Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
14:47 19.06.2020

Прошел первый аукцион по передаче земли под застройку за долю квартир

Первый аукцион нового вида по предоставлению земельного участка под застройку провел сегодня ДОМ.РФ. Об этом рассказал замгендиректора компании Денис Филиппов на конференции "Коммерсантъ".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Аукцион "за долю" по предоставлению земельного участка застройщикам отличается от обычного тем, что земля предоставляется под обещание передать часть квартир в будущем доме. При этом на начальной стадии не отвлекаются денежные средства застройщика - земельный участок предоставляется в аренду по минимальной фиксированной стоимости.

Фото: iStock
Где можно получить льготную сельскую ипотеку под 3%

"Мы закладываем требования к жилым помещениям, к самим домам, требования к входным группам, чтобы эти районы выглядели современно", - подчеркнул Филиппов.

Квартиры, которые будут переданы ДОМ.РФ, по словам Филиппова, в будущем могут использоваться в программах предоставления арендного жилья, для предоставления очередникам, льготным категориям граждан, для переселения жителей из аварийных домов.

Первый аукцион "за долю" прошел сегодня во Владивостоке. Разыгрывалось право заключения договора аренды земельного участка площадью 2,7 га на территории бухты Патрокл. Победителем стала компания из Краснодара. "Начальная цена торгов была 9% доли в будущем построенном жилье. Аукцион закончился с результатом 12,7% доли", - сообщил Филиппов.

К 2024 году ДОМ.РФ должен вовлечь в оборот для жилищного строительства более 18 тысяч га земельных участков.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
18.06.2020

ЦБ предлагает защитить квартиры от взыскания в случае смерти заемщика

ЦБ предлагает защитить квартиры от взыскания в случае смерти заемщика

Банк России предлагает переложить страхование ипотеки с заемщиков на банки. Это сделает страховку более дешевой, упростит выбор банка и надежнее защитит от взыскания квартиру в случае тяжелой болезни или смерти заемщика. Об этом в интервью "РГ" рассказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин

Жилая недвижимость
17.06.2020

Как будет выполняться национальный проект по жилью

Как будет выполняться национальный проект по жилью

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев рассказал, как будет выполняться национальный проект "Жилье и городская среда". Также он сообщил о новой методике расчета средней стоимости недвижимости в регионах

Недвижимость
17.06.2020

Минстрой пересмотрел методику расчета средней стоимости жилья

Минстрой пересмотрел методику расчета средней стоимости жилья

Минстрой разработал новую методику определения средней стоимости квадратного метра жилья, заявил глава ведомства Владимир Якушев. После утверждения методики "официальная" стоимость квадратного метра приблизится к рыночной