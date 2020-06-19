Песков заявил об опасности дрейфа НАТО к границам России

Нежелательное продвижение инфраструктуры НАТО в сторону границ России вынуждает принимать меры по обеспечению безопасности. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил позицию Москвы о нежелательности и опасности последовательного дрейфа военной инфраструктуры НАТО в сторону границ РФ​​​. "Нам это неприятно, и главное, что это вынуждает нас предпринимать меры гарантированного обеспечения безопасности нашей страны", - добавил он.

Польша - не угроза для России, но ее готовность предоставить свою территорию для военной инфраструктуры третьих государств или такой организации, как НАТО, - это угроза, также сказал Песков.