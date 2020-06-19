Путин заявил о восстановлении экономики после пандемии

Экономика России восстанавливается после пандемии коронавируса. На угрозу эпидемии удалось ответить достойно благодаря общим усилиям, заявил президент на видеовстрече с представителями различных отраслей.

Сейчас, когда экономика восстанавливается, постепенно выходит из режима ограничений, особенно важно держать вопросы поддержки граждан и бизнеса на контроле, считает Владимир Путин.

В стране много предприятий и организаций, которые не только не прекращали работу, а, наоборот, трудились в режиме высочайшей мобилизации, держали экономический и промышленный фронт борьбы с коронавирусом, сказал президент. Обеспечивали людей продуктами, средствами индивидуальной защиты, лекарствами.

"Мы достойно ответили на угрозу эпидемии именно благодаря консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения, жизненно важных отраслей", - убежден Путин. "Мы сумели дать такой ответ потому, что в решающей степени могли опереться на собственную технологическую и производственную базу, на свой тыл", - добавил он.

"В целом наша экономика, все ее ключевые звенья и критически важная инфраструктура, в том числе и нового поколения - цифровая, телекоммуникационная - доказали, что способны быстро адаптироваться к серьезным вызовам, выдерживать большую нагрузку и работать без сбоев в непростых условиях", - оценил глава государства. Несмотря объективные сложности и технологические заминки, в начале эпидемии удалось проявить гибкость, ответственность, способность быстро перенастроиться и переоснастить производство.

В итоге в сжатые сроки получилось выйти на темпы, соответствующие экстраординарной ситуации. За несколько недель удалось добиться кратного увеличения выпуска средств индивидуальной защиты, наладить производство других критически важных товаров, техники, оборудования, лекарств.