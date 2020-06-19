Прошел первый аукцион по передаче земли под застройку за долю квартир

Аукцион "за долю" по предоставлению земельного участка застройщикам отличается от обычного тем, что земля предоставляется под обещание передать часть квартир в будущем доме. При этом на начальной стадии не отвлекаются денежные средства застройщика - земельный участок предоставляется в аренду по минимальной фиксированной стоимости.

"Мы закладываем требования к жилым помещениям, к самим домам, требования к входным группам, чтобы эти районы выглядели современно", - подчеркнул Филиппов.

Квартиры, которые будут переданы ДОМ.РФ, по словам Филиппова, в будущем могут использоваться в программах предоставления арендного жилья, для предоставления очередникам, льготным категориям граждан, для переселения жителей из аварийных домов.

Первый аукцион "за долю" прошел сегодня во Владивостоке. Разыгрывалось право заключения договора аренды земельного участка площадью 2,7 га на территории бухты Патрокл. Победителем стала компания из Краснодара. "Начальная цена торгов была 9% доли в будущем построенном жилье. Аукцион закончился с результатом 12,7% доли", - сообщил Филиппов.

К 2024 году ДОМ.РФ должен вовлечь в оборот для жилищного строительства более 18 тысяч га земельных участков.