Закон Псковской области от 19 июня 2020 года № 2087-ОЗ "О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области при оказании услуг общественного питания"

Принят областным Собранием депутатов 16 июня 2020 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (далее - Федеральный закон) устанавливает дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, на территории Псковской области.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются основные понятия, установленные Федеральным законом.

Статья 3. Дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания

Установить, что на территории Псковской области розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, допускается только в указанных объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 40 квадратных метров.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Губернатор области М.Ю.Ведерников







