она составляет 0,9%).

Цифровые технологии должны преобразовать все приоритетные отрасли экономики и социальной сферы, включая здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, строительство, городское хозяйство, транспортную и энергетическую инфраструктуру, финансовые услуги. В 2017 году консалтинговая компания McKinsey оценивала потенциальный экономический эффект от цифровизации экономики России и посчитала, что к 2025 году она может увеличить ВВП страны на 4,1-8,9 трлн рублей - от 19 до 34% общего ожидаемого роста.

Однако все эти прогнозы неосуществимы без строительства объектов новой инфраструктуры. На эти цели в госпрограмме заложено более 770 млрд рублей. Пока, впрочем, ее реализация пробуксовывает. Уже на следующий год бюджет проекта был скорректирован до 1,6 трлн рублей, а некоторые целевые показатели стали более скромными. По итогам трех кварталов прошлого года уровень исполнения расходов федерального бюджета на программу составил 12,3%. В 2020 году финансирование развитие сетей 5G может сократиться: 1,5 млрд рублей из федерального бюджета, которые должны были пойти на работы по расчистке радиочастотного спектра для строительства инфраструктуры нового поколения, предлагается направить на реализацию других задач. Хотя именно этот год, в условии значительных изменений последних месяцев в сфере здравоохранения в России обнажила острую потребность в телемедицине, фундаментом которой является надежная и высокоскоростная связь по технологии 5G. Как показал опыт Китая, новая инфраструктура и работающие на ее базе новейшие технологии помогают медикам меньше контактировать с заболевшими, быстрее выявлять инфицированных, эффективнее ставить диагнозы и назначать лечение.

Инвестиции в новую инфраструктуру оказались вкладом не только в здоровое будущее экономики, но и в здоровье каждого человека в условиях тяжелой эпидемической обстановки. И это, возможно, самый сильный аргумент в пользу ускорения строительства новой инфраструктуры в России.

Что составляет "новую инфраструктуру":

- сети связи нового поколения (5G);

- центры обработки больших данных;

- искусственный интеллект;

- интеллектуальные энергосети сверхвысокого напряжения;

- промышленный интернет;

- зарядные станции для электромобилей;

- высокоскоростная междугородная железнодорожная сеть.