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19.06.2020 15:15
Рубрика: Власть

Проверена готовность парадного расчета дивизии имени Ф.Э. Дзержинского

Текст: Михаил Фалалеев
Прошла проверка готовности к участию в Параде Победы в Москве на Красной площади 24 июня сводного батальона дивизии имени Ф.Э. Дзержинского. Проверял парадный расчет в подмосковной Балашихе первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Виктор Стригунов.
Фото: Предоставлено пресс-службой Росгвардии Фото: Предоставлено пресс-службой Росгвардии
Фото: Предоставлено пресс-службой Росгвардии

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что генерал-полковник Виктор Стригунов высоко оценил уровень подготовки воинов-дзержинцев. - Подготовка к параду проходила в непростых условиях борьбы с коронавирусом. Соединение полностью справилось с этой задачей. Из всех участников основного и запасного состава не было ни одного военнослужащего с предпосылками к заражению. Я хочу поблагодарить командование дивизии за глубоко продуманную и хорошо сделанную работу в этом направлении, - рассказал генерал. - Сегодня я проинспектировал подготовку парадного расчета и могу с уверенностью сказать, что оцениваю ее на отлично. Ребята воодушевлены, ждут с нетерпением 24 июня, чтобы показать свое мастерство. Они гордятся службой в войсках национальной гвардии, и я уверен, что они не подведут командование.

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Кстати, к Параду Победы готовятся не только те, кто непосредственно будет чеканить шаг по брусчатке. Заслуженный артист России Сергей Маховиков, член совета по культуре при Росгвардии, специально для парадного расчета соединения исполнил новую песню "Салют героям". Композиция о стране и ее героях была специально написана известным автором Татьяной Назаровой для парада Победы 24 июня. Командир дивизии генерал-майор Дмитрий Черепанов от личного состава соединения поблагодарил известного артиста, а военнослужащие подарили певцу искренние аплодисменты.

- Традиционно в парадах Победы на Красной площади принимает участие личный состав второго полка дивизии имени Дзержинского. Было несколько особенностей подготовки в этом году. Во-первых, личный состав два раза в неделю сдавал тесты на коронавирус. С задачей справились - результаты всех тестов парадного расчета были отрицательными. Во-вторых, влияла погода. На первых этапах подготовки к параду 9 мая мы тренировались в зимних условиях, к параду 24 июня нам уже пришлось готовиться в жаре. Но эти условия ни в коем случае не повлияли на уровень подготовки личного состава. В-третьих, второй полк уже третий раз готовит механизированную колонну для прохождения техники по Красной площади, - рассказал комдив. - Техника новых образцов, требуется определенный уровень управления машинами - и командование полка с задачей подготовки водителей успешно справилось.

Справка "РГ"

Отдельная дивизия оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации - неизменный участник военных парадов на Красной площади с 1921 года. Солдаты и офицеры соединения участвовали в историческом параде 7 ноября 1941 года и в Параде Победы 24 июня 1945 года. Именно военнослужащие дивизии бросали знамена и штандарты поверженных фашистских армий к подножию Мавзолея.

Фото: Минобороны РФ
Все современные российские танки будут представлены на параде Победы

В парадном расчете Отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской революции краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации 421 военнослужащий. Во главе парадного расчета командир дивизии генерал-майор Дмитрий Черепанов. В составе парадного расчета три командные, три знаменные группы, в том числе одна - для исторических знамен, две парадные роты по 200 человек, вооруженных автоматами АК-200. 

В годы Великой Отечественной войны воины-дзержинцы участвовали в боях под Москвой, Калугой, Новгородом, воевали на Западном и Волховском фронтах. Именно они на параде Победы 1945 года бросали штандарты поверженных гитлеровских войск к подножию Мавзолея. Среди военнослужащих дивизии 12 Героев Советского Союза и 19 Героев России.

Военнослужащие Росгвардии готовились к параду Победы в три этапа. Сначала они совершенствовали одиночную строевую подготовку с оружием и без него, затем оттачивали строевые приемы в составе шеренг и парадных рот, проходя парадным шагом более 8 км. Финалом подготовки стало прохождение бойцов в составе войск Московского гарнизона на парадной площадке в поселке Алабино.

20 июня 2020 года военнослужащие Росгвардии примут участие в генеральной репетиции парадных расчетов на Красной Площади.

Власть Безопасность Армия 75 лет Великой Победы

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