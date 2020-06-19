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19.06.2020 08:48
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Онколог назвал симптом, требующий срочного обращения к врачу

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Академик РАН и главный онколог Минздрава России Андрей Каприн дал рекомендации по профилактике рака кожи при загаре, отметив, что образования на коже злокачественного характера занимают второе место по количеству случаев (среди других видов онкологии).

Фото: iStock
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Врач согласился, что организму необходим витамин D, который вырабатывается благодаря солнечным лучам, однако для его получения достаточно посидеть на пляже под зонтиком или в тени деревьев. Лежать под палящим солнцем, однозначно, не надо.

Есть признак, который должен особенно насторожить после продолжительного (или систематического) пребывания на солнце.

- Если у вас долго не заживает любое нарушение кожного покрова, любая рана, не теряя времени обратитесь к доктору, - цитирует онколога газета "Комсомольская правда".

Между тем, немалономный рак отличается относительно низкой летальностью и хорошо поддается лечению.

Общество Здоровье Наука и образование РАН Правительство Минздрав Онкология: как победить рак

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