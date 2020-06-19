Новая комедия "Квартета И" "Разговорник" выйдет осенью

Завершились съемки полнометражной комедии "Разговорник" с "Квартетом И" в главных ролях. Фильм выйдет осенью 2020 года в интернете - в онлайн-кинотеатре IVI. Руководство ресурса сообщает также, что продолжает снимать проекты собственного производства и готовится к выпуску целого ряда оригинальных релизов осенью текущего года. В их числе - полнометражные фильмы, сериалы и документальные картины.

В фильме "Разговорник" Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов делятся историями из личной жизни и карьеры, вовлекают зрителя в ностальгические воспоминания о родном доме, первых гастролях, отношениях с девушками - то есть выступают в том жанре, который им так хорошо удается. Мысли о Норд-Осте, воспоминания о приезде Майка Тайсона в Одессу, рассуждения о больших гонорарах - эти и многие другие скетчи от первого лица расскажут участники "Квартета И". Актеры один за одним будут появляться на сцене, словно во время спектакля, откровенничая со зрителем. Режиссером - постановщиком фильма стал Сергей Сенцов, ранее снявший комедии "Физрук" и "Дылды". Оператор - постановщик - Михаил Милашин ("Лёд", "Т-34", "Громкая связь").

"Мы закончили съемки нашего первого фильма, который впервые покажут онлайн. Мы рады провести первый эксперимент в онлайне совместно с крупнейшим на российском рынке онлайн-кинотеатром", - рассказал актер и один из основателей театра "Квартет И" Леонид Барац.

"Фильм будет пропитан дружеской атмосферой и теплотой, в нем много анекдотов и притч, а в историях из жизни артистов зритель сможет узнать себя", - говорит генеральный продюсер компании Давид Кочаров.