Новый закон поможет в кадастровых работах и исключит ошибки

Росреестр объявил, что в Государственную Думу внесен важный законопроект, который должен повысить качество и доступность государственной услуги по кадастровому учету недвижимости и государственной регистрации прав на них. Законопроект в числе прочего предусматривает право ФГБУ "ФКП Росреестра" в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, выполнять кадастровые работы.

Сейчас в России работают 25 109 кадастровых инженеров. Они состоят в саморегулируемых организациях. Кадастровые инженеры по законопроекту получат новые возможности, будут созданы дополнительные рабочие места, а для клиентов услуги будут оказываться более качественно, отмечают в ведомстве.

Этот законопроект закрепляет несколько полномочий органа регистрации прав за ФГБУ "ФКП Росреестра" и полномочия по выполнению кадастровых работ в качестве "государственного кадастрового инженера" в установленных Правительством РФ случаях. Предлагаемые изменения не содержат положений, предусматривающих какую-либо монополию государственного учреждения на осуществление кадастровой деятельности и деятельности по подготовке документов для внесения сведений в реестр границ.

После принятия законопроекта все кадастровые инженеры будут так же работать в рамках единого правового поля на условиях, предусмотренных законодательством о конкуренции. Но у кадастровых инженеров появится дополнительная возможность трудоустроиться в Федеральную кадастровую палату и гарантированно принимать участие в государственных проектах.

Новый законопроект поможет в реализации масштабных государственных задач. Он должен помочь решить задачи по завершению кадастрового учета государственного имущества, определение границ лесничеств, особо охраняемых природных территорий федерального значения, границ между субъектами Российской Федерации и других объектов публичного характера.

Важнейшей задачей для выполнения национальных проектов является обеспечение высоких темпов строительства новых объектов. Принятие законопроекта позволит повысить качество предоставления услуг по кадастровому учету и оформлению прав для государственных и муниципальных объектов, сократить сроки и затраты для людей.

Известно, что проведения кадастровых работ "ненадлежащего качества" появляются риски внесения недостоверных сведений в один из важнейших государственных информационных ресурсов страны - Единый государственный реестр недвижимости. Сведения о характеристиках объектов недвижимости, содержащиеся в ЕГРН - это гарантия права собственности. А ещё итог кадастровых работ считается определяющим при установлении размера кадастровой стоимости, которая, в свою очередь, необходима для определения налогов и сборов. "Ошибки в этих данных могут привести к существенным рискам для правообладателей и налогоплательщиков", сказали в Росреестре.

И добавили: больше всего рисков возникает при реализации масштабных проектов в силу их сложности и необходимости применения комплексного подхода в условиях ограниченных сроков. Например, такие риски проявились при выполнении кадастровых работ в отношении объектов Минобороны России, спортивных объектов, возведенных для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, и других объектов федерального значения.

Судя по законопроекту, будет развиваться сервис "Личный кабинет кадастрового инженера"". Закрепление новых полномочий за Федеральной кадастровой палатой позволит минимизировать количество приостановок и отказов в регистрации , сократить сроки и затраты заявителей.