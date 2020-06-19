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19.06.2020 14:33
Рубрика: Общество

Во Франции найден осадный лагерь Юлия Цезаря

Текст: Денис Передельский
Фото: Denis Gliksman / Inrap Фото: Denis Gliksman / Inrap
Фото: Denis Gliksman / Inrap

Во Франции археологические раскопки позволили найти часть римских военных сооружений, построенных летом 52 года до нашей эры. Их для осады укрепленного галльского города Герговии использовал Юлий Цезарь.

О результатах раскопок рассказывается на сайте Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap). Они были проведены в коммуне Клермон-Ферран в центре страны, недалеко от одноименного городка.

Фото: Y. Garfinkel, Lachish expedition
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Считается, что в 52 году до нашей эры Юлий Цезарь разбил здесь свой лагерь. Он проводил очередную военную кампанию по подавлению восстания галлов и осадил Герговию - крупный опорный пункт противника. Эта осада была описана самим Цезарем в его книге о Галльской войне. Сам полководец описывал, что у стен Герговии римляне разбили два лагеря - большой и маленький.

Проведенные раскопки позволили найти часть этих сооружений. Так, были обнаружены два рва, выполненные в традиционном римском стиле. Один из них имел острый V-образный профиль. Следов их наполнения сточными водами ученые не нашли. Это подтверждает гипотезу о том, что осада города была очень короткой, она длилась всего две-три недели. Все сооружения очень скоро были засыпаны.

Также археологи получили новые данные о внутреннем устройстве римских лагерей времен Галльской войны. В частности, они раскопали несколько печей, которые были вырыты прямо в земле. Внешне они напоминали ямы. В них готовилась пища для легионеров.

Артефактов было найдено очень мало, что археологи также связывают с очень коротким периодом осады города. Легионеры просто не успели потерять множество вещей. Так, было найдено несколько десятков строительных гвоздей и три железных обувных гвоздя. Первые оказались довольно большими - до 15 сантиметров в длину.

Раскопки будут продолжены, и ученые надеются получить новые данные. Примечательно, что этот лагерь впервые был обнаружен в ходе исследований, проведенных в XIX веке. Их организовал Наполеон III. Тогда были найдены и два рва, которые спустя полтора века археологи открыли повторно.

Дело в том, что архивы наполеоновских раскопок, организованных специально для поиска свидетельств походов Цезаря, почти полностью исчезли. Но современные ученые обнаружили издание 1866 года "История Юлия Цезаря", в котором описаны события Галльской войны. По сути, это единственное сохранившееся свидетельство исследований, выполненных по приказу Наполеона III. На его страницах имеется описание двух рвов, которое в точности соответствует тому, что нашли современные археологи.

Фото: wikipedia.org
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Цезарь вошел в Галлию в 58 году до нашей эры. Его целью было расширение области влияния Рима. Однако Цезарь преследовали и свои цели: он стремился увеличить свое личное состояние, что должно было помочь в реализации его дальнейших политических устремлений.

Война, которая затронула все народы Галлии, длилась восемь лет. С каждой кампанией количество легионов Цезаря увеличивалось. В них вливались воины из покоренных народов. Галльские восстания постепенно утихали. Цезарь проводил крайне жесткую политику, без колебаний разрушая города и истребляя местное население.

Но в 52 году до нашей эры вспыхнуло самое крупное галльское восстание, объединившее сразу несколько народов Галлии. Римская "военная машина" победоносно дошла до Герговии, где была вынуждена остановиться, а затем отступить.

В книге Цезаря не указано точное местоположение лагерей, но сказано, что в них размещались шесть легионов, в распоряжении которых имелось несколько сотен осадных машин.

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