Путин объяснил выход из пандемии в России с минимальными потерями

"Самое главное, что эта ситуация нас всех объединила, это факт и это позволило нам с минимальными потерями выходить из сложившейся ситуации", - констатировал Владимир Путин.

Положительных примеров и тенденций много, но нельзя забывать, что проблем еще достаточно. "И не все и не везде так хорошо, как того бы хотелось. Люди подчас сталкиваются с проблемами, которые не могут быстро и эффективно решать", - сказал президент. Но все эти трудности можно преодолеть: надо только тиражировать положительные практики, позволяющие быстро и без существенных затрат повышать результативность труда.

Резервы для такого роста есть везде и важно, что при этом происходит не только технологическое улучшение, но и меняется отношение к работе, культура производства и труда, а значит повышается конкурентоспособность страны. "Для нашего долгосрочного развития это исключительно важно", - отметил глава государства.