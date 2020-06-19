Психолог дал советы, как подготовиться к ЕГЭ

До ЕГЭ остается две недели. О том, как справиться с волнением перед экзаменом, рассказала педагог-психолог московского Городского психолого-педагогического центра Оксана Голерова:

- Сначала стоит изучить подробно процедуру проведения экзамена, задать классным руководителям все волнующие организационные вопросы. Это позволит значительно снизить тревожность перед самим экзаменом. Решение пробных тестовых заданий, прошлый опыт участия в предметных олимпиадах, консультации с педагогами о том, как будет проходить экзамен, собственный опыт сдачи любых предыдущих экзаменов - все это тоже хорошие способы снизить уровень неопределенности, а вслед за ним и уровень тревожности на предстоящих экзаменах.

Второй важный и необходимый шаг - это организация оптимального режима подготовки и равномерное распределение учебной нагрузки. Чем лучше отработан учебный материал, тем ниже тревожность на экзамене. Определите самое продуктивное время для себя и планируйте изучение сложных тем в эти моменты. Распределите объем материала по дням в зависимости от того, сколько времени у вас есть, делайте перерывы для отдыха на 5-10 минут каждый час, когда вы занимаетесь, - это позволяет не снижать продуктивности работы.

Правильное питание, полноценный сон, физическая нагрузка, свободные дни, забота о себе позволяет создать хороший ресурс для снижения тревожности. Активное использование возможностей организма помогает и в самой ситуации экзамена. Например, при сильном волнении важно сосредоточиться на своем дыхании, закрыть глаза, медленно и глубоко подышать некоторое время, а затем вернуть дыханию спокойный ровный ритм. Дыхательные техники помогают на физиологическом уровне: обеспечивая организм кислородом, они благоприятно влияют на работу мозга, на эмоциональное состояние. Помогают и техники визуализации: чтобы успокоиться, постарайтесь мысленно представить место, где вам комфортно - например, уютный теплый дом или ваше любимое кресло, место отдыха прошлым летом - воспоминания об этом месте поможет справится с волнением.

Организовать эффективную подготовку к экзаменам - важная задача. А значит, ее можно решить. Для этого, во-первых, необходима образовательная поддержка. Важны онлайн-консультации с педагогами школы по предметам. Соблюдение графика консультаций поможет ученикам структурировать подготовку к экзаменам и изучение материала. Во-вторых, необходимо использовать эффективные техники тайм-менеджмента. В последний месяц перед экзаменами планирование - один из важных навыков. У ребят есть возможность самостоятельно определять объем учебного материала для изучения в течение дня, чередовать выполнение заданий различной сложности, режим учебы и отдыха. Полезно распределить все дела, связанные с подготовкой к экзамену, в зависимости от их важности и срочности выполнения, определить для себя порядок их выполнения в зависимости от сложности или легкости.

В-третьих, организовать правильный отдых. Полноценный отдых - важное условие хорошей подготовки: включает и время для любимых занятий, и общение с друзьями, и досуг с семьей. В-четвертых, расширить спектр ресурсов для успешной подготовки к экзаменам. Это можно сделать, принимая участие в разных онлайн-проектах Департамента образования и науки Москвы. Например, в рамках проекта "Будь готов" Городского психолого-педагогического центра можно познакомиться с полезными техниками тайм-менеджмента, приемами запоминания информации, получить ответы на волнующие вопросы в отношении экзаменов.

Чтобы выпускники смогли быстро найти полезную информацию, создан специальный раздел "В помощь выпускнику - 2020" на портале "Школа большого города", где собрано все необходимое для подготовки к экзаменам, советы от психологов для родителей, выпускников и педагогов, а еще советы членов предметных комиссий.