Новости

Росстат: Ввод жилья в мае упал на 25% 19:07
Росстат рассказал о показателях безработицы в мае 19:00
Восточный экономический форум-2020 отложили на год 18:44
В Оренбуржье изъятых из многодетной семьи детей вернули родителям 18:41
Лавров отверг претензии Венецианской комиссии по поправкам к Конституции 18:37
Новый закон поможет в кадастровых работах и исключит ошибки 18:29
Лавров раскритиковал НАТО за наращивание активности у границ РФ и Беларуси 18:26
Лавров и Макей подписали соглашение о взаимном признании виз двух стран 18:19
Покупаем машины за 350 и 500 тысяч рублей: как бы выбирал автоэксперт 18:03
В Индии нашелся пропавший 80 лет назад храм Шивы 18:00
В Петербурге разрешили работу каршеринга и санаториев 17:55
В новой версии "Ну, погоди!" Волк станет некурящим 17:47
Меркель недовольна темпами реализации Минских соглашений 17:37
В Госдуме оценили продление санкций против России 17:36
Ученые нашли способ ускорить рост растений в теплицах с помощью ламп 17:31
Водитель Aston Martin сбежала после аварии, оставив хозяина машины в салоне 17:21
Путин объяснил выход из пандемии в России с минимальными потерями 17:19
В Израиле оценили статью Путина о Второй мировой войне 17:16
Директор новосибирского колледжа пойман на взятке в 241 тысячу рублей 17:15
Ученые описали причину масштабных эпидемий античности 17:13
Работавшая в купальнике медсестра снялась в рекламе спортивного бренда 17:11
Нижегородцев бесплатно протестируют на антитела к COVID-19 17:03
"Справедливая Россия" подготовила проект о повышении налогов для богатых 16:55
ФСБ рассекретила новые документы о зверствах фашистов в Крыму 16:55
Немец по ошибке купил 27 электрокаров Tesla 16:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Накануне Дня медицинского работника "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
Накануне Дня медицинского работника "РГ" говорит спасибо всем, кто лечит
19.06.2020 18:00
Рубрика: Общество

В Индии нашелся пропавший 80 лет назад храм Шивы

Текст: Денис Передельский
Фото: Ani News Фото: Ani News
Фото: Ani News

В Индии деревенские жители по собственной инициативе нашли и раскопали древний храм, который последние 80 лет находился под слоем песка.

Как сообщает агентство Ani News, настоящее археологическое открытие совершили жители деревни Перамалла Паду, которая находится в восточном индийском штате Андхра-Прадеш.

Фото: Y. Garfinkel, Lachish expedition
В Израиле нашли "скипетр бога"

Они раскопали храм Хиндху, посвященный богу Нагешваре - одному из воплощений верховного бога Шивы. Это святилище было хорошо известно еще несколько поколений назад. Считается, что оно было построено около 200 лет назад, когда Индия входила в состав Британской империи.

Этот храм был очень популярным. Местные жители пользовались им более столетия. Однако около 75-80 лет назад храм исчез, и местные жители были вынуждены построить святилище в другом месте.

Старейшины рассказали селянам, что храм исчез, когда местная река Пенна изменила свое русло. Святилище оказалось полностью погребено под слоем ила и песка. Это произошло так быстро, что местные не успели не только спасти сам храм, но и вынести из него реликвии.

И только сейчас по собственной инициативе селяне раскопали храм. Для этого был объявлен сбор денежных средств. Многие согласились работать бесплатно. На то, чтобы раскопать сооружение, потребовался всего один день. Кстати, в ходе раскопок жители наткнулись на статую Шивы. Находка уже заинтересовала ученых.

В индуизме храм - это жилище богов. Согласно легенде, святилище, найденное под речным песком и илом, было освящено самим богом Парашурамой. В индуизме принято, что верующие поклоняются аспекту или аватаре бога.

Шива - один из самых важных индуистских богов и главное божество в шиваизме. Его последователи известны как шиваиты. Они верят, что Шива создал мир. В индийском религиозном искусстве этот бог часто изображается с третьим глазом.

Напомним, ранее в Индии деревенский житель обнаружил древнюю скульптуру, которая была изготовлена последователями джайнизма. Находка была сделана в штате Телангана.

Немецкий профессор заявил о взломе кода манускрипта Войнича
Во Франции найден осадный лагерь Юлия Цезаря
Общество Наука В мире Юго-Восточная Азия Индия Культура Арт Музеи и памятники

Главное сегодня

Путин заявил о восстановлении экономики после пандемии
Володин об оценке Венецианской комиссией поправок: РФ - на правильном пути​
В Госдуме оценили продление санкций против России
Видео: Россия подняла истребители на перехват самолетов США
Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы
В Крыму ученые обнаружили большие запасы подземных пресных вод
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Как защититься от укусов клещей