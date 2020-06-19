Песков заявил о безопасности голосования по поправкам к Конституции

Правила общероссийского голосования по поправкам к Конституции призваны максимально обезопасить всех участников, заявили в Кремле.

"Правила, модальность голосования, которые определяются ЦИК в сотрудничестве с ведомством Анны Поповой (Роспотребнадзор - прим. "РГ"), призваны как раз полностью, максимально обезопасить людей, которые принимают участие в голосовании", - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"И в целом неоднократно аргументированно приводилась информация, что разработаны правила, режим голосования, при котором участие в голосовании не опаснее, чем поход в обычный продуктовый магазин. Это если говорить об эпидемиологических соображениях", - заключил Песков.