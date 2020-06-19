Указ губернатора Псковской области от 19 июня 2020 года № 109-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 18 июня 2020 г. № 1106, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 10 июня 2020 г. № 1025" дополнить словами ", от 18 июня 2020 г. № 1106";

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Ввести на территории Псковской области ограничительные мероприятия (карантин) по 30 июня 2020 г.";

3) в подпункте 1 пункта 2:

а) в абзаце первом подпункта "а" слова "19 июня 2020 г." заменить словами "30 июня 2020 г.";

б) в подпункте "б" слова "19 июня 2020 г." заменить словами "30 июня 2020 г.";

в) в подпункте "в" слова "19 июня 2020 г." заменить словами "30 июня 2020 г.";

г) в подпункте "г" слова "19 июня 2020 г." заменить словами "30 июня 2020 г.";

д) в подпункте "ж" слова "19 июня 2020 г." заменить словами "30 июня 2020 г.";

е) в подпункте "з" слова "19 июня 2020 г." заменить словами "30 июня 2020 г.";

ж) в подпункте "и" слова "19 июня 2020 г." заменить словами "30 июня 2020 г.";

4) в абзаце первом подпункта "б" подпункта 2 пункта 2 слова "19 июня 2020 г." заменить словами "30 июня 2020 г.";

5) в подпункте 3 пункта 2:

а) в абзаце первом слова "19 июня 2020 г." заменить словами "30 июня 2020 г.";

б) в подпункте "а":

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"столовых, буфетов, кафе и иных предприятий общественного питания, осуществляющих организацию питания исключительно для работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим указом, с обязательным выполнением Рекомендаций по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания, утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 30 мая 2020 г.;";

дополнить абзацами следующего содержания:

"сезонных (летних) объектов общественного питания при постоянно действующих (стационарных) предприятиях общественного питания с обязательным выполнением Рекомендаций по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания, утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 30 мая 2020 г.;

сезонных (летних) объектов общественного питания, включенных в схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденные органами местного самоуправления муниципальных образований Псковской области, с обязательным выполнением Рекомендаций по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания, утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 30 мая 2020 г.;";

в) в абзаце шестом подпункта "б" слова ", имеющих отдельный вход с улицы", ", за исключением нестационарных торговых объектов, размещенных на рынках и ярмарках" исключить;

г) в подпункте "ж" слова "19 июня 2020 г." заменить словами "30 июня 2020 г.";

6) в подпункте 4 пункта 2:

а) в абзаце первом подпункта "а" слова "19 июня 2020 г." заменить словами "30 июня 2020 г.";

б) в подпункте "б" слова "19 июня 2020 г." заменить словами "30 июня 2020 г.";

в) в абзаце первом подпункта "д" слова "19 июня 2020 г." заменить словами "30 июня 2020 г.";

г) в абзаце первом подпункта "д.1" слова "19 июня 2020 г." заменить словами "30 июня 2020 г.";

д) в абзаце первом подпункта "е" слова "19 июня 2020 г." заменить словами "30 июня 2020 г.";

7) подпункт 5.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"5.1) в период по 30 июня 2020 г. обязать граждан, прибывших в Псковскую область из других субъектов Российской Федерации:

а) незамедлительно сообщать о своем прибытии в Псковскую область, месте проживания (пребывания) и контактную информацию по номеру телефона "горячей линии" круглосуточного оперативного информационного центра по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Псковской области 8-800-444-10-41;

б) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью с вызовом медицинского работника на дом без посещения медицинских организаций;";

8) пункт 2 дополнить подпунктом 5.2 следующего содержания:

"5.2) в период по 30 июня 2020 г. рекомендовать гражданам, которые прибыли в Псковскую область из других субъектов Российской Федерации, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания), в том числе в жилых и садовых домах на срок 14 дней со дня прибытия в Псковскую область. Указанные рекомендации не распространяются на лиц, следующих транзитом через Псковскую область и (или) прибывающих в Псковскую область в служебные командировки (служебные поездки);";

9) пункт 2 дополнить подпунктом 6.3 следующего содержания:

"6.3) в период по 30 июня 2020 г. запретить несовершеннолетним без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих, посещать торгово-развлекательные центры (комплексы), торговые центры (комплексы), иные объекты, имеющие на территории (в здании, строении, помещении) совокупность объектов розничной торговли и (или) предприятий по оказанию услуг (далее - торгово-развлекательные центры);";

10) подпункт 7 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"7) в период по 30 июня 2020 г. владельцам торгово-развлекательных центров:

а) не допускать несовершеннолетних без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих, в торгово-развлекательные центры;

б) не допускать нахождение на территории торгово-развлекательных центров граждан без одноразовых масок или многоразовых масок, или респираторов;

в) обеспечить исключение одновременного нахождения граждан в количестве более пяти человек при входах (выходах) в торгово-развлекательные центры, в лифтовые кабины;

г) обеспечить соблюдение дистанции между гражданами не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование) в холлах, коридорах, лифтовых кабинах, на парковках и в иных местах общего пользования, в том числе путем разделения потоков граждан при наличии двух и более входов (выходов) и (или) организации одностороннего движения потока граждан в торгово-развлекательных центрах;

д) обеспечить обязательное наличие при входе в торгово-развлекательные центры дезинфицирующих средств для обработки рук;

е) обеспечить ограничение доступа граждан к объектам общественного питания, кинозалам, детским игровым комнатам и детским развлекательным центрам, фитнес-центрам (фитнес-залам) и другим объектам спорта, зонам отдыха, расположенным на территории торгово-развлекательных центров;

ж) обеспечить дезинфекцию дверных ручек, перил, поручней эскалаторов с кратностью обработки каждые 3 часа;

з) выполнять санитарно-противоэпидемические мероприятия, указанные в пункте 7 настоящего указа;";

11) в абзаце первом подпункта 8 пункта 2 слова "19 июня 2020 г." заменить словами "30 июня 2020 г.";

12) в абзаце первом подпункта 8.2 пункта 2 слова "19 июня 2020 г." заменить словами "30 июня 2020 г.";

13) в абзаце первом подпункта 8.3 пункта 2 слова "19 июня 2020 г." заменить словами "30 июня 2020 г.";

14) в подпункте 9 пункта 2 слова "19 июня 2020 г." заменить словами "30 июня 2020 г.";

15) подпункт 10 пункта 2 признать утратившим силу;

16) подпункт 11 пункта 2 признать утратившим силу;

17) в подпункте 12 пункта 2 слова "19 июня 2020 г." заменить словами "30 июня 2020 г.";

18) в подпункте 13 пункта 2 слова "19 июня 2020 г." заменить словами "30 июня 2020 г.";

19) в абзаце первом подпункта 14 пункта 2 слова "19 июня 2020 г." заменить словами "30 июня 2020 г.";

20) абзац первый и подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3. Пансионатам, санаторно-курортным организациям (санаториям), санаторно-оздоровительным детским лагерям круглогодичного действия, осуществляющим деятельность на территории Псковской области:

1) временно приостановить по 30 июня 2020 г. бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках без несовершеннолетних детей и других членов семьи;";

21) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

"3.1. В период по 30 июня 2020 г. городским и загородным отелям, апартотелям, мотелям, хостелам, домам отдыха, базам отдыха, центрам отдыха, гостевым домам, туристическим базам, кемпингам, гостиницам (далее - объекты временного проживания граждан) осуществлять на территории Псковской области деятельность по предоставлению мест для временного проживания граждан с обязательным выполнением следующих условий:

1) одновременное заселение не более 50 процентов общего номерного фонда объекта временного проживания граждан, равномерное распределение заселяемых граждан по всему номерному фонду объекта временного проживания граждан. Указанное требование не распространяется на объекты временного проживания граждан, оснащенные отдельными входами в номера (домики);

2) недопущение использования гражданами СПА-салонов, соляриев, бань, саун, бассейнов, расположенных в объектах временного проживания граждан;

3) организация питания проживающих граждан по принципу индивидуального обслуживания в номерах;

4) проведение обязательной дезинфекции:

а) уличных беседок, детских игровых площадок, скамеек, площадок у входа в объект временного проживания граждан, урн, банковских терминалов (при наличии) один раз в сутки;

б) поручней, дверных ручек с кратностью обработки каждые 3 часа;

в) инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха, иного инвентаря и оборудования, предоставляемого проживающим гражданам, - после каждого проживающего гражданина;

5) выполнение пунктов 1 - 10, 12 - 14, 17, 19 - 22 Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения). МР 3.1/2.1.0193-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена, утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 04 июня 2020 г.;";

22) в абзаце первом пункта 6 слова "19 июня 2020 г." заменить словами "30 июня 2020 г.";

23) подпункт 11 пункта 7 признать утратившим силу;

24) в подпункте 1 пункта 11:

а) в подпункте "а" слова "19 июня 2020 г." заменить словами "30 июня 2020 г.";

б) в абзаце первом подпункта "б" слова "19 июня 2020 г." заменить словами "30 июня 2020 г.";

25) в абзаце первом подпункта 1 пункта 12 слова "19 июня 2020 г." заменить словами "30 июня 2020 г.";

26) в пункте 17:

а) в подпункте 2:

в абзаце первом слова "19 июня 2020 г." заменить словами "30 июня 2020 г.";

подпункт "а" признать утратившим силу;

в абзаце втором подпункта "б" слова "19 июня 2020 г." заменить словами "30 июня 2020 г.";

в абзаце третьем подпункта "б" слова "19 июня 2020 г." заменить словами "30 июня 2020 г.";

б) подпункт 3 признать утратившим силу;

в) подпункт 4 признать утратившим силу.

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу с 20 июня 2020 года.

Губернатор области М.Ведерников







