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Павел Дуров рассказал о работе Telegram в России после разблокировки

Текст:   Антон Благовещенский
19.06.2020,  
12:46
Фото: Павел Дуров/ВК Фото: Павел Дуров/ВК
Фото: Павел Дуров/ВК

После официального снятия разблокировки Telegram должна вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений мессенджера, а прямые веб-ссылки на каналы и сервисы станут доступны без VPN.

Об этом рассказал основатель Telegram Павел Дуров в своем канале.

Он подчеркнул, что "в плане сохранности личных данных изменений нет".

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"Право на конфиденциальность и тайну личной переписки остаются фундаментальным принципом Telegram во всех странах", - добавил Павел Дуров.

Основатель Telegram также поблагодарил россиян за то, что они пользуются сервисом.

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