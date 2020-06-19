Павел Дуров рассказал о работе Telegram в России после разблокировки

После официального снятия разблокировки Telegram должна вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений мессенджера, а прямые веб-ссылки на каналы и сервисы станут доступны без VPN.

Об этом рассказал основатель Telegram Павел Дуров в своем канале.

Он подчеркнул, что "в плане сохранности личных данных изменений нет".

"Право на конфиденциальность и тайну личной переписки остаются фундаментальным принципом Telegram во всех странах", - добавил Павел Дуров.

Основатель Telegram также поблагодарил россиян за то, что они пользуются сервисом.