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19.06.2020 12:32
Рубрика: Экономика

Почта России доставит медали участникам дистанционного забега

Почта России стала официальным партнером масштабного забега, который в 2020 году проходит в два этапа: онлайн и офлайн. Принять участие в дистанционном старте возможно до 30 июня. Медали всем участникам онлайн забега доставит Почта России. На сегодняшний день - это более 2 тыс. человек.

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Участие в дистанционном забеге предполагает, что каждый спортсмен может преодолеть выбранную дистанцию в любом городе, в любое время и в любом месте - даже у себя дома. Достаточно лишь зафиксировать результат при помощи спортивных часов или программы-трекера. После проверки результатов участник получит электронный сертификат и медаль по почте.

2 августа 2020 года синхронный старт соберет более 100 тыс. участников в 85 регионах РФ. Почта России выставит на дистанцию свою почтовую команду из почти 1500 человек. Основная цель организаторов и партнеров мероприятия - объединить всю страну в популяризации здорового образа жизни.

Экономика Отрасли Связь Компании Связь Почта России

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